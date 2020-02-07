 На Херсонщине замруководителя областного хосписа ежемесячно собирал 200 тыс. грн взяток с родственников больных, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от родственников пациентов платежи за пребывание больных в медучреждении. Стоимость паллиативной помощи - ухода за неизлечимо больными - злоумышленник оценивал в среднем в 4 тыс. гривен. Сумма взятки зависела от условий пребывания и количества пациентов в палате. Чтобы семьи охотнее платили, вымогатель создавал ажиотаж, ссылаясь на ограниченное количество мест в хосписе. Всего учреждение рассчитано на 50 койкомест. Таким образом он получал до 200 тыс. гривен взяток ежемесячно.

Задержали злоумышленника на рабочем месте при получении 8 тыс. гривен - платы за два месяца паллиативной помощи. Во время обыска в его кабинете изъято еще 30 тыс. гривен, которые он успел "заработать" в этот день.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, фигуранту дела сообщено о подозрении. Продолжается досудебное следствие, устанавливается причастность других должностных лиц к коррупционным схемам.