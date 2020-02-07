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 На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематическом получении взяток заместителя руководителя коммунального учреждения "Областная больница Хоспис", находящегося в подчинении Херсонского облсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от родственников пациентов платежи за пребывание больных в медучреждении. Стоимость паллиативной помощи - ухода за неизлечимо больными - злоумышленник оценивал в среднем в 4 тыс. гривен. Сумма взятки зависела от условий пребывания и количества пациентов в палате. Чтобы семьи охотнее платили, вымогатель создавал ажиотаж, ссылаясь на ограниченное количество мест в хосписе. Всего учреждение рассчитано на 50 койкомест. Таким образом он получал до 200 тыс. гривен взяток ежемесячно.

На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ 02

Задержали злоумышленника на рабочем месте при получении 8 тыс. гривен - платы за два месяца паллиативной помощи. Во время обыска в его кабинете изъято еще 30 тыс. гривен, которые он успел "заработать" в этот день.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, фигуранту дела сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие, устанавливается причастность других должностных лиц к коррупционным схемам.

Источник: https://censor.net.ua/n3174467
 
 
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Ну это АБСОЛЮТНАЯ норма для украинского врача!
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это очень по Божьему.
в Киеве 17-18 (это если с "ихними" памперсами и наволочками, и с "ихним" питанием) без лекарств.
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милейший, а Вы лично готовы подмывать парализованных бабушек? за 5 штук "официалки"?
за лечение надо платить.
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Если не готов подмывать парализованных бабушек, то нехер туда оформляться на работу. Это не штрафбат и работают там не зэки.
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ага, а рабоооты-то кругом - завались!
и вся по 4000 у.е., как обещал нам Величайший Ишак Современности.
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Из вороха дел, которые вываливаются сейчас в массы, почти все даже до суда не дойдут. Из-за отсутствия доказательств. А перед новой властью органы усеют отрапортовать...
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"На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ." - никакого снисхождения к человекоподобному не должно быть, однозначно - повесить публично, в хосписе, чтобы все видели, но вначале, надо забрать всё, что он награбил у своих жертв.
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крутой, наверное пойдёт на повышение в министерство...
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