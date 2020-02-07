EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  2771  78
Все про:визит (2363) Зеленский (4511) Италия (963) Офис Президента (238)

 Зеленский прибыл в Италию

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Италию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Начался визит Президента Украины Владимира Зеленского в Итальянскую Республику", - сказано в сообщении.

Отмечается, что глава государства проведет встречи с Президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

Источник: https://censor.net.ua/n3174429
 
 
 Топ комментарии
 
Как-то страшно за коллизей и за пизанскую башню Зеленский прибыл в Италию - Цензор.НЕТ 2482
 показать весь комментарий
 
Пришла пора свой маеточек проведать
Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 9389
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как-то страшно за коллизей и за пизанскую башню
 показать весь комментарий
 
 
Зеля бедоносец, поехал на Италию беду наводить. Но если она пророссийская , то это хорошо.Там в прошлом году и в этом одни катастрофы, то вулканы извергаются, то наводнения, то оползни, то град, то жара то мороз как в Сибири и снег 2 метра. После визита Вовочки , там будет и пипец и писец. Но пусть лучше там, потому что климатические катастрофы уже у дверей Украины, рядом, на этой неделе уже в Хорватии и в Румынии, а наша власть конченая и вместо того, чтобы принимать по этому поводу какие-то меры, готовиться, накапливать запасы, они землю продают, то есть последнее что есть. Это просто геноцидный шабаш зеленых лечинок.
 показать весь комментарий
 
У Пізі я уже був, а от у Римі ні. Прикро буде... Зеленский прибыл в Италию - Цензор.НЕТ 9371
 показать весь комментарий
 
 
Страшно становится. Итальянцы пророссийские, Венгрия -- пронацистская, а Вова как раз с ними контакты и наводит.
 показать весь комментарий
 
 
А як же! Там шльопкі хламурні продаюцця! Кривой рог здохне від заздрощів! Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 1153
 показать весь комментарий
 
 
у них и так проблемы были с Венецией. Думаю, она первая в списке...
 показать весь комментарий
 
это так проведывают виллу? шоппинг, цветочки полить?!
 показать весь комментарий
 
 
Так, цвєточкі само собой! А ще треба воду по трубах пропустить, бо якщо довго не навідуєшся, воно смердить! Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 6179
 показать весь комментарий
 
 
поработал тяжко недельку, пора и отдохнуть
 показать весь комментарий
 
 
Аякже! Наш гарант буде грошей просити. А Папі посилати не можна - Божий чоловік.
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь, зонтик от солнца и плавки не забыл....
 показать весь комментарий
 
 
І маєчку-обліпочку фіалєтову! Вона в нього фартова!
 показать весь комментарий
 
 
Дополнительная помощь жертвам авиакатастрофы в размере 200 000 гривен до сих пор не выплачена. На "мы хотим больше" Иран забил болт и отослал гнусавую гниду(а вместе с ним и Украину) на@уй. Со страховыми платежами МАУ тоже непонятка. Зеленые, что вам еще пояснить?
 показать весь комментарий
 
 
І Венеції хмизда. Затопить к свиням собачим.
 показать весь комментарий
 
 
тем более, шо там и так уже жабы квакают, просто еще одно небольшое усилие - буба справится короче...
 показать весь комментарий
 
А що ти тут забув??? перевірити в якому стані твоє житло??? тут не має з ким ні про що домовлятися, тут такі самі як і ти не лохі!!!
 показать весь комментарий
 
 
У него в соседях российские олигархи.
 показать весь комментарий
 
 
Или отдыхать поехал или попрошайничать.
 показать весь комментарий
 
 
Макаронники держитесь!!! Сам человек-катастрофа едет к вам
 показать весь комментарий
 
 
Жителі Пізи моляться, щоб Зеленський до них не приїхав, турбуються за башту.
 показать весь комментарий
 
 
Ну фсё! Тевере выйдет из берегов! Это вам надо было, gli italiani?
 показать весь комментарий
 
 
"Декларация Зеленского: вилла в Италии, квартира в Британии, гостиницы в Грузии"

Среди зарубежной недвижимости - квартира в Великобритании площадью 91,9 квадрата, жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метра. При этом в декларации за 2017 год виллы в Италии не было (купил во время войны мародер). Зеленский и жена также владеют пятью объектами недвижимости в Грузии.
Зеленский прибыл в Италию - Цензор.НЕТ 6299
 показать весь комментарий
 
 
Этот лапшу на уши навесит мастерски Зеленский прибыл в Италию - Цензор.НЕТ 964 Клоун, и на 95 не ходи Зеленский прибыл в Италию - Цензор.НЕТ 964
 показать весь комментарий
 
 
Який сенс в цих поїздках? Президенти повинні сидіти в своїх країнах і працювати на їхнє благо!
 показать весь комментарий
 
наверное там ему забили стрелку московиты...
В Киеве пока нельзя...
 показать весь комментарий
 
 
«Жаль, на меня не вовремя накинули аркан,-
Я б засосал стакан - и в Ватикан!»©️
😢
 показать весь комментарий
 
 
Молодец, принимают на самом высоком уровне.
 показать весь комментарий
 
Точнее принимает, на самом высоком уровне. Во все .... А ваЗЕлин у него свой, собственным, его, организмом вырабатывается.
 показать весь комментарий
 
 
зачем ты так сам себе о себе написал...
 показать весь комментарий
 
Пришла пора свой маеточек проведать
Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 9389
 показать весь комментарий
 
 
Там біля нього по сусідству Рома Абрамович, Дерипаска, Прохоров. Від голоду не помре, коли йому українці дадуть копняка.
 показать весь комментарий
 
 
ото вафкє підфартило)), то на козі їздив зі своїм шапіто на підмостках пританцьовував, а тут бац, і до президентів у гості їздить.. ))))
 показать весь комментарий
 
 
Тут дарвіністи мені з ранку мозок гвалтували - Україна - свецокоє государство по констітуції, то скажіть мені з якого дива свєцкій президент поїхав до Папи Римського? Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 4106
 показать весь комментарий
 
 
Бо в Папи сам *уйло грошики ховає! Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 9824 Амери туди не пхаюцця! А наш-то, што , хуже штолє?! Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 3459 Будет договариваться ...посредине Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 5610
 показать весь комментарий
 
Як раз-то амери заблокували в Ватікані бабло *****, і в Гонг-Конзі теж.
 показать весь комментарий
 
Господи, что теперь будет с собором Петра и Павла? Итальянцы, я вас умоляю не пускайтк его в Пизу и не возите на Визувий.
 показать весь комментарий
 
 
Господи, что теперь будет с собором Петра и Павла? Итальянцы, я вас умоляю не пускайтк его в Пизу и не возите на Визувий.
 показать весь комментарий
 
 
Зате матимемо Вовку-ілюміната замість Вовки-аніматора.

 показать весь комментарий
 
 
Вітаю! Можна запитати не в тему?
На сайті будівельно-ремонтної компанії знайшов буквально таке (прайси):

демонтаж статевої плитки - (тут зрозуміло)
радісно стіни з гіпсокартону - ???
шпаклівка радісних стін - ???
Як дізнатися які стіни "радісні", а які "похмурі"?
Дякую.
 показать весь комментарий
 
Вова, не стій під Пізанською баштою, бо може статися тобі піза! - за ці слова мене можна визивати в СБУ. Зеленський прибув до Італії - Цензор.НЕТ 7615
 показать весь комментарий
 
Щас Чиччолина научит его плохому. И как его Ленка отпустила?
 показать весь комментарий
 
Похоже, в Омане Вове с Леной отдыха не хватило.
Ленка его запилила, пришлось срочно визит в Италию организовать, а то давненько на своей вилле в Форте деи Марми не были...
 показать весь комментарий
 
 
ну так Ватикан и Итальянцы один народ?)
 показать весь комментарий
 
Фотографіями з поїздок Вови можно хіба що "Открове́ние Иоа́нна Богосло́ва" ілюструвати...
 показать весь комментарий
 
Вово, відпочинь там, ато стільки літаєш з думкою про нас.
 показать весь комментарий
 
Якого дідька він туди поперся? Лєнка з тещею на шопінг зібрались? Вже не знають куди державні гроші витрачати.
 показать весь комментарий
 
"Зеленский прибыл в Италию"

Моє побажання - Щоб він там і залишився. Бажано в охолодженому вигляді.


 показать весь комментарий
 
У Ватікані теж є оффшор. Тепер ви знаєте куди діваються гроші, які вже не краде Пєця.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх