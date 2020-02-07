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 Общество, За рубежом
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Все про:нелегалы (280) Польша (5075) заробитчане (391)

 Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году

В 2019 году в Польше значительно увеличилось число проверок легальности пребывания и трудоустройства иностранцев в Польше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом сообщили в Пограничной службе Польши.

Отмечается, что польские пограничники провели более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших более 61,3 тыс. иностранцев. Нарушение обнаружили у 26,6 тыс. человек. Для сравнения: в 2018 году функционеры Пограничной службы Польши провели 15,8 тыс. таких проверок, охвативших 36 тыс. иностранцев.

4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работали в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы - 13,3 тыс., грузины - 476, молдаване - 326 и белорусы - 243.

Напомним, по данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекло 10,4 млн граждан Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, украинцы все чаще ездят в Польшу, а все меньше в Россию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174430
 
 
 Топ комментарии
 
и что?
Люди зарабатывают себе на жизнь, пока зебилы смотрят клоунов
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Це такий жарт? Рахували так, як Дубілєт поголів'я українців? У заголовку потрібно вказати - "викрито у нелегальній роботі". А щодо істинних цифр, то озвучену мабудь на 10 множити потрібно.
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Если Родина стала мачехой, дети тянутся к другой.
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Более 13 тыс. украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году
И что? Это проблема Польши и собственно самих нелегалов.
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Ну мы все прекрасно об этом знаем. Теперь и они знают. Вот только менять ничего не хотят или не могут.
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Ну это те кого обнаружили по результатам проверок.
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и что?
Люди зарабатывают себе на жизнь, пока зебилы смотрят клоунов
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Це такий жарт? Рахували так, як Дубілєт поголів'я українців? У заголовку потрібно вказати - "викрито у нелегальній роботі". А щодо істинних цифр, то озвучену мабудь на 10 множити потрібно.
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Працювати легально в Польщі простіше простого. Але знаходяться дурні які працюють нелегально
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залежить в першу чергу від роботодавців. насправді у них корупція не менше нашої і багато дрібних роботодавців платять хабаря перевіряючим замість отримання дозволів на працю для українців.
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