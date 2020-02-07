 Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП

Об этом он заявил на совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Холодницкий также сообщил, что за прошлый год было вынесено 32 обвинительных приговора. Однако, после начала работы ВАКС в сентябре 2019 года, по его мнению количество приговоров увеличится.
Он также отметил, что НАБУ и САП расследуют 892 производства.
Напомним, ВАКС был создан в июне 2018 года. 5 сентября 2019 года он начал работу. 30 октября ВАКС вынес первый обвинительный приговор - экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Посунся оштрафовали на 51 тыс. гривен за декларирование недостоверной информации.
отето борьба с коррупцией отето я понимаю
https://ru.krymr.com/a/video-byla-ideya-prodavat-vodu-v-krym/30410484.html
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов рассказал об идее продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту проекта Радіо Свобода «Схемы» (видео было записано 17 октября 2019 года - КР). «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду фактически в воюющую страну, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», - сказал он, а затем уточнил, что речь шла о Крыме.
100 школ...100 стадионов... 100 детских садов.. 100 приговоров...)))
это по феншую? или мороз по **** ...на всех? ))))
Может тройки ввести, с такими заявлениями по плану, тогда можно и по 200 приговоров за день штамповать?