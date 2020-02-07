 ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам по делу о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года", - говогрится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности Украины.
В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
если нет, то єто просто понті
Только, что по новостям на русском радио транслировали прямую речь Порошенко по поводу ЕС и НАТО. Никогда в новостях не было никакой прямой речи политиков, только дикторы, а тут Перт Алексеич собственной персоной. Вывод - русское радио есть канал Порошенко. Оригарх однако.
и это чмо топит против Порошенко...
погранцы!, - вас ставят раком из за того что вы обидели этого грузина...
А ты Михо добивайся максимального наказания для этих хохлов... - что бы они и их коллеги знали свое место.....
Дорогу!! - когда грузин идет...
вылизывая жопу фигляра подозрение погранцам выдвигает. Интересно дети сотрудников ГБР знают, что их папы минетчики? И если знают, не тошнит ли их от запаха спермы из ртов их папаш?
А попытается выступать, как при Порохе, быстро окажется, что это он Шеремета убил и съел.
А прикордонники наказ його виконували i тiльки..
Власти Грузии предостерегает украинских коллег: Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу... И будут поднимать вопрос об экстрадиции Саакашвили.
Власти Грузии раскритиковала возвращение в Украину скандально экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Там заявили, что вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины на родину вновь будет возобновлено. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария.
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
оказывается виноват ефпейтор сидоров? или его собака?))
Наконец и за Мишу соевый цех ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а полицаев,выдворявших Михо,теперь обяжут за патлы затащить его из Борисполя обратно в тот самый кабак..
К нему претензий нет.
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ , ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГООТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ.
Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯ НЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.