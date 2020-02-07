 Эвакуация из Китая: Украина ведет переговоры с правительством КНР

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР",- сказал он.
По словам Кузина, детали перевозки будут объявлены на брифинге в понедельник.
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Ранее часть украинцев покинули Китай рейсами авиакомпании МАУ. Последний из них состоялся 4 февраля, этим рейсом на родину вернулись 203 гражданина Украины. После этого авиакомпания прекратила рейсы в Китай до изменения эпидемиологической ситуации в этой стране.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
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Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Сейчас только эту дрянь сюда завести. Пусть уже сидят там!
ВЛАСТЬ ПОЛУДУРКОВ
В Словакию приехало два словака !!!!!из китая - так сразу изолировали подальше от столицы и населения
А УКРАИНСКИЕ ПОЛУДУРКИ ТЕРМЕРАТУРУ ПОМЕРЯЛИ И ОТПУСТИЛИ ВСЕ В ГОРОД
Пускай бы эти люди сидели на карантине, и чего только Гончаруку неймется.
але там жорсткий 2-тижневий каранин очікується..
Санья,Хайнянь-далеко не епіцентр...
'Список для суду Лінча' у випадку якщо МОЗ не оголосить карантин для евакуйованих з Уханю і від них в Україні розпочнеться в нас епідемія
Список для суду Лінча
Зоряна Скалецька,юрист
Олексій Гончарук,ЮРИСТ
Олена Сімоненко - старший проектний менеджер з децентралізації Офісу реформ Кабінету Міністрів України та кінцевий бенефіціар ТОВ "Здоров'я нації" і ТОВ "Строй-Капітал
Андрій Семиволос - генеральний директор ТОВ "Мій лікар"
Михайло Загрійчук,Хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова
Младена Качурець- співробітниця аналітичного центру, який очолював нинішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук)
Андрій Скіпальський-Гендиректор директорату громадського здоров'я
Ігор Кузін -в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України