 Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом он заявил во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов, оплатил ли он штраф в 3 400 грн согласно решению суда по административному делу, директор НАБУ отметил, что готов это сделать, если придет запрос на уплату штрафа.

В то же время сказал, что будет "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей".

Он настаивает, что на судей давили на всех этапах рассмотрения этого дела

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы не находился на этом посту. К сожалению, это простейший способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству", - заявил Сытник.

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По словам Сытника, он почти закончил и будет направлять жалобу в Европейский суд.

"Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - подчеркнул он.

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.