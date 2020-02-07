 Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все - граждане республики Молдова. Да, у нас есть конфликт, который еще не решен. ... Но если мы только об этом будем говорить и о ненависти, мы никуда не придем. Мы должны поскорее найти выход из этой ситуации и объединить страну", - сказал Додон.

Он напомнил, что за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи автомобильных номеров и ведет работу по отмене роуминга в телефонной связи.

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Политическое урегулирование, по мнению Додона, может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию", - сказал Додон.

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать общее будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.

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