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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (913) Саакашвили (2194) ГБР (315)

 ГБР сообщило о подозрении экс-пограничникам по делу о выдворении Саакашвили из Украины в 2018 году

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в г.. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст . 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и Отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года", - говогрится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержание Саакашвили в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3174428
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуны на подтанцовках у шутов
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О,давайте тяните ниточку. Клубочик и раскрутится ))
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тебе надо пройти тест Роршаха - там и не такое привидится...
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О,давайте тяните ниточку. Клубочик и раскрутится ))
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Вальцман це ваша хвора голова. Немає такого призвіща. А супервальцман якраз при владі.
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Пока что с двух сторон. А там концы еще подтянутся. СБУ от Васи молчать не будет.
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ЧЕГО ЭТОТ ГРУЗИН БЗДИТ ЕХАТЬ НА СВОЮ РОДИНУ ?????? потому ,что только в зеленой,тупой стране могут держать таких подонков !!! они думают,что будут править ВЕЧНО ???? Прийдет новая власть и пересажают этих зеленских,богданов ,арахамий и так по кругу !!!!ЖДЕМ ВЕСНЫ !!!!!!!
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Грузин поднял свою страну. Которая намного меньше. Шо сделал твой ?
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За нечисть, которую здесь пригрели(шереметы, саакашвили и другие) уже расплачиваются граждане Украины.
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Подожди, это только разогрев сковородки....дальше из сои будут делать катлеты ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 2367 хватит накормить пол африки!
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Если повар идиот(а он в данном случае не просто идиот, а совершенный идиот), разогретая сковородка всегда оставляет следы на его же голове.
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Нечисть для Украины, такие как ты патриоты тянущие назад в российское ярмо.
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Даже интересно - сколько уе@ анов под тобой, сыном ишака, отметятся.
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На жаль для цього є підстави. Може не прикордонника, але це був злочин
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Верховний Суд 20 листопада 2019 року (при Зеленському вже !!!) визнав законним видворення Саакашвілі
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а диплом трускавецкий имеется ?

если нет, то єто просто понті
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Жуть.
Только, что по новостям на русском радио транслировали прямую речь Порошенко по поводу ЕС и НАТО. Никогда в новостях не было никакой прямой речи политиков, только дикторы, а тут Перт Алексеич собственной персоной. Вывод - русское радио есть канал Порошенко. Оригарх однако.
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тебе надо пройти тест Роршаха - там и не такое привидится...
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Точно, надо поставить свечку за здороье ПАП, а то даже по новостям мерещится. Гы.
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а у тебя Руссское радио на постоянке включено ?
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А что должно быть включено у кацапского ******?
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ольгинсое чмо вылезло... ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 1494
и это чмо топит против Порошенко...
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кому угодно, только не шариям и медведчукам......
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Задолбал уже этот грузинский еврей!
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Неужели руководитель департамента стал выполнять Минские соглашения по формуле Штайнмайера?
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отлично....
погранцы!, - вас ставят раком из за того что вы обидели этого грузина...
А ты Михо добивайся максимального наказания для этих хохлов... - что бы они и их коллеги знали свое место..... ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 9099
Дорогу!! - когда грузин идет...
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Таке гбр Україні не потрібно! вИ продовжуєте справи труби якому настала труба, так і вас всіх скоро накриє ще одна ТРУБА!!! Займайтесь корупцією, а все решта то не ваш обов"язок!!!
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А за прорив держкордону зграєю собакашілевською, не хочуть заводити кримимінальні справи?
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А за минирование путей перед поездом, поезда и пропускного пункта не нужно открывать уголовное дело?
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А покарають за порушення держаного кордону тих політиків, що повертали Саакашвілі до України? ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 5264
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А за прорив кордону паном Сракашвілі немає справи? Цей грузинський барига приїхав в Україну боротися з прикордонниками і патріотами? А де справа про захоплення цим Корлсоном "Жовтневого палацу"? Якщо порушувати якісь справи, то потрібно проти всіх, а не вибірково. Зо всіх боків підкрадаються до Пороха, хочуть від прикордонників почути, що їм команду дав він. На чужому горі своє щастя не збудуєш. Це стосується і Міхо і трубодуровців.
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Украина, при ЗЕленом Буратино и по призвпнию тупом писсюанисте, превращается в Страну дураков. Суд постановил, что это грузинское чмо (прошу не путать с настоящими Грузинами), было таки выволочено за патлы из кабака "Сулугуни", правильно, и вытурено из моей страны по Закону, а эта кармання, протитуцирующее не понятно, что,
вылизывая жопу фигляра подозрение погранцам выдвигает. Интересно дети сотрудников ГБР знают, что их папы минетчики? И если знают, не тошнит ли их от запаха спермы из ртов их папаш?
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Портновська контора зі своїм репертуаром.
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А що скаже громадянин Сабаков? Кому підпорядковується прикордонна служба? Чи знову скаже бебебебе
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Це він йому помстився за бе бе бе. Сказав йому на кордоні ме ме ме. Пролитий стакан бутилурованої води "укракїнцем" мемеме на "українця" бебебе має своє продовження.
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Обрали антиукраїнську владу, то чому дивуватися.
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Наконец-то. А то все думали и гадали насчет выдворения Саакашвили. Теперь ясно кто! А вот чью команду исполняли? Или так сказать из личных побуждений? Хотели в струю политического небосклона попасть? В депутаты метили?
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Сааці зараз все подобається: бариг немає, корупція десь зразу зникла, хороводи придурків за собою немає причин водити. От кого треба перевірити на вживання коксу.
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Вряд ли ему нравится. Он сейчас нафиг никому не нужен.

А попытается выступать, как при Порохе, быстро окажется, что это он Шеремета убил и съел.
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Свин почав чухмаритися..
А прикордонники наказ його виконували i тiльки..
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А очень правильный министр МВД конечно же знать не знал ничего об этом ага.
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Саакашвили втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому кілька тяжких справ у Грузії
Власти Грузии предостерегает украинских коллег: Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу... И будут поднимать вопрос об экстрадиции Саакашвили.
Власти Грузии раскритиковала возвращение в Украину скандально экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Там заявили, что вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины на родину вновь будет возобновлено. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария.
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За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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Это очень напоминает одного 42-летнего русскоговорящего мальчика из Кривого Рога, который играет в президента Украины.
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По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили "выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии:
ст. 182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом);
ст. 333 и ст. 117 (злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия);
ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом)".
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Ближайший соратник экс-президента Мерабишвили был задержан 21 мая 2013 года. Он отбывает пятилетнее тюремное наказание по нескольким предъявленным обвинениям - в частности, его признали виновным в фальсификации расследования дела об убийстве, превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, а также в подкупе избирателей, присвоении чужого имущества и растрате средств МВД.
https://gordonua.com/news/worldnews/saakashvili-v-gruzii-zaochno-prigovorili-k-shesti-godam-tyurmy-253283.html
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о смерти банкира Сандро Гиргвлиани в 2006 году. Об этом 20 мая 2019года сообщили в пресс-службе грузинской генпрокуратур
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помнится его выдворил петр алексеевич а не пограничники)
оказывается виноват ефпейтор сидоров? или его собака?))
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Ахаха ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 8592 Петики, я же говорил шо сядут усе, а вы заморыши не верили ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 8592

Наконец и за Мишу соевый цех ответит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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100%
а полицаев,выдворявших Михо,теперь обяжут за патлы затащить его из Борисполя обратно в тот самый кабак.. ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році - Цензор.НЕТ 4458
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Пограничники подчинялись и подчиняются Авакову.
К нему претензий нет.
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Европейская Конвенция о гражданстве, на которую сослались сторонники Саакашвили, была принята в 1997 году. Украина ратифицировала и подписала этот документ..
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ , ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГООТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
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***** лошара, не смог сразу разоблачить столь известного афериста Саакашвили, даже главой области назначил
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Клоуни дайте карлсону якусь посаду і через 2 місяці вже ви екстрадуєте його, може навіть у Грузію. Але хто знає, може його в Україну й заманили щоб виконати наказ путіна. Саакашвілі для путіна як кістка в горлі.
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В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ.
Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯ НЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
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