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Все про:ВР (24387) Батькивщина (1844) рынок земли (110) Цымбалюк Михаил (1)

 Представитель "Батькивщины" Цымбалюк извинился за блокирование трибуны

Народный депутат Михаил Цымбалюк (фракция "Батькивщина") извинился перед председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым за то, что накануне с коллегами блокировал президиум парламента.

Цымбалюк принес извинения, выступая с трибуны ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Депутат заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу. "Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.

В ответ председатель ВР Дмитрий Разумков сказал, что, возможно, блокирование трибуны и является позицией меньшинства. "Когда ломают средства работы ВРУ, когда препятствуют выполнять обязанности своим коллегам, то я думаю, что это не совсем правильный подход", - добавил спикер.

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Он напомнил, что в Регламенте ВР нет нормы, которая бы предусматривала блокирование трибуны.

В свою очередь Цимбалюк, обращаясь к председателю ВР, сказал: "Я хочу извиниться, если вчера по отношению к Вам была перейдена определенная граница".

В то же время он считает недопустимым, когда депутаты в сессионном зале разговаривают со своими коллегами "непарламентскими словами (вероятно, речь идет о ситуации, когда депутат из фракции "Слуга народа", используя нецензурную лексику, угрожал депутату из оппозиции. - Ред.)".

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Источник: https://censor.net.ua/n3174439
 
 
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жЮля всралася, чи поділитися шекелями від продажу української землі пообіцяли?
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Это ты продал свою совесть за соевый шоколад. И никак не можешь понять, что другие не такие кск ты....
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Та всралася Йулийа, включила заднюю, зеленое лайно стекает тебе в ротешник, зебил Представитель "Батькивщины" Цымбалюк извинился за блокирование трибуны - Цензор.НЕТ 7455
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Страна стремительно катится к диктатуре. Эти зеленые клоуны так и не поняли, что всему приходит конец. И как плохо быть последним.... Которым прийдется отвечать за все
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А чего ж твоя Йулийа включила заднюю, Почему отказалась от борьбы?
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мир, дружба, жевачка) Теперь следим какой кусок пирога получила фракция жульков за представление
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А я думал пани Юля будет стоять до победного конца.
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Так она своего добилась. Теперь будут рассматривать все поправки отдельно а не пакетом. А там посмотрим.
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"Депутат заявил, что в парламенте должно быть доверие друг к другу.
"Кстати, блокирование трибуны - это парламентский метод выражения своей позиции меньшинством... Но без переступания границы", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3174439
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перекручено!
он извинился, если перешел границы дозволенного...
а саму блокировку, он считает допустимым методом, если блокирующие в меньшинстве и больше никак не могут предъявить свои требования...
он не извинялся за саму блокировку!!!
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