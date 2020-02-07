 НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник

Об этом сообщил директор ведомства Артем Сытник на пресс конференции по случаю презентации итогов работы ведомства во втором полугодии 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких месяцев в НАБУ передали почти 200 уголовных производств от ГПУ. Это более чем 22 000 томов", - сказал он.

Сытник добавил, что среди этих дел более 100 - это экономические дела Майдана, пишет depo.ua. По его словам в этих делах фигурирует 110 подозреваемых, 74 из них находятся в розыске, а сумма убытков достигает 20 млрд грн.

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"Мы получили большую нагрузку. Сейчас ведем коммуникацию с Генпрокурором, чтобы понять, как быстро и качественно расследовать это, чтобы общество наконец-то получило ответ, что же произошло с Майданом", - резюмировал Сытник.