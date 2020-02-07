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 НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник

В Национальное антикоррупционное бюро передали на дорасследование почти 200 уголовных дел от Генпрокуратуры, после окончания полномочий следствия.

Об этом сообщил директор ведомства Артем Сытник на пресс конференции по случаю презентации итогов работы ведомства во втором полугодии 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних нескольких месяцев в НАБУ передали почти 200 уголовных производств от ГПУ. Это более чем 22 000 томов", - сказал он.

Сытник добавил, что среди этих дел более 100 - это экономические дела Майдана, пишет depo.ua. По его словам в этих делах фигурирует 110 подозреваемых, 74 из них находятся в розыске, а сумма убытков достигает 20 млрд грн.

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"Мы получили большую нагрузку. Сейчас ведем коммуникацию с Генпрокурором, чтобы понять, как быстро и качественно расследовать это, чтобы общество наконец-то получило ответ, что же произошло с Майданом", - резюмировал Сытник.

Источник: https://censor.net.ua/n3174442
 
 
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экономические дела Майдана? А это как? Федорович на майдане не крал, он крал из казны НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 575
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Точно !!! Тільки як ви могли подумати на Фьодоровича?
То барига - мародьор, крав у майдановців сою і сало, і ховав їх на Липєцькій фабрикі, в подсобкі !!!
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Сытник - сытый. Холодницкий - холодный.Где посадки ключевых фигур ?
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«Економічєскіє дєла Майдана»?!
Це як?
Пєрєрасход патронів у «Бєркута»? Чи гранат багато кидали?
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НАБУ получило от ГПУ почти 200 производств, более 100 из них это экономические дела Майдана, - Сытник - Цензор.НЕТ 606
классический антикорупционер эпохи Порошенко
от такая говорит вам дырка от бублика, а не результат
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А ещё спросите у этой тёти- откуда бабло??? Она, давеча, жаловалась: ей на жисть её нен хватает, ребенка не прокормить! Было??? Было! А вот тут- такое приобретение:
Министр образования Анна Новосад, заявлявшая ранее о том, что на зарплату министра в 36 000 гривен якобы невозможно обеспечить детей, приобрела квартиру в столице.
Данные о квартире появились в ее имущественной декларации, размещенной на сайте НАПК.
Так, Новосад получила права собственности на квартиру в Киеве площадью 46,6 кв.м. 3 февраля текущего года.
Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи гривен - и хотя этих средств ей хватает, чтобы "нормально прожить", содержать за них ребенка она не сможет.
Позже Новосад заявила, что "неудачно высказалась".(с).

Потрясите тётю, пусть удачно выскажется, наконец! А то ведь высказываются и высказываются "слуги"... И всё как-то неудачно. Надоели!
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витиевато выражается, чтобы никого не разозлить. Как только начнут дергать на допросы, станет понятно кого сейчас будут преследовать...Очень надеюсь, что не майдановцев за разборку брусчатки...
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Опана! Сытый и Холодец проснулись. 5 лет спали и вдруг зашевелились.
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