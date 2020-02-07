 Представитель "Батькивщины" Цымбалюк извинился за блокирование трибуны

Цымбалюк принес извинения, выступая с трибуны ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу. "Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.

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Он напомнил, что в Регламенте ВР нет нормы, которая бы предусматривала блокирование трибуны.

В свою очередь Цимбалюк, обращаясь к председателю ВР, сказал: "Я хочу извиниться, если вчера по отношению к Вам была перейдена определенная граница".

В то же время он считает недопустимым, когда депутаты в сессионном зале разговаривают со своими коллегами "непарламентскими словами (вероятно, речь идет о ситуации, когда депутат из фракции "Слуга народа", используя нецензурную лексику, угрожал депутату из оппозиции. - Ред.)".

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