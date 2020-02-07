EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2074  24
Материалы по теме:
Все про:украинский язык (765) язык (3166) 1+1 (14) русский язык (407) Татьяна Монахова (10)

 Советую руководителям на ТВ избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже, - языковой омбудсмен Монахова

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова прокомментировала ситуацию со съемками русскоязычных сериалов, отметив, что заявления о том, годится ли украинский язык для какого-то определенного жанра искусства, могут оскорблять чувства зрительской аудитории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые телезрители и медиапроизводители, напоминаю: "Языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык.

Фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания.

Национальные фильмы могут демонстрироваться на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов в соответствии с Законом Украины "О кинематографии"", - написала она.

Также она подчеркнула, что согласно Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" при использовании в языковой части звукового ряда, выполненного на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучивания, реплик на других языках такие реплики должны быть озвучены или субтитрованы
на государственном языке. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10 % суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сказать, что артистам тяжело работать на украинском - позор и глубокое неуважение к обществу, - Новосад о заявлении продюсера "1+1" Еремеевой

"Даже если русскоязычный контент транслируется в пределах определенных законодательством квот, я бы советовала руководителям телеканалов избегать субъективных оценочных суждений вроде того, какой жанр "выглядит на украинском языке" лучше или хуже, чтобы не оскорблять чувства своей зрительской аудитории", - резюмировала Монахова.

Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.

Советую руководителям на ТВ избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже, - языковой омбудсмен Монахова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3174417
 
 
 Топ комментарии
 
что вы хотели ? Понабирали украинофобов заставили говорить на государственном, а оно как было цапом так и осталось.
 показать весь комментарий
 
Рускаязичнайа чєлюсть зламається від біндеравскай мовьі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что вы хотели ? Понабирали украинофобов заставили говорить на государственном, а оно как было цапом так и осталось.
 показать весь комментарий
 
 
Насчет "цапа" Ви перебільшили...
На их родном языке есть шикарное название (понятие)- КОЗЛЫ(((((((
 показать весь комментарий
 
 
тю, вона шо, не зі Слуг народу цей омбудсмен? мабуть ще з порошенківських кадрів? хай он Брагар на неї в поліцію заявить, щоб не порушувала тут права російськомовних
 показать весь комментарий
 
 
Рускаязичнайа чєлюсть зламається від біндеравскай мовьі.
 показать весь комментарий
 
 
пост у фейсбуці - це вся реакція вповноваженого із захисту державної мови?
 показать весь комментарий
 
 
твій пост - це вся реакція на слова вповноваженого із захисту державної мови?!
 показать весь комментарий
 
Про граматику російської мови… https://youtu.be/fJZpgaVy27A
 показать весь комментарий
 
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна МонаховаИсточник: https://censor.net.ua/n3174417

О чем еще можно говорить((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
 показать весь комментарий
 
Невже не ясно звідки ноги ростуть у "творців" отих "серіалів"? Їм вигідно продати оті серіали кацапії. Тому й залучають кацапських акторів і хочуть знімати відразу кацапсьим єзиком.
Ще до війни кацапи, знімаючи деякі телефільми фільми в Україні і маючи "приціл" на показ тих фільмів на якомусь наприклад Інтері, уникали напряму називати країну та міста, де проходили події. Епізоди, де фігурували менти та військовці, перезнімали двічі, перевдягаючи акторів у відповідні мундири і змінюючи номери автівок. Або чіпляли "нейтральні" номерні знаки.
 показать весь комментарий
 
 
Є Конституція! На робочому місці / театр, чи ТВ - це робочі місця/ зобов"язані користуватись Державною Мовою! Крапка. Ні вірменської, угорськоЇ, ні російської, польської, англійської. За іноземний товар, і в культурі, нехай сплатять податок, та за приміщення, використання частот і інше, тільки не з державних грошей. Це цивілізовано. Тим більше, що мовна окупація лізе у всі щілини., бо дуже дієва для зомбажу з Раші. Цінуймо своє!
 показать весь комментарий
 
Блин, что с 1+1 стало? Сериалы на русском - это уже апофеоз. А еще и до этого... Каломойша - дура. Больше слов не могу подобрать. Журналисты с 1+1 автоматом перемещаются в разряд журнашлюх к скабеевой в кучу навоза.
 показать весь комментарий
 
Триста років, українську мову висміювали і обпльовували гараццкіє шістки азєопських колонізаторів. Вже маємо кілька поколінь манкуртів, які не знають, не те, що таке інтеграли і теорія відносності, а й скільки буде 7×8= , впевнені, що: «как на украінском язикє учіть матєматіку і фізіку?»
А тепер виявляється, що й для мильних опер він негодящий...
Приїхали.
 показать весь комментарий
 
Монахова - ты не советчик,не за это зарплату получаешь изнашихналогов! - ты омбудсмен. защитница прав

Личинка беззубая?
 показать весь комментарий
 
О, проснулася!!! Доброго ранку, пані Монахова!
 показать весь комментарий
 
Просто люди, які виросли на зросійщеній культурі намагаються робити продукт зі зросійщеною логікою мислення, звичайно українська мова не передасть те дно.
 показать весь комментарий
 
 
это как бы врач, делая укол пациенту в мягкое место, оскорбляет его чувства...
 показать весь комментарий
 
Це вона їм мізки вправила, чи ніжкою шарконула?
 показать весь комментарий
 
а как насчёт того,чтобы эту "комедийную" продюссершу привлечь к УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за оскорбление и глумление украинского языка ?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх