 14-летние украинцы смогут получать идентификационный код и паспорт одновременно уже в этом году, - Минцифры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Министерстфо цифровой трансформации.
"Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу, и тратить свое время на очереди. Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году", - говорится в сообщении.
14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.
Вообще хитрая такая схема от государства. В 14 лет выдают ребенку паспорт непонятно зачем. Выдают бесплатно. Но вот уже в 16 лет его нужно менять. И эта услуга уже платная. И ничего, что новоиспеченный гражданин условно нетрудоспособного возраста и денег еще не зарабатывает. Вобщем государство каг бэ намекает - вали работай на наше благо с 16 лет.