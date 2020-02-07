 Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе

Руководство МАУ отказало послу Ирана во встрече с родственниками погибших в авиакатастрофе. Об этом заявил сам дипломат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мною лично было направлено письмо уважаемому президенту компании МАУ с просьбой предоставить адреса родственников погибших в катастрофе, чтобы я непосредственно мог с ними встретиться, передать им соболезнования от имени Ирана, но я получил ответ, что это конфиденциальная информация, которую мне не могут предоставить" , - заявил посол.

Моради добавил, что не ожидал какого-то негативного отношения к себе как к представителю Ирана со стороны родственников погибших, поскольку знает украинцев как толерантных людей.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

2 февраля ТСН.Тиждень обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации в украинских СМИ.

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