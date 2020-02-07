 Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию

Об этом он сказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы все - граждане республики Молдова. Да, у нас есть конфликт, который еще не решен. ... Но если мы только об этом будем говорить и о ненависти, мы никуда не придем. Мы должны поскорее найти выход из этой ситуации и объединить страну", - сказал Додон.
Он напомнил, что за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи автомобильных номеров и ведет работу по отмене роуминга в телефонной связи.
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Политическое урегулирование, по мнению Додона, может произойти только в результате переговоров.
"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию", - сказал Додон.
Он добавил, что на переговорах стороны должны признать общее будущее.
"Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заключил Додон.
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нарешті, це відповідає правилам українського правопису !
Хіба він не зрадник ? Тепер Придністров'я поглине всю Молдовію.
Сподіваюсь ми не будемо приймати автономію синхронно з ними.
У Додона МАДАГАСКАРСКИЙ ШИПЯЩИЙ ТАРАКАН для тараканьих бегов
Украина так не опускается
опять уши ***** вылезли
не к добру
Давай Додон....- там по речке проходит естественная граница....
Раньше это и была Украина...
эти лозунги чисто для внутриприднестровского охлоса и для кремля (чтоб он сгорел синим пламенем)
Львовский метрополитен
@natohawks
·17 ч
Махровая русофобия 80-го уровня. Генерал-майор сухопутных сил Японии Джиро Хироэ посетил боевые позиции 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с целью перенять бесценный опыт распятия российских мальчиков в трусиках
ГвидонДодон
еще тот он был го..дон...