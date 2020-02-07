 Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Торжественная церемония встречи состоялась у дворца Киджи, который является официальной резиденцией Премьер-министра Италии.
Прозвучали государственные гимны Украины и Итальянской Республики. Президент Украины и Председатель Совета министров Италии провели смотр строя почетного караула.
Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Итальянской Республики.
Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, два человека погибли
==========
Пизанская башня в режиме ожидания.
А Конте напряженный какой-то ... Как знает, что что-то может случиться...
А потом булки свои погреет, пока ребята на фронте гибнут....
Фуйло не приїде, лікується у сепарів. на мінному полі.
Смерть москалям і їх зеленим шмарклям!
Зеленський дав покази слідчому у справі Звіробій, де зазначив, що він ЗЛЯКАВСЯ. Іпучий случай.... Верховний головнокомандувач воюючої країни ЗЛЯКАВСЯ двох жінок: волонтера та депутата.
ЗЕліки, блд. Ви кого накуй вибрали, падли? 42 річний чоловік злякався двох жінок. Мало того, що злякався - дав покази слідчому - чмошнік! Уявляєте собі таку куйню?
Нє, ну це реально жестяк... І смішно й сумно, й соромно. Соромно за вас, ЗЕліки.
Одне радує - до кінця року він вас доведе до ручки. До такої ручки, що завиєте. Охохохохох. Ой як я цього чекаю. Будете з рукою простягнутою ходити. і дітки ваші, і онуки, і ваші стареньки батьки, і матері, і бабусі й дідусі - всі!
Якщо доживете, звісно.