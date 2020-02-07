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 Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что пытался выяснить у руководства компании МАУ адреса родственников погибших в авиакатастрофе у Тегерана 8 января украинцев, однако получил отказ в предоставлении информации.

Руководство МАУ отказало послу Ирана во встрече с родственниками погибших в авиакатастрофе. Об этом заявил сам дипломат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мною лично было направлено письмо уважаемому президенту компании МАУ с просьбой предоставить адреса родственников погибших в катастрофе, чтобы я непосредственно мог с ними встретиться, передать им соболезнования от имени Ирана, но я получил ответ, что это конфиденциальная информация, которую мне не могут предоставить" , - заявил посол.

Моради добавил, что не ожидал какого-то негативного отношения к себе как к представителю Ирана со стороны родственников погибших, поскольку знает украинцев как толерантных людей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина настаивает на полном расследовании крушения самолета МАУ в Иране и выплате компенсаций семьям погибших, - Данилов

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

2 февраля ТСН.Тиждень обнародовала запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения украинского авиалайнера после утечки информации в украинских СМИ.

Также на Цензор.НЕТ: Источник аудиозаписей о крушении самолета МАУ, опубликованных украинскими СМИ, точно не Иран, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3174454
 
 
 Топ комментарии
 
МАУ хоче поімєть на посрєднєчєствє
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а іранський амбасадор хотів провести сепаратні перемовини з кожним - кому тищу, кому десять - по опстоятєльствам
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Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе
а,шо МАУ имеет такие полномочия???
несостыковочка получается
разве посол не в курсе ,что он официальное лицо и обращаться по такому вопросу обязан к официальным лицам,а это власть
разве МАУ уже власть в стране???
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МАУ хоче поімєть на посрєднєчєствє
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а іранський амбасадор хотів провести сепаратні перемовини з кожним - кому тищу, кому десять - по опстоятєльствам
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МАУ хочет, что бы родственники получили по 129000 баксов, а не по 80000 как предлагают Иранцы, все правильно делают.
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Посол Ирана утверждает, что руководство МАУ не дало ему встретиться с родственниками погибших в авиакатастрофе
а,шо МАУ имеет такие полномочия???
несостыковочка получается
разве посол не в курсе ,что он официальное лицо и обращаться по такому вопросу обязан к официальным лицам,а это власть
разве МАУ уже власть в стране???
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Так МАУ вроде же Коломойше принадлежит, а значит власть.
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Он не ожидал.... Мы тоже не ожидали от вас. Еще вопрос: не специально ли был сбит самолет? И когда отдадите черные ящики?
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В Иране нет понятия конфиденциальности персональных данных? Посол не понимает, что третьим лицам персональные данные не предоставляются7
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СУКИ ОТДАЙТЕ ЯЩИКИ УЖЕ! КОНЧЕНОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ НЕДООБРАЗОВАНИЕ А НЕ ГОС-ВО!
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Пусть посольство Ирана просто огласит официальное приглашение родственников
для обсуждения всех вопросов.
А МАУ пусть летит лесом.
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