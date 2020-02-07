EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  1310  12
Все про:НАБУ (1315) Сытник (739)

 Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом он заявил во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов, оплатил ли он штраф в 3 400 грн согласно решению суда по административному делу, директор НАБУ отметил, что готов это сделать, если придет запрос на уплату штрафа.

В то же время сказал, что будет "делать все возможное, чтобы здесь доминировал закон, а не желание мести отдельных людей, осуществляющим давление на судей".

Он настаивает, что на судей давили на всех этапах рассмотрения этого дела

"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности... Если бы у меня было ощущение, что я что-то совершил, я бы не находился на этом посту. К сожалению, это простейший способ попробовать отстранить от должности, поскольку такие решения не обжалуются в кассационном порядке по нашему законодательству", - заявил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник

По словам Сытника, он почти закончил и будет направлять жалобу в Европейский суд.

"Это единственный... один из действенных способов пересмотреть это решение... Я не собираюсь мириться с незаконными решениями. И я сделаю все, чтобы они были отменены", - подчеркнул он.

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют.

Источник: https://censor.net.ua/n3174447
 
   
 Топ комментарии
 
Дядька, у тя борьба с коррупцией прямо на твоей жирной морде выписана Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров - Цензор.НЕТ 5202
 показать весь комментарий
 
Ставленники из вне, вот и имеем, шо имеем. Не кому это все разогнать, наблюдательные советы тоже.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дядька, у тя борьба с коррупцией прямо на твоей жирной морде выписана Некоторые министры жаждут мести за "рюкзаки", - Сытник о своем включении в список коррупционеров - Цензор.НЕТ 5202
 показать весь комментарий
 
 
Мда. Віри у наші суди не має. Там богдани з портновами правлять бал. Так що, я швидше за все повірю Ситнику.
 показать весь комментарий
 
 
Ставленники из вне, вот и имеем, шо имеем. Не кому это все разогнать, наблюдательные советы тоже.
 показать весь комментарий
 
 
"6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено. 12 июля стало известно о закрытии так называемого "дела рюкзаков". В САП сообщили, что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют."
Вапросы?
 показать весь комментарий
 
 
а мордатый сцытник не рассказал как он в 15 году свою жену вместе с полюбовницей возил в г.Лондон за счет госсударства? Или уже забыл и не хочет вспоминать это мыролюбство?
 показать весь комментарий
 
Ми знаємо цього міністра - це ме-ме-ме. Що кинув стакан з водою в бе-бе-бе. Але ці ні бе ні ме ні кукуріку на службі одної особи.
 показать весь комментарий
 
Ну, месть за "рюкзаки" мы на выборах увидели. Мало ? Не может успокоиться ? Всему свое время.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх