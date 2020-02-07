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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1315) коррупция (7620) Сытник (739)

 "Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-брифинге "Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" в пятницу в Киеве.

"Давайте будем откровенными, уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким. Вы видите список фигурантов, которые привлекаются к ответственности, и вы знаете какие медийные, административные и другие ресурсы они имеют", - отметил Сытник.

Что касается отношений с другими правоохранительными органами, директор НАБУ отметил, что есть позитивные сдвиги в части взаимоотношений со Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

"Это также дало возможность более активно работать в последнем полугодии", - добавил Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде собрали более 150 подписей за увольнение Сытника с поста директора НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3174432
 
 
 Топ комментарии
 
Головна перешкода - Федина зі Звіробій. Ніяк переляк не викачають з бубочки.
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как так, 100 дней же уже прошло, барыг нет, свинарчуков нет, никто не ворует, всё перезагрузили... и на тебе
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Просто вже немає Набу кого ловити. Залишилися всі свої люди, чи ті що вже заплатили.
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Предлагаю эффективный метод в борьбе с коррупцией , тем более что чинуши проталкивают такой же метод для народа Украины по транспортировке газа потребителю ! Они не понимают что если ты не потребляешь газ , то ты не потребитель! Предлагаю каждого чинушу садить в тюрьму на 2 года перед занятием им должности, ведь есть риск что он станет коррупционером! А чё? Ведь они хотят чтобы за транспортировку газа платили все у кого есть возможность подключиться к газопроводу! Кто за мой проэкт ставьте вподобайки!!!
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а шо не раздали еще? - забыли в спешке мабуть...
роздадут - тут главное не терять терпениe и надежду
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так раздали же. министрам там всяким на премии. они шо, не люди? остальным не хватило...
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Зеленский их уже раздал - пенсии евреям в Израиле и пособия сепаратистам на донбассе.
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Ніяких. Тому і визнав, що ніфіга не робить. Сміливо. 😏
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І вже 4 роки Ситник отримує досить непогану зарплату. НАБУїсти насять шкарпетки по 600 гривень. Що ще танцюристові заважає.?
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Головна перешкода - Федина зі Звіробій. Ніяк переляк не викачають з бубочки.
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"Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник
Кэп Очевидность. А с чего ему падать то?
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А где лично ты сталкиваешься с коррупицией, кроме телевизора ?
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Креатив. Попробую еще раз, может ты без очков. Где лично ты сталкиваешься с коррупцией кроме ТВ и Цензора?
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Ты странные и глобальные вопросы задаешь. Лично я лично именно в данный момент не сталкивался. По причине, что именно сейчас последнее время мне ненужно ничего пока было от наших государственных органов. И что это меняет вообще в данной ситуации с коррупцией в стране? Сегодня не сталкивался. Завтра мне что-то понадобится - столкнусь.
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В нашем случае если коррупцию узаконить, то это уже не коррупция. Зачем им брать взятки если можно платить себе зарплаты по 300-500 тыс в месяц.
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В суде. И причем, когда читаешь решения вышестоящих судов, то такое ощущение, что писали идиоты.
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Про идиотов не поспоришь. Попробуй исковые заявления юристов и адвокатов, чаще всего они не лучше. Как учат в ВУЗе- ваша задача все забыть, не умничать, и найти человека через которого передать деньги.
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"Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким" Это Сытник про себя.
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Шо серьезно??? Ая-яй! Пол года ожесточенной борьбы с коррупцией! И фсе мимо....
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Пол года? )))
Рябошапкин, десять лет борец с коррупцией - 2010 Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
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Понятно,что высокий, вы же практически никого по настоящему не посадили,с чего бы уровню коррупции снижаться!
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я не понял. это НАБУ или министерство статистики?
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Похоже Ситник самокритично высказался о результатах работы своего ведомства и не против,чтобы его уволили в "трубу".
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Это он не про увольнение намекает , а про деньги , которых им так нехватает в борьбе с коррупцией .
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Скажу откровенно, но только между нами, уровень коррупции с мая 2019 года начал рости такими темпами, что предыдущиее лет 25 просто детский сад. Не упомню, по моему роду деятельности, что бы так нагло и СТОЛЬКО требовали. Видать откаты на верх непомерные, т.е. ТАК ВЫРОСЛИ. ВСЕ ЧИНУШИ ПРИ ЗЕ СЕЛИ НА ЛОПАТУ И ГРЕБУТ, ГРЕБУТ ГРЕБУТ. Даже при шапкокраде енакиевско-ростовском раз в 200 меньше требовали.
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Нет, просто аппетит вырос с осознанием безнаказанности и необходимостью давать нр верх.Самый верх.
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чисто емпирически, - если в бюджете появилась грандиозная дыра значит воровство только усилилось
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Суди вирішують, що Каламойському і всій його кагалі потрібно повернути багато мільярдів, що їм можна не платити податки, а ті що були при "баризі" заплачені, - повернути бідному єврею. Ну яка це корупція, ні про що говорити.
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По пресі не скажеш - тиша. Та і Льоша-самокат сказав, що всьо, корупції немає.
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А на фіга всім отим антикорупціонерам та суддям працювати для людей,(щоб наповнювати бюджет та збільшувати оплату та пенсії громадянам) на стотисячні зарплати?Дайте їм мільйонні зарплати,щоб ейфорійніше було рахувати!
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в біса він розповідає про корупцію? Ви краще зробіть суттєве скорочення чинуш, прокурорів, суддів, адміністрацій, податківців; всіляких контролюючих органів....

Чому в Швеції людина може зареєструвати фірму не виходячи з дому? А в нас НІ? Чому там сплачують податки і нормальні пенсії, а в нас НІ? Може тому що некомпетентні люди при владі?
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Тому що там живуть шведи, а у нас 73% зубожілих, хохлів і малоросів. Вони бачать тільки як гарно живуть в Швеції, Швейцарії, США і далі за списком, але палець об палець не вдарять, щоб жити краще, все ждуть доброго царя, який зробить їм щастя іх аляву на все. Ще посадить "баригу", без цього у хохла щастя не повне
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Так не тільки в Швеції, я її для прикладу привів. А в багатьох країнах.
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чому? Я був в Угорщині і Польщі, а в Швеції живуть знайомі вже понад 10 років сім'єю. Тож не довіряти їм немаю права, тим більше живуть вони краще за нас і працюючи далеко не на посадах.
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Коррупционер отчитался, как он с коррупцией борьбу ведет.
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И с такими судами рынок земли собрались создавать..
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Ринок давно існує без нашого бажання, тільки гібридний. Всі землі засіяні і дають врожаї, хоч і ринку немає і землі державні. Якщо буде ринок, доведеться платити за те, що зараз можно використовувати майже даром. Чому такий шалений спротив "агаріів"? не думаю, що за наше благо переживають
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Встает простой вопрос А что делал этот пан четыре года???? При очень не плохой зарплате вм5сте с Холодцом???
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Інвесторів перелякав, падлюка така..
🤗
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Потому что чиновников, бюрократов слишком много... И они контролируют и перераспределяют около 60% ввп Украины! Хватит строить Венесуэллу в Украине..
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Ти ще не знаєш, скільки чиновників в Венесуелі. Узнаєш - здивуєшся
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Так коррупцию Оманский барыга победил!!!
А что, не так ли??
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Я думал Зе команда за пол года всё поборет, а они...
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Уровень коррупции продолжает быть высоким и будет расти благодаря вот таким Сытникам.
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Яка корупція? Петро Олексійович вже давно її поборов. )))
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Так наче б то, гідрант казав що вже майже всю її рідненьку подолали? Хтось з вас пиндить хлопці, і я навіть знаю хто, його ім'я точно не Артем.
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