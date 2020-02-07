 Советую руководителям на ТВ избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже, - языковой омбудсмен Монахова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые телезрители и медиапроизводители, напоминаю: "Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

Фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания.

Национальные фильмы могут демонстрироваться на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов в соответствии с Законом Украины "О кинематографии"", - написала она.

Также она подчеркнула, что согласно Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" при использовании в языковой части звукового ряда, выполненного на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания, реплик на других языках такие реплики должны быть озвучены или субтитрованы

на государственном языке. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10 % суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме.

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"Даже если русскоязычный контент транслируется в пределах определенных законодательством квот, я бы советовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценочных суждений вроде того, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше или хуже, чтобы не оскорблять чувства своей зрительской аудитории", - резюмировала Монахова.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.