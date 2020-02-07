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 Эвакуация из Китая: Украина ведет переговоры с правительством КНР

Украинцев собираются эвакуировать из города Ухань. Детали планируемой перевозки будут озвучены в понедельник.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.

По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61

Ранее часть украинцев покинули Китай рейсами авиакомпании МАУ. Последний из них состоялся 4 февраля, этим рейсом на родину вернулись 203 гражданина Украины. После этого авиакомпания прекратила рейсы в Китай до изменения эпидемиологической ситуации в этой стране.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Также на Цензор.НЕТ: Количество жертв нового коронавируса в Китае возросло до 636, инфицированы 31,1 тыс. человек, - госкомитет КНР

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3174450
 
 
 Топ комментарии
 
Вот уроды позднее зажигание.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
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Украина не готова ни к каким вирусам .
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
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15 дней карантина полного. прямо с самолёта и в карантин.
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Вот уроды позднее зажигание.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
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Согласен.А если уж эвакуировать,то пусть 15 дней карантина отсидят,как круизный лайнер в Японии.И если за 15 дней больных не обнаружится,то выпускать к людям.Кстати,на лайнере больных было 20,стало 61,ситуация становится все "интересней".
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15 дней карантина полного. прямо с самолёта и в карантин.
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И с экипажем.И стюардесс не забыть со стюардами.
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Украина не готова ни к каким вирусам .
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
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К чему такие сложности ? Возьмите уже и просто купите этот вирус у Китая .
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Он сюда даром приедет. Эти крошечные ублюдки живут на людях, как блохи на собаках.
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надеюсь, что зельцман будет лично встречать борт из уханя
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В првительстве полные кретины!

Пускай бы эти люди сидели на карантине, и чего только Гончаруку неймется.
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Уже все страны эвакуировали. Украинские власти начали переговоры... Гениально!
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росія до 20-го евакуює..

але там жорсткий 2-тижневий каранин очікується..
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а от брехати навіщо?

Санья,Хайнянь-далеко не епіцентр...
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думаю,Скалецька очолить
'Список для суду Лінча' у випадку якщо МОЗ не оголосить карантин для евакуйованих з Уханю і від них в Україні розпочнеться в нас епідемія


Список для суду Лінча

Зоряна Скалецька,юрист
Олексій Гончарук,ЮРИСТ

Олена Сімоненко - старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України та кінцевий бенефіціар ТОВ "Здоров'я нації" і ТОВ "Строй-Капітал
Андрій Семиволос - генеральний директор ТОВ "Мій лікар"

Михайло Загрійчук,Хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова

Младена Качурець- співробітниця аналітичного центру, який очолював нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук)

Андрій Скіпальський-Гендиректор директорату громадського здоров'я
Ігор Кузін -в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України
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