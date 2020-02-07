 "Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере, - Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Рады в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия.
При этом он заявил, что не намерен обращаться по данной ситуации в регламентный комитет. "Я не буду подавать в регламентный комитет на Тимошенко", - сказал Арахамия.
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Как сообщалось, в четверг во время блокирования президиума Верховной Рады при рассмотрении законопроекта о рынке земли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон, поранив себе палец.
редкая мразь )))
Какой сценарий открытия рынка земли будет выбран, решать народным избранникам и правительству. Но не следует ожидать простого и популярного решения, - земля всегда была сакральной для украинцев, и откровенно либертарианские подходы в этом вопросе могут послужить причиной жесткого сопротивления в обществе.
https://www.openforest.org.ua/128709/
А не землей украинской торговать
Ой а эти морды, кроме Мыловарова Плаття. ПрычОски. Штаны. Ужас, морды...
Похож на парашного тупого гомика.
Впрочем почему похож?
Некамильфо
@0ZUvZe4oMsPJHbN
https://www.unn.com.ua/uk/news/1850966-ya-ne-budu-khoditi-na-tsey-tsirk-arakhamiya-zayaviv-scho-misyats-ne-vidviduvatime-zasidannya-radi