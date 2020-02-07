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Все про:Зеленский (4511) Италия (963) Конте Джузеппе (11)

 Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП. ВИДЕО

В Риме началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Италии, с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Торжественная церемония встречи состоялась у дворца Киджи, который является официальной резиденцией Премьер-министра Италии.

Прозвучали государственные гимны Украины и Итальянской Республики. Президент Украины и Председатель Совета министров Италии провели смотр строя почетного караула.

Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Итальянской Республики.

Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174457
 
   
 Топ комментарии
 
В соседнем помещении все готово!


Розочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 1734

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Бедный Конте. Молодой ещё. Хотя может протянет больше чем неделю а не так как султан Омана.
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где результаты поездок Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 890 одни проблемы такое впечатление что организовывает себе отдых
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Бедный Конте. Молодой ещё. Хотя может протянет больше чем неделю а не так как султан Омана.
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а може банально обійдеться виверженням Везувію Розочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 8169
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BBC
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов, два человека погибли

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Пизанская башня в режиме ожидания.
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Нотр-Дам,Япония,Меркель кондрашка,Султан,Италия.....человек-Беда.Может реально его надо к куйло на парад отправить.)
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была у Зели вилла в Испании.. а теперь появится в Италии..
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Вилла в Испании у Пэдросвына, к тому же по соседству с пуйлом, они семьями дружат...Такие вещи надо помнить, а не с больной головы на здоровую сваливать.
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І посилання даси на Г+Г, чи на Кісєльова?
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интересно, что случится в Италии? Землетрясение или потоп?
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Свидетели Свына Сывочёлого щас сойдут диареей!
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не хвилюйся - ніхто від тебе не заразиться.... так що можеш спокійно дристати в своє відро, кац
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А, что, ЗЕ уже поседел? без фонаря, каштана киевского липы на киевских липках? Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП - Цензор.НЕТ 2414
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Дворец жалко. Нотер Дам ни чему макаронников не научил.
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Так то ж Собо́р Пари́жской Богома́тери.
А Конте напряженный какой-то ... Как знает, что что-то может случиться...
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Попрошайничать будет.
А потом булки свои погреет, пока ребята на фронте гибнут....
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І не просто погріє, а у власному маєтку погріє. У нього ж в Італії є, здається.
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Володимир Путін хворий на рак. Про це пише ряд російських ЗМІ, посилаючись на джерела в оточенні президента РФ.

Фуйло не приїде, лікується у сепарів. на мінному полі.
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Це називається інформаційна провокація, щоб подивитися, хто, як відреагує і вирахувати прихованих невдоволених режимом.
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зельцман поехал проведать свою хату в италии, а заодно и отдохнуть после трехнедельного труда. поэтому не верьте вранью, что он поехал туда решать гос дела.
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Героям слава!
Смерть москалям і їх зеленим шмарклям!
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Volodumyr Georgiyovich

Зеленський дав покази слідчому у справі Звіробій, де зазначив, що він ЗЛЯКАВСЯ. Іпучий случай.... Верховний головнокомандувач воюючої країни ЗЛЯКАВСЯ двох жінок: волонтера та депутата.
ЗЕліки, блд. Ви кого накуй вибрали, падли? 42 річний чоловік злякався двох жінок. Мало того, що злякався - дав покази слідчому - чмошнік! Уявляєте собі таку куйню?
Нє, ну це реально жестяк... І смішно й сумно, й соромно. Соромно за вас, ЗЕліки.
Одне радує - до кінця року він вас доведе до ручки. До такої ручки, що завиєте. Охохохохох. Ой як я цього чекаю. Будете з рукою простягнутою ходити. і дітки ваші, і онуки, і ваші стареньки батьки, і матері, і бабусі й дідусі - всі!
Якщо доживете, звісно.
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Італійські рятувальники напружилися.
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Снова будет клянчить деньги и няню предлагать .А хотелось бы , чтобы о незаконно приговоренном воине Маркове поговорил
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"Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП" - Вовчику надо напомнить макаронникам, к чему привело Италию, когда она легла под гитлера, сейчас она легла под кремлёвского мясника, плохо учили историю макаронники, значит, плохо закончат.
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