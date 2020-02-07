 Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации

Мукачевский горсовет обратился к Президенту относительно криминогенной ситуации в городе. Соответствующее решение приняли депутаты Мукачевского горсовета на срочном заседании, который собрали из-за утренней стрельбы в городе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

7 февраля городской голова Мукачево Андрей Балога созвал внеочередную сессия горсовета. В повестке дня был один вопрос "Об обращении к Президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка".

В тексте обращения говорится, что "Мукачевский городской совет вынуждена обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов.

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Подчеркиваем: Мукачево никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности. Проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, в нашем городе в целом такие, как в других городах страны. Близость к границе и сравнительно большое количество иностранцев, в значительной степени - туристов, нельзя считать факторами, которые существенно снижают уровень общественной безопасности.

Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предотвращению правонарушений свелась к бумажным отчетам. В городе за последние годы не проведена ни одна общегородская операция по таким острыми направлениям, как наркомания и оборот наркотических средств, разбой, кражи личного имущества.

Городские власти Мукачево категорически против того, чтобы наш город ассоциировался с территорией опасности. Это категорически недопустимо из-за того, что инфраструктура Мукачевской объединенной территориальной громады стремительно развивается, как следствие - значительно возрастает количество туристов, в том числе и иностранных, которые посещают наш живописный и гостеприимный край.

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Поэтому обращаемся с призывом о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей:

1. Проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку. Срок такой отработки, объемы привлеченных сил и средств должны быть достаточными, чтобы резко сломать негативные криминогенные явления в Мукачево, выявить и обезвредить их источники.

2. Смены руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны.

3. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Надеемся на понимание руководством государства всей остроты криминогенной ситуации в Мукачево и поддержку городских властей в стремлении обеспечить спокойствие и безопасность горожан", - говорится в обращении.