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 СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине. ФОТО

В Полтавской области Служба безопасности Украины блокировала схемы масштабного хищения бюджетных средств на государственном предприятии сферы управления Фонда госимущества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине 01

Чиновники искусственно занижали показатели урожайности на землях госструктуры аграрно-промышленного комплекса. Без постановки зерна на складской учет фигуранты дела вывозили его на частные элеваторы. Для проведения сделки чиновники "забывали" вносить достоверные сведения об объемах урожая в налоговую и бухгалтерскую документацию.

СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине 02

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Также чиновники переводили бюджетные деньги на счета аффилированных коммерческих структур за услуги по обработке почвы, в частности ее культивации. Фактически никаких работ, предусмотренных заключенными договорами, дельцы не проводили. Во время обысков правоохранители обнаружили вещественные доказательства, которые подтверждают реальные объемы собранного урожая, а также сведения о фиктивных актах выполненных работ.

СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине 03

Противоправная деятельность чиновников нанесла государственному бюджету ущерб на почти 2 миллиона гривен и угрожала продовольственной безопасности страны. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Также читайте: Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3174459
 
 
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свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні(((
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Ты смотри... Они не только консультировать умеют...
Зашевелились. СБУ блокировала миллионные махинации руководства агро-промышленного госпредприятия на Полтавщине - Цензор.НЕТ 1013
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Два миллиона гривен - это насмешка,герои сбушники в сто раз больше потратили на расследование и зарплаты с премиями.
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Это говорит только о том, что в государстве, сознательно, планомерно и коррупционно, полностью уничтожена система управления своей собственностью. Зри в корень, кому выгодно.
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Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу? Гомоляко Сашко пухленький?
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Все в схеме и доле, других к денежным темам властная мафия никогда не допускала. Рыба гнилая из головы.
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