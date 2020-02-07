EN|RU|UK
Темы дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Политика Украины
  2244  77
Все про:ВР (24387) Арахамия (230) рынок земли (110)

 Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, которые заблокировали работу Верховной Рады, слетел ряд социальных законопроектов.

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Очень много важных социальных законопроектов слетели с плана рассмотрения. И еще послетают. Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам. Ну, пусть ОПЗЖ затем в своих родных округах объясняют людям, почему они имеют такие высокие долги по зарплатам. Это их будет позиция, я сам хочу посмотреть, как они будут отдуваться. Там еще есть законопроект о детях войны, дополнительный законопроект по добровольцам", - заявил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не будем ни с кем договариваться о снятии поправок по рынку земли: с террористами не торгуемся, - "слуга народа" Арахамия

Он добавил, что также будут "лежать в долгом ящике" законопроекты об изменениях в Конституцию, потому что "кому-то хочется поиграть в спектакль".

"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально", - сказал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3174419
 
 
 Топ комментарии
 
Какой милый перевод стрелок) ох и гниды...
 показать весь комментарий
 
Так відкладіть той проект про ринок землі та займітся соціалкою, а тим часом спеціалісти допрацюють про землю В чому проблема?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой милый перевод стрелок) ох и гниды...
 показать весь комментарий
 
 
По сути єто и есть терроризм про который оно вякало.
Только в роли террориста уже он сам. Мол, не дадите продать вашу землю мы зарубим вам соцзаконы...
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть парочка "выводов".......
1."Планирование" было неправильным....
2.Лица, составлявшие "план"-были формалистами......
 показать весь комментарий
 
 
Сам сэр Патрик, похоже, тоже слетел с катушек!
 показать весь комментарий
 
 
Так відкладіть той проект про ринок землі та займітся соціалкою, а тим часом спеціалісти допрацюють про землю В чому проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Так вже робили 30 років поспіль. Ну і як вам? Влаштовує соціалка?
 показать весь комментарий
 
А вас влаштовує закон про ринок землі? От в Польщі чи Литві в одні руки можна не більше 500 га, а в нас 10 тисяч...
 показать весь комментарий
 
 
Так, влаштовує. Бо це вже є наша реальність.
 показать весь комментарий
 
Виртуальная реальность,которая может измениться в любой день,любым правительством.
Придёт новая власть и отменит несогласованный закон по земле ссылаясь на норму конституции и "новые судьи" это поддержат.
 показать весь комментарий
 
Вероятность есть, но стремится к 0. Отжим земли у хозяев приводит к гражданской войне
 показать весь комментарий
 
Нічого. Про__ана земля всіх обов'язково влаштує. Ага.
 показать весь комментарий
 
как у вас все просто! )))
там же уже всё пролоббировано... всё на "наскок" и рассчитано...
диджитализация без детализации ))))
 показать весь комментарий
 
Мудрый нарид подождьот. Сейчас главное продать свою землю, а там и жызнь наладится, и зарплаты до 4килобаксов вырастут, и пенсии по 1000евро и газ по 20копеек, и колбаса по 2,20, и....
 показать весь комментарий
 
 
натравливает простой и мудрый нарид с городов на парламентариев, которые против деребана земли.. Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7693
Когда начнется следующий кипишь этот Арахамия должен быть повешен одним из первых, как провокатор и сволочь...
 показать весь комментарий
 
 
"Хто вср...ся? Невiстка!"
Ох, и п..ло этот Паукоед! У них всё нормально? Чтоб ты всю жизнь жил на пенсию в 2000 гривен, ско..ина!!!
 показать весь комментарий
 
 
Арахамия... Арахна. Арахнофобия - Боязнь пауков... Он сам на паука бритоголового, но бородатого)) похож. Отвратительная рожа). Омерзительная. Наглая. Противная. Вот, исходя из вышепечисленного, и получается, что он и есть Паукоед)) Но мне еще кажется, что он не только пауками питается))) Вампир)))
 показать весь комментарий
 
 
Ой, боюсь, там не так все сложно. Просто Ара!
 показать весь комментарий
 
 
По словам Арахамии выходит, что земельный вопрос "слуги" подняли, чтобы не заниматься социальными проблемами, что в общем-то соответствует действительности.
 показать весь комментарий
 
 
надо же какая досада! ну ничего...., мы потерпим......
 показать весь комментарий
 
"Социалка" это временное, а проданная земля - навсегда...
 показать весь комментарий
 
 
Шайзе, верните Порошенко "мародера-барыгу", с его минимальными договорняками (все равно без этого - никуда) - хоть в армии будут отремонтированные бтры, какая никакая соцполитика и демократия, но эти унюханые пис da мячи (тищенки тупорылые да араэты крутят баранку прямиком в пропасть, с заездом в орду по дороге...
 показать весь комментарий
 
 
Выродок. Но интересно, его не слишком умные избиратели чему-то научатся? Поумнеют?
 показать весь комментарий
 
 
хорошо если вы все бл..ди зеленые слетите куда-нибудь в ростов
 показать весь комментарий
 
 
"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально"Источник: https://censor.net.ua/n3174419

У кого у них? Всякому спектаклю приходит конец. И за этот конец Наркомхамия будет подвешен. Теперь эти "свидетели Зерро" запугивают всю Украину, тем что то что подготовлено сделано очень не качественно и требует принять Г+Г так как оно есть.
Дебил, одним словом.
 показать весь комментарий
 
и да, хороше что признался в том, что для них "Свидетелей Зерро" вся деятельность в парламенте - спектакль и игра.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тем законам которые принимаются последнее время асоциальным.
 показать весь комментарий
 
Господи, так отложите. Начните с социальных проектов. Кто мешает то? Нахера эта игра на публику.
 показать весь комментарий
 
 
Все одно грошей на соціальні проекти нема. Гроші зелені заробляти не вміють - вони вміють кварталити за гроші і продавати чуже майно (землю).
 показать весь комментарий
 
 
Это уже второй вопрос. Будет закон - будут выделяться деньги.
 показать весь комментарий
 
Выделяться-то будут,но виртуальные.
 показать весь комментарий
 
Они не могут.Все проекты слетят,если не будет денег.Экономика денег не даёт,мвф привязало кредиты к рынку земли.Фсё это результат деятельности мусора в ВР всех созывов и этот по факту ничем не отличатся.
Чем занималась эта оппозиция в ВР ,опять же либо старалась топить эту власть,либо договориться по собственным вопросам.А зелёная молодёжь идёт напролом не видя,что прокладывают дорогу таким же мерзавцам,какие были у власти ранее.
Соц проекты,языковый вопрос,нац движения,фсё это прикрытие чьих-то личных экономических проблем.
 показать весь комментарий
 
Почему этот армянин не толкает землю там где он родился - в Сочи, а хочет быстрее продать украинскую?
 показать весь комментарий
 
 
ты еще спроси почему украинцы выбрали презиком еврея, а евреи и армяне никогда не выберут украинца...? Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9001
 показать весь комментарий
 
 
ПАтАмуШта в Украине он - наЦЯЛЬНИКА, а у себя дома - НОЛЬ! Чмо, которое там нафиг не нать. А у нас кто-то его выдвинул и не может задвинуть) Хотя после вот таких "племенных речей" его не то, что задвинуть, а кое-что другое с ним сделать нужно, "умник".
 показать весь комментарий
 
 
а на что рассчитывали проталкивая этот закон?
на то что за пол часа продавят и не вдавятся?
от шушара!
 показать весь комментарий
 
 
Решили евреи обокрасть простых украинских хлеборобов
 показать весь комментарий
 
 
Слуга народа, постоянно думающий о народе, страдает манией величия.
 показать весь комментарий
 
 
Да шмакодявка , черт побери, в Сочи рождённая , решила руки нагреть на украинской земле
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно, ЕВРЕЯМ ГОРИТ ПРОДАТЬ УКРАИНСКАЮ ЗЕМЛЮ, бо в Израиле земли нет Да и продавать те неплодородные ХАЩИ У НИХ ЗАКОНОМ ЗАПРЕШЕНО
 показать весь комментарий
 
 
Шо воно меле? Для виплати боргу шахтарям чи будь кому іншому закон потрібен?
 показать весь комментарий
 
 
И этот " социальный" законопроект тоже слетел .?? Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 33 .---- Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6687.
 показать весь комментарий
 
 
Галя, которая из Казахстана, тоже имеет желание над нами поиздеваться. Ей бы поехать к себе, на Родину, и там поднимать пенсионный возраст, своим бабушкам-дедушкам! И своим подружкам)))

Вали, ГАЛя, нафиг из Украины!! Вместе с Паукоедом!
 показать весь комментарий
 
 
Я почитал что она мелет , в общем , речь идёт 72 годах выхода на пенсию . Она приводит пример Японии .! С ума сойти .! .
 показать весь комментарий
 
 
Вот ненормальная бабища в парике)) У нее к 57-ми годам волос на башке нету) А почему нету? А потому, что В голове у нее нету ничего! Вот и ходит, как клоунесса, в парике. Да там, в "слугах" практичесик все бритые. И она от них "по тупости" не отстает)).
 показать весь комментарий
 
не надо нас жалобить... и наё... тоже не надо! ))))
 показать весь комментарий
 
Не успеют цены на воздух поднять в срок, обозначенный МВФ.
 показать весь комментарий
 
По іншому звучить так: Як же задовбали ці прохоботи срати нам в штани! Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5610
 показать весь комментарий
 
 
В общем понятно, что уберать надо сразу всю иудовню и шабесгойню сразу: и парламент, и кабмин, и зеленского, с соросом и пинчуком, и МВФ. Частичному ремонту не подлежит.
 показать весь комментарий
 
 
Социальные это еще цены на коммунальные поднять?
 показать весь комментарий
 
 
Спектакль заканчивается. Готовится народное вече, которое начнет снос либерастизма в Украине.
 показать весь комментарий
 
Спектакль окончен,
Гаснет свет
И многоточий
Больше нет.
Останови музыку!
Спектакль окончен.
Happy end

Правильно! Темную им устроить уже давно пора! Будет им Happy end.
 показать весь комментарий
 
ООООО - начинаем "давить на жалость" .... Ну-ну. Немного позже скажут , что "народ требует принять закон про землю немедленно и без поправок" (которые только портят такой великолепный и нужный для жизни ( за границей ) закон )....
 показать весь комментарий
 
 
Це що блд за каломойський шантаж: соціальних законопроектів не буде, поки не продамо землю?
 показать весь комментарий
 
 
Украина в турборежиме: джунгли абсурда с Маугли-Зеленским во главе - эксперт Февраль 7, 2020Без рубрикиКомментарии
Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1687В студенчестве я прочел книгу рассказов Франца Кафки, они поражали и отталкивали одновременное, такое, знаете ли, извращенное совершенство. Так вот, украинская политика сегодня производит точно такое же впечатление.
Джунгли абсурда. С Маугли-Зеленским во главе, который, наверное, и хотел бы вернуться к людям, но воспитание в волчьей стае берет верх. Взять недавний визит американского госсекретаря Майка Помпео в Киев.
Об этом рассказывается в сегодняшней статье политического эксперта Александра Кочеткова для Политеки.
Что Украина хочет от Штатов? Разумеется, всемерной поддержки в противостоянии с Россией. Нам крайне важно влияние США на Кремль, причем, во всех аспектах - дипломатическом, военном, экономическом.
А чего хотят Штаты? Они намерены максимально вытеснить поставки российских энергоносителей в Европу, заменив их на свои. Это и геополитический, и геоэкономический интерес США. Именно поэтому они уже наложили санкции на «Северный поток» и намерены накладывать санкции и далее. В том числе, на тех, кто эти российские газ-нефть приобретают.
И что же вытворяем мы? Мы заключаем очередной договор на транзит российских энергоносителей на европейский рынок, чем ужасно гордимся, премии себе заоблачные выписываем… Про прямые поставки газа из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) рассуждаем…
То есть, делаем полностью противоположное желаниям нашего главного стратегического партнера. А потом удивляемся, что Штаты почему-то не хотят занимать более жесткую проукраинскую позицию. Та же Польша, у которой ни аннексированных территорий, ни гибридной войны, планомерно переориентируется на поставки сжиженного газа из США. А у нас, похоже, потенциальные барыши от суперприбыльного газового бизнеса явно заслоняют национальные интересы?
Вот еще пример схожего административно-управленческого абсурда. В офисе президента заговорили о ротации и усилении Кабмина. За счет добавления в его состав новых - опытных - министров и вице-премьеров. Прежде всего, в экономическую сферу.
Вот представьте, правительственная машина завязла в болоте, потому что двигатель работает на четверть мощности, из картера хлещет масло, выхлопная дымит, а вентилятор перекосило. А вместо капитального ремонта с заменой прогоревших прокладок, дырявых сальников и гнутых клапанов умники из власти намерены запихнуть в сбоящий двигатель еще несколько паразитных шестерен. Да он просто заклинит на ходу, и мы все вместе улетим в кювет!
Зеленский пихает в глотку украинскому народу невпихуемое
Ходит умозрительная версия, что это, мол, западные корпорации подгоняют, уж очень им украинской землицы захотелось. Но у корпораций ничего не горит. Тем более, что наши экономические показатели ухудшаются по всем значимым направлениям. Сборы в бюджет, промышленное производство, переработка продукции, добыча полезных ископаемых, баланс внешней торговли - все в минусах! И прогноз - пессимистический.
Значит, позже наша земля станет стоить еще дешевле. А на Западе деньги считать умеют.
Неубедительна и версия, будто Зе-команда предполагает падение электорального доверия к себе и торопится решить глобальную проблему с землей на нынешних остатках рейтинга. Но планирование и просчет рисков - явно не сильная сторона нынешней властей, они вообще валят с горы напрямик, как укуренные сноубордисты.
Тогда что?
У меня закрадывается подозрение, что абсурдный земельный шабаш в Раде - следствие внутренних противоборств в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
То есть, Андрей Богдан, обиженный, что не ценят его суперспособности по манипулированию депутатами, отошел в сторонку - мол, попробуйте без меня. А его непримиримый конкурент Андрей Ермак тут же пообещал президенту, что запросто: пара недель - и закон о рынке земли на столе. И начал действовать настолько примитивно - давлением и подкупом, что спикер Дмитрий Разумков не захотел участвовать в подобных игрищах. И, воспользовавшись стычками под куполом, запустил закон по регламенту: с голосованием за все депутатские поправки. А поскольку их свыше четырех тысяч, то на это уйдет месяца два-три, минимум.
- Зеленский хочет обменять отставку Богдана на улучшение отношений с Западом - Бутусов
Если мое подозрение правильное, то главные кадровые ротации произойдут как раз не на Грушевского, а на Банковой. Хотя и на Грушевского без изменений уже не обойтись.
 показать весь комментарий
 
Я думаю, что шахтерам пора ехать в Киев. Но что-то мне подсказывает, что продажу земли они тоже не поддерживают. Арахамия точно хочет, чтобы они приехали? Майдан вообще 30 студентов начали. Сейчас если не платить людям зарплату, то может полыхнуть так, что мало не покажется. 90-е уже прошли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх