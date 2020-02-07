 СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса. Без постановки зерна на складской учет фигуранты дела вывозили его на частные элеваторы. Для проведения сделки чиновники "забывали" вносить достоверные сведения об объемах урожая в налоговую и бухгалтерскую документацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Госгеокадастра и Обуховской РГА перевели на подставных лиц 42 га заповедника в Конча-Заспе, - СБУ

Также чиновники переводили бюджетные деньги на счета аффилированных коммерческих структур за услуги по обработке почвы, в частности ее культивации. Фактически никаких работ, предусмотренных заключенными договорами, дельцы не проводили. Во время обысков правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые подтверждают реальные объемы собранного урожая, а также сведения о фиктивных актах выполненных работ.

Противоправная деятельность чиновников нанесла государственному бюджету ущерб на почти 2 миллиона гривен и угрожала продовольственной безопасности страны. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Также читайте: Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ. ФОТО