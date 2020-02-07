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Все про:идентификационный код (6) паспорт (829) ЦПАУ (1) Минцифры (17)

 14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры

Получение паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода) сейчас являются отдельными процедурами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Министерстфо цифровой трансформации.

"Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу, и тратить свое время на очереди. Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году", - говорится в сообщении.

14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

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14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174440
 
 
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И голосовать со смартфона шмаркли тоже разрешат 14летним. Нужно же как то нарисовать будущую "победу" на выборах.
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14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры


Вообще хитрая такая схема от государства. В 14 лет выдают ребенку паспорт непонятно зачем. Выдают бесплатно. Но вот уже в 16 лет его нужно менять. И эта услуга уже платная. И ничего, что новоиспеченный гражданин условно нетрудоспособного возраста и денег еще не зарабатывает. Вобщем государство каг бэ намекает - вали работай на наше благо с 16 лет.
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Блин они знают что там реформируют? ИД код сейчас получают с рождения, его куда попало требуют что б что то оформить с новорожденным.
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Хотя зачем он новорожденному если спросить, то думаю никто не ответит.
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