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 Политика Украины
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 Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП

Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ожидает, что до 2021 году Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынесет 100 приговоров по делам, расследуемым Национальным антикоррупционным бюро и САП.

Об этом он заявил на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Холодницкий также сообщил, что за прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора. Однако, после начала работы ВАКС в сентябре 2019 года, по его мнению количество приговоров увеличится.

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Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.

Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу. 30 октября ВАКС вынес первый обвинительный приговор - экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Посунся оштрафовали на 51 тыс. гривен за декларирование недостоверной информации.

Источник: https://censor.net.ua/n3174433
 
 
 Топ комментарии
 
первый обвинительный приговор - экс-судью ... оштрафовали на 51 тыс. гривен.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3404
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ЖДУН мать его! Уже 5 лет ждёт падло с кучей подчинённых с огромными зарплатами и баблом на их содержание.
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Удивительно. Ожидает. Так никто из вас не досидит в теплых креслах до конца года, судя по всему)
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ЖДУН мать его! Уже 5 лет ждёт падло с кучей подчинённых с огромными зарплатами и баблом на их содержание.
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Свежо предание,да верится с трудом! Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 4811
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первый обвинительный приговор - экс-судью ... оштрафовали на 51 тыс. гривен.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 3404
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На этих фуфлогонов миллионы потрачены, вот где трутни сидят
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Так не надо гнать на пацанов! А Посунся НАГНУЛИ на 51 штуку! Выкусили!😊😊😊😊😊
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двадцать таких "приговоров" и зарплата министра за месяц. Правда без налогов. Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП - Цензор.НЕТ 1571
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а этого до кучи приплюсовать не желаете?
https://ru.krymr.com/a/video-byla-ideya-prodavat-vodu-v-krym/30410484.html

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
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какая-то магическая цифра "100" )))
100 школ...100 стадионов... 100 детских садов.. 100 приговоров...)))
это по феншую? или мороз по **** ...на всех? ))))
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Осталось около 200 рабочих дней до конца года, т.е. 1 приговор за два дня...
Может тройки ввести, с такими заявлениями по плану, тогда можно и по 200 приговоров за день штамповать?
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НАБУ бюджет 1000 000 000 грн.... ДОБАВИТЬ САП и СУД , ПОСАДИТЬ выходит десятки миллионов грн ......, да коррупционеры воруют меньше Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП - Цензор.НЕТ 4128
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