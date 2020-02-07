 ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 г. не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 г. для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.
В ГБР также напомнили, что согласно ст. 139 УПК Украины, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомлении с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.
27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
а Зеля реально полагает то он "Бессмертный"??!! Если да!!... тогда ему срочно нужны психиатры...
Президент України Володимир Зеленський був присутній на допиті волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької).
Про це вона заявила 6 лютого під час спілкування з журналістами після візиту до ДБР.
«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - цитує Звіробій видання УНН.
Як відомо, Державне бюро розслідувань викликало 6 лютого народну депутаку від «Європейської солідарності» Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/volonterka-zvirobiy-rozpovila-shcho-na-jiji-dopiti-u-dbr-buv-prisutniy-zelenskiy-657906.html
неси заявление в ГБР.
1. Угроза совершить убийство является психическим насилием над личностью. Общественная опасность этого преступления в том, что он лишает потерпевшего покоя; опасность его совершения постоянно преследует потерпшого, не дает ему возможности ни работать, ни отдыхать.
2. Угроза убить может быть доведена до потерпшого любым образом: устно (лицом к лицу), письменно (письмом, телеграммой), различными действиями, которые убедительно указывают на намерение виновного, или передана через третьих лиц.
"Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346, вважається закінченим з моменту доведення погрози до потерпілого"
ты ж, идиотина с пту-шным образованием, дупля не рубишь в разнице между 129-ой и 346-ой.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
забить и забыть.
Может приболела?