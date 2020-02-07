 "Уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким", - Сытник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-брифинге "Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" в пятницу в Киеве.
"Давайте будем откровенными, уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким. Вы видите список фигурантов, которые привлекаются к ответственности, и вы знаете какие медийные, административные и другие ресурсы они имеют", - отметил Сытник.
Что касается отношений с другими правоохранительными органами, директор НАБУ отметил, что есть позитивные сдвиги в части взаимоотношений со Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.
"Это также дало возможность более активно работать в последнем полугодии", - добавил Сытник.
брехня, все побороно давно.
роздадут - тут главное не терять терпениe и надежду
Кэп Очевидность. А с чего ему падать то?
Холодницкий ожидает до конца года от Антикоррупционного суда 100 приговоров по делам НАБУ и САП
Рябошапкин, десять лет борец с коррупцией - 2010 Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
Чому в Швеції людина може зареєструвати фірму не виходячи з дому? А в нас НІ? Чому там сплачують податки і нормальні пенсії, а в нас НІ? Може тому що некомпетентні люди при владі?
🤗
А что, не так ли??
сытый холодному не товарищ?