 "Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-брифинге "Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" в пятницу в Киеве.

"Давайте будем откровенными, уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким. Вы видите список фигурантов, которые привлекаются к ответственности, и вы знаете какие медийные, административные и другие ресурсы они имеют", - отметил Сытник.

Что касается отношений с другими правоохранительными органами, директор НАБУ отметил, что есть позитивные сдвиги в части взаимоотношений со Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

"Это также дало возможность более активно работать в последнем полугодии", - добавил Сытник.

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