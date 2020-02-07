 Из-за рассмотрения поправок по рынку земли слетел ряд социальных законопроектов, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сказал в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Очень много важных социальных законопроектов слетели с плана рассмотрения. И еще послетают. Например, выполнение требований по выплате заработных плат шахтерам. Ну, пусть ОПЗЖ затем в своих родных округах объясняют людям, почему они имеют такие высокие долги по зарплатам. Это их будет позиция, я сам хочу посмотреть, как они будут отдуваться. Там еще есть законопроект о детях войны, дополнительный законопроект по добровольцам", - заявил Арахамия.
Он добавил, что также будут "лежать в долгом ящике" законопроекты об изменениях в Конституцию, потому что "кому-то хочется поиграть в спектакль".
"Мы будем играть в спектакль, пока у них не закончится терпение. У нас все нормально", - сказал Арахамия.
Только в роли террориста уже он сам. Мол, не дадите продать вашу землю мы зарубим вам соцзаконы...
1."Планирование" было неправильным....
2.Лица, составлявшие "план"-были формалистами......
Придёт новая власть и отменит несогласованный закон по земле ссылаясь на норму конституции и "новые судьи" это поддержат.
там же уже всё пролоббировано... всё на "наскок" и рассчитано...
диджитализация без детализации ))))
Когда начнется следующий кипишь этот Арахамия должен быть повешен одним из первых, как провокатор и сволочь...
Ох, и п..ло этот Паукоед! У них всё нормально? Чтоб ты всю жизнь жил на пенсию в 2000 гривен, ско..ина!!!
У кого у них? Всякому спектаклю приходит конец. И за этот конец Наркомхамия будет подвешен. Теперь эти "свидетели Зерро" запугивают всю Украину, тем что то что подготовлено сделано очень не качественно и требует принять Г+Г так как оно есть.
Дебил, одним словом.
Чем занималась эта оппозиция в ВР ,опять же либо старалась топить эту власть,либо договориться по собственным вопросам.А зелёная молодёжь идёт напролом не видя,что прокладывают дорогу таким же мерзавцам,какие были у власти ранее.
Соц проекты,языковый вопрос,нац движения,фсё это прикрытие чьих-то личных экономических проблем.
на то что за пол часа продавят и не вдавятся?
от шушара!
По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно. .
Вали, ГАЛя, нафиг из Украины!! Вместе с Паукоедом!
Гаснет свет
И многоточий
Больше нет.
Останови музыку!
Спектакль окончен.
Happy end
Правильно! Темную им устроить уже давно пора! Будет им Happy end.
В студенчестве я прочел книгу рассказов Франца Кафки, они поражали и отталкивали одновременное, такое, знаете ли, извращенное совершенство. Так вот, украинская политика сегодня производит точно такое же впечатление.
Джунгли абсурда. С Маугли-Зеленским во главе, который, наверное, и хотел бы вернуться к людям, но воспитание в волчьей стае берет верх. Взять недавний визит американского госсекретаря Майка Помпео в Киев.
Об этом рассказывается в сегодняшней статье политического эксперта Александра Кочеткова для Политеки.
Что Украина хочет от Штатов? Разумеется, всемерной поддержки в противостоянии с Россией. Нам крайне важно влияние США на Кремль, причем, во всех аспектах - дипломатическом, военном, экономическом.
А чего хотят Штаты? Они намерены максимально вытеснить поставки российских энергоносителей в Европу, заменив их на свои. Это и геополитический, и геоэкономический интерес США. Именно поэтому они уже наложили санкции на «Северный поток» и намерены накладывать санкции и далее. В том числе, на тех, кто эти российские газ-нефть приобретают.
И что же вытворяем мы? Мы заключаем очередной договор на транзит российских энергоносителей на европейский рынок, чем ужасно гордимся, премии себе заоблачные выписываем… Про прямые поставки газа из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) рассуждаем…
То есть, делаем полностью противоположное желаниям нашего главного стратегического партнера. А потом удивляемся, что Штаты почему-то не хотят занимать более жесткую проукраинскую позицию. Та же Польша, у которой ни аннексированных территорий, ни гибридной войны, планомерно переориентируется на поставки сжиженного газа из США. А у нас, похоже, потенциальные барыши от суперприбыльного газового бизнеса явно заслоняют национальные интересы?
Вот еще пример схожего административно-управленческого абсурда. В офисе президента заговорили о ротации и усилении Кабмина. За счет добавления в его состав новых - опытных - министров и вице-премьеров. Прежде всего, в экономическую сферу.
Вот представьте, правительственная машина завязла в болоте, потому что двигатель работает на четверть мощности, из картера хлещет масло, выхлопная дымит, а вентилятор перекосило. А вместо капитального ремонта с заменой прогоревших прокладок, дырявых сальников и гнутых клапанов умники из власти намерены запихнуть в сбоящий двигатель еще несколько паразитных шестерен. Да он просто заклинит на ходу, и мы все вместе улетим в кювет!
Зеленский пихает в глотку украинскому народу невпихуемое
Ходит умозрительная версия, что это, мол, западные корпорации подгоняют, уж очень им украинской землицы захотелось. Но у корпораций ничего не горит. Тем более, что наши экономические показатели ухудшаются по всем значимым направлениям. Сборы в бюджет, промышленное производство, переработка продукции, добыча полезных ископаемых, баланс внешней торговли - все в минусах! И прогноз - пессимистический.
Значит, позже наша земля станет стоить еще дешевле. А на Западе деньги считать умеют.
Неубедительна и версия, будто Зе-команда предполагает падение электорального доверия к себе и торопится решить глобальную проблему с землей на нынешних остатках рейтинга. Но планирование и просчет рисков - явно не сильная сторона нынешней властей, они вообще валят с горы напрямик, как укуренные сноубордисты.
Тогда что?
У меня закрадывается подозрение, что абсурдный земельный шабаш в Раде - следствие внутренних противоборств в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
То есть, Андрей Богдан, обиженный, что не ценят его суперспособности по манипулированию депутатами, отошел в сторонку - мол, попробуйте без меня. А его непримиримый конкурент Андрей Ермак тут же пообещал президенту, что запросто: пара недель - и закон о рынке земли на столе. И начал действовать настолько примитивно - давлением и подкупом, что спикер Дмитрий Разумков не захотел участвовать в подобных игрищах. И, воспользовавшись стычками под куполом, запустил закон по регламенту: с голосованием за все депутатские поправки. А поскольку их свыше четырех тысяч, то на это уйдет месяца два-три, минимум.
- Зеленский хочет обменять отставку Богдана на улучшение отношений с Западом - Бутусов
Если мое подозрение правильное, то главные кадровые ротации произойдут как раз не на Грушевского, а на Банковой. Хотя и на Грушевского без изменений уже не обойтись.