"Зеленский прибыл в Италию"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Начался визит Президента Украины Владимира Зеленского в Итальянскую Республику", - сказано в сообщении.
Отмечается, что глава государства проведет встречи с Президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.
Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.
Как я рада!!!
Среди зарубежной недвижимости - квартира в Великобритании площадью 91,9 квадрата, жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метра. При этом в декларации за 2017 год виллы в Италии не было (купил во время войны мародер). Зеленский и жена также владеют пятью объектами недвижимости в Грузии.
В Киеве пока нельзя...
Я б засосал стакан - и в Ватикан!»©️
😢
На сайті будівельно-ремонтної компанії знайшов буквально таке (прайси):
демонтаж статевої плитки - (тут зрозуміло)
радісно стіни з гіпсокартону - ???
шпаклівка радісних стін - ???
Як дізнатися які стіни "радісні", а які "похмурі"?
Дякую.
Ленка его запилила, пришлось срочно визит в Италию организовать, а то давненько на своей вилле в Форте деи Марми не были...
Моє побажання - Щоб він там і залишився. Бажано в охолодженому вигляді.