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Все про:автономия (116) Молдова (1061) Приднестровье (442) Додон (118)

 Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию

Президент Молдовы Игорь Додон призвал представителей оккупированного Россией Приднестровья к переговорам и пообещал предоставить региону широкую автономию.

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы все - граждане республики Молдова. Да, у нас есть конфликт, который еще не решен. ... Но если мы только об этом будем говорить и о ненависти, мы никуда не придем. Мы должны поскорее найти выход из этой ситуации и объединить страну", - сказал Додон.

Он напомнил, что за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи автомобильных номеров и ведет работу по отмене роуминга в телефонной связи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина с 1 апреля запретит въезд автомобилям с приднестровскими "номерами", - премьер Молдовы Кику

Политическое урегулирование, по мнению Додона, может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию", - сказал Додон.

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать общее будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.

Также на Цензор.НЕТ: "Это очень похоже на Приднестровье", - Лавров об "особом статусе" для Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/n3174463
 
 
 Топ комментарии
 
россию з малої літери написали Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию - Цензор.НЕТ 5779
нарешті, це відповідає правилам українського правопису !
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Але долдоша замовчує участь росії в конфлікті, називає його внутрішнім.
Хіба він не зрадник ? Тепер Придністров'я поглине всю Молдовію.
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россию з малої літери написали Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию - Цензор.НЕТ 5779
нарешті, це відповідає правилам українського правопису !
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Молдова превращается в молдавию😬
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так може і Буковину їм хочете повернути ?
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не совсем. правильно писать на роисю-вперде.
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Але долдоша замовчує участь росії в конфлікті, називає його внутрішнім.
Хіба він не зрадник ? Тепер Придністров'я поглине всю Молдовію.
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Саме про це я і подумав... Якщо Росія на це піде, ми побачимо,що чекає нас після повернення ОРДЛО Правда, в цьому я сумніваюсь, пам"ятаючи про склади 40-ї армії, в Придністров"ї - нічого собі, віддать озброєння для цілої армії, якщо у молдован всього народу набереться на три-чотири дивізії. Вивозить же, Україна не дасть, бо воно відразу ж, поїде на Донбас... Я впевнений, що конфлікт там, буде продовжуваться, через деякий час, після "замирення"... Та й підірвать пару-трійку ешелонів, десь на вузлових станціях України - з них станеться... Своїх не жаліли, як Путін до влади прийшов і "посилював вертикаль влади - що їм якісь "хахли"?...
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Напевно буде так, як Ви розмірковуєте.
Сподіваюсь ми не будемо приймати автономію синхронно з ними.
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Наш малорос тоже заявлял что готов предоставить "лднр" широкую автономию Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию - Цензор.НЕТ 4717
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він так і зробить. дивіться на Молдову - це саме чекає й нас руками зеленського.
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більше сидіть на форумах - тоді вже точно за вас і без вас зроблять все що захочуть !
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у каждого свои тараканы в голове
У Додона МАДАГАСКАРСКИЙ ШИПЯЩИЙ ТАРАКАН для тараканьих бегов
Украина так не опускается
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чем то он ленту колорадскую напоминает
Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию - Цензор.НЕТ 467
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Дай-то Бог изгнать им кацапов из Приднестровья!
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Ты прикалываешься? Додон предложил дать полную автономию приднестровью, тоесть полную легализацию окупированной Рашкой территории. Где ты увидел слова о выводе росийских войск из приднестровья?
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Ніхто не обламав ху#лу роги, от воно і крутить всіма нами, як циган сонцем.
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если Га...ой.ДОдону хочется впустить кремлёвского троянского коня" для внешнего регулирования Молдовы Кремлём,то это дело должны решать сами молдаване.Тем более,что там присутствует часть российской регулярной армии,которую РФ не хочет вообще выводить...Украине вариант 2троянского коня" Кремля не подходит,тем более тем,что в отличие от Приднестровья в руководстве ОРДЛО назодятся люди,вплотную виновные в гибели воинов Украины и гражданских лиц.В Приднестровье таких в руководстве давно нет.
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Т.з. ПМР свого часу була штучно зліплена сталінським режимом зі споконвічних Українських земель лівого берега Дністра.Переважна кількість населення там - Українці. Т.з. "русскіє" - то переписані українці по т.з. "перепису" промосковського керівництва Тирасполя.Процес надання "широкої автономії" - то логічна лінія на повернення Придністрянщини до матірної України. Це вирішувати не Молдові і, тим більше, не такому ... як Додон - він грає наруку москалям, не розуміючи, що з початком розпаду Росії кордон стане по Дністру.
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Бендери - то Молдова, тут питань нема. Тираспіль та навколо - питань багато. А споконвічні там тільки північ до Дубосар - українське Поділля.
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Як лише московська рать здрисьне з Придністрянщини кордон повернеться по Дністру.
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вот сценарий который будет реализовываться у нас. с нашим додоном-гон-ом
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широкую автономию в составе Украины... Президент Молдови Додон заявив про готовність дати Придністров'ю широку автономію - Цензор.НЕТ 8365
Давай Додон....- там по речке проходит естественная граница....
Раньше это и была Украина...
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у нас все хуже. у нас клоун полномочия на это имеет.
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Так это такой же ставленник кремля.
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это ган.... дадон ничего не решает. слава богу Молодова парламентская республика. а будет много трындеть - опять отстранят от президентства.

эти лозунги чисто для внутриприднестровского охлоса и для кремля (чтоб он сгорел синим пламенем)
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А они разве сейчас не автономны. Пускай наслаждаются ублюдки линехромосомные.
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Петя в шоке. Ето же его лучший друг. Сейчас порохоботы методички усиленно листают ища выход из тупика
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справа не в Хряку - справа в тому , що Плахотнюк був реально прозахідною фігурою , а тепер Дондон спокійно виконає всі "хатєлкі" кремля ...
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Да х*** там он был прозападным. Я тебе скажу что ниодин олигофрен не хочет чтобы Украина или другая страна стала жить по европейским правилам, где минимальная коррупция и работающие законы более менее равные для всех. А так же где олигофрены платят сумасшедшие налоги а не так как в Украине налоги платят только нищие а олигофренам наоборот дотации и доступ к бюджетной кормушке. А на словах наши олигофрены могут говорить все что угодно, что они типо в Европу ведут Украину и тд. как Януковищ. А если посмотреть по их реальным делам и поступкам то все делается для того чтобы Украина погрязла в диктатуре и анархии и вернулась под Рашку и ее законы.
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Формула Штанмаера и до молдован добралась. ***** уже не хочет платить за приднестровский газ да и поставки туда стали проблематисными. Молдову вынуждают взять на свой баланс росийский гарнизон в приднестровье. Теперь в словаре росийскую окупацию просто перепишут как автономию.
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Треба допомогти молдованам скинути Додона
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на фіга,він там нічого не вирішує,а язиком нехай чеше
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Львовский метрополитен

@natohawks

·17 ч

Махровая русофобия 80-го уровня. Генерал-майор сухопутных сил Японии Джиро Хироэ посетил боевые позиции 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью перенять бесценный опыт распятия российских мальчиков в трусиках

Президент Молдови Додон заявив про готовність дати Придністров'ю широку автономію - Цензор.НЕТ 5272
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Интересно, а почему депутаты пеценего кореша не хотят создать большенство с Сандру против депутатов додона? Соя обтясни, без тебя никак?
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рашистский Козак ,ответственный за промацковский курс Молдавии постаралси произнести языком Дадона то,что нужно рашистам,для привязки подобного (ордло)к Украине, в ближайшее времья....
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...И рулил там царь Гвидон Додон
еще тот он был го..дон... Президент Молдови Додон заявив про готовність дати Придністров'ю широку автономію - Цензор.НЕТ 5205
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