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Все про:военная база (179) Мариуполь (644) Минобороны (6264) НАТО (308) Северодонецк (154)

 Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк

Отмечается, что эти два военных объекта построят в чистом поле.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сообщил министр.

Загороднюк также отметил, что в этом году силами Министерства обороны Украины, в частности Государственной специальной службой транспорта, будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174435
 
 
 Топ комментарии
 
Лучше не постандартам, а шоб сами НАТОвцы развернули там свои базы!!! Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1095
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Ща зелепукин узнает и все строительство свернется, шоп владимвладимирыча не злить
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Лущее в Сумской области с ядреными рокетами. За 2 минуты подлета мардва и усрацца не успеет, уместе с дерьмом зажарицца. Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1003 Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1003 Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1003
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Лучше не постандартам, а шоб сами НАТОвцы развернули там свои базы!!! Военные базы по стандартам НАТО построят в Мариуполе и Северодонецке, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1095
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И чтобы еще всю военную инфу в эфир открытым текстом...
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Словосочетание "по стандартам" лишнее
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Стройте базы. Стройте порты и склады. Пусть Запад везет товары в Мариуполь.На зло кацапам . А завод комуняцкий перевести в Кривой Рог. - Хватит море поганить и рыбу травить.
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Ща зелепукин узнает и все строительство свернется, шоп владимвладимирыча не злить
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Когда на территории страны базы НАТО, страна попадает под ядерный и военный прицел и стран НАТО и их противников. Но проблема в том, что имея на территории страны свои базы, НАТО не имеет обязательств перед страной по её защиты. В итоге опасность военного удара возрастает в разы, а способности защититься как не было, так и нет. Реформам слава!
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Учитывая кривизну земли, кацапы вполне могут накрыть Воронеж вместо Северодонецка.
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Прицел одно а если сдружить с московией, то ядерные ракеты будут сбиваться над городами Украины
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опять строят /осваивают бюджет/
может стоит сначала с госграницей определиться, прежде чем народные деньги в землю закапывать? ... или уже определились? раз решили строить ... пип
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Шмаркли распилят бабки и никаких баз не построят - 100 %
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Лущее в Сумской области с ядреными рокетами. За 2 минуты подлета мардва и усрацца не успеет, уместе с дерьмом зажарицца.
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а на военных базах в стандарте НАТО нужны еще солдаты НАТО, тогда все будет норм....
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Как бы зелепукин не сделал потом подарок любимому ладимладимычу - потому и поближе строить собрались. Дай бог ошибиться.
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Если бы НАТО там развернуло свои базы, как в Польше, то можно было бы порадоваться, а наши зеговнюки неизвестно еще что там наворотят и по каким карманам растащат бабло.
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Эти строить собираются, прошлые все склады повзрывал...
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самое главное шоб стройматериал не *****@ли)
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Оце буде дійсне укріплення боєздатності нашого війська. Нехай тремтить ворог
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Зебрехуни, а стіну на границі зробили, а патронний завод, а танки "Оплот" , а ядерні боєголовки? Знов брехня і деребан бюджетних коштів.
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7 февраля 1981 года в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Из 52 погибших - 16 адмиралов и генералов и почти два десятка капитанов первого ранга, занимавших адмиральские должности. Столько высших морских военачальников не погибло за всю Вторую мировую войну.
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