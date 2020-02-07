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 Политика Украины
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Все про:ГБР (315) Федына София (26)

 ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении. ДОКУМЕНТ

Государственное бюро расследований повторно вызывает нардепа от Европейской Солидарности для вручения письменного уведомления о подозрении.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 г. не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 г. для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

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В ГБР также напомнили, что согласно ст. 139 УПК Украины, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, который был в установленном настоящим Кодексом порядке вызван (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомлении с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него накладывается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении 01
ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3174416
 
 
 Топ комментарии
 
этот мудак теперь сам присутствует на допитах и рассказывает девченкам лично как он их испугался...
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Тримайтесь дівчата..., зе- бидло нічого Вам не зробить.
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бубочка ты мужик или как ? Если от слов ты шугаешься, ты так любил пародировать на других, а тут так бумерангом задело.
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Зеля чего ты боишься то будет.... оно уже будет с момента когда тебя вытаскивали из мамкиного одного места... СМЕРТЬ ЭТО БОЛЯЧКА ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ..
а Зеля реально полагает то он "Бессмертный"??!! Если да!!... тогда ему срочно нужны психиатры...
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этот мудак теперь сам присутствует на допитах и рассказывает девченкам лично как он их испугался...
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«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - заявила Звіробій

Президент України Володимир Зеленський був присутній на допиті волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької).

Про це вона заявила 6 лютого під час спілкування з журналістами після візиту до ДБР.

«У нас Зеленський був на допиті, сказав, що він нас з Фединою не знає, але злякався, тому вважає, що все, що було у стрімі, для нього погрози», - цитує Звіробій видання УНН.

Як відомо, Державне бюро розслідувань викликало 6 лютого народну депутаку від «Європейської солідарності» Софію Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/volonterka-zvirobiy-rozpovila-shcho-na-jiji-dopiti-u-dbr-buv-prisutniy-zelenskiy-657906.html
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Тримайтесь дівчата..., зе- бидло нічого Вам не зробить.
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бубочка ты мужик или как ? Если от слов ты шугаешься, ты так любил пародировать на других, а тут так бумерангом задело.
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при чем тут испугался? есть статья уголовного кодекса. есть факт совершенного преступления. будь добра, отвечай. мы же стремимся построить правовое государство?
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интересно, а Зе отнес заявление об угрозах убийством в ГБР? сомневаюсь
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меня подробности не интересуют. факт преступления есть? есть! вот теперь пусть отвечает.
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умственноотсталые для меня угрозы не представляют
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умственно отсталый пытается выглядеть умным, умора.
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татышо?! есть факт? твой бубочка уже убит?
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ты разницу понимаешь между убийством и угрозой убийства?
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угроза без намерения неподсудна. читай УК, неуч.
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угроза с намерением - это уже посягательство по статье убийство. угроза - статья с формальным составом, когда преступление считается завершенным с момента озвучивания такой угрозы. иди лесом, со своим юр образованием полученным в пту
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ещё раз. твой бубочка уже убит? он хоть заявление написал? потерпевший, вообще, кто?
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и это ты мне посоветовал ук читать? ты, баран, сначала статью почитай, и по каким статьям дело возбудили. если б он был убит - это уже была бы 115-ая. там 346-ая. а для этого заявление подавать не нужно.
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на, читай, убогое.

1. Угроза совершить убийство является психическим насилием над личностью. Общественная опасность этого преступления в том, что он лишает потерпевшего покоя; опасность его совершения постоянно преследует потерпшого, не дает ему возможности ни работать, ни отдыхать.
2. Угроза убить может быть доведена до потерпшого любым образом: устно (лицом к лицу), письменно (письмом, телеграммой), различными действиями, которые убедительно указывают на намерение виновного, или передана через третьих лиц.
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идиот. на, читай из комментария к ук:

"Злочин, передбачений ч. 1 ст. 346, вважається закінченим з моменту доведення погрози до потерпілого"

ты ж, идиотина с пту-шным образованием, дупля не рубишь в разнице между 129-ой и 346-ой.
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шо, юрыст куев, дальше двух строк статью не осилил?
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
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Ти дебіл? Просто цікаво. "Прававое гасударство" де през гуляє за невідомі кошти по курортам і як з гуся вода?
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а я говорил что зеленский святой и не должен отвечать, если нарушает закон? вы, порохоботы, такие порохоботы
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Так от хай зілєнський відповість за свої косяки, а потім шось вякає про правовоє гасударчтво.
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І яку ж статтю карного кодексу було порушено?
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а ты читать разучился? в статье написано. и кстати, "карного" кодекса не существует
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вот там шо написано.
Угроза или насилие в отношении указанных лиц является местью за их служебную деятельность. Совершение таких действий в отношении этих лиц на основании личных неприязненных отношений состава этого преступления не образует.
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Налякала Софія Бубочку, ніяк не відійде. Знаю бабку - переляк яйцями викочує ГБР повторно вызывает Федыну для вручения уведомления о подозрении - Цензор.НЕТ 9394
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Колись моя двоюрідна бабця добре переполох воском виливала.На жаль,не дожила до наших днів,а то б нашого відважного головнокомандувача від переляку вилікувала б.
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Тра шось робить бо мідіціна там безсильна)
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Холокост навряд чи,а от вбивство Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга - точно.
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ты поц тупой, как и все зебилы) с каким же удовольствием вас, дебилов, порешат за сдачу интересов Украины...
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да оставьте её в покое. нехай дальше истерит, никому она не интересна.
забить и забыть.
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Истерит и никому не интересна? То то зебоба, в обосранных штанах, повадился на допросы к ним ходить и плакать как он их испугался)))
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Як там у Яніни було? "Приходь, Федина, не сци" ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру - Цензор.НЕТ 2543
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У зебилоидных при ее упоминании истерия. Это правильно.
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Она заболела. Типун на языке вскочил.
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Пора вже на Зе подавати в суд за образи України та українців, а також на політиків від різних політичних сил - відео повно.
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На волонтёрок в суд подали за то, что они преследовали русский язык в автобусе...
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От некуй вам, придуркам, більше робити - кацапів ловіть, суки ви, продажні.
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Что-то ее не видно и не слышно в последнее время. ДБР повторно викликає Федину для вручення повідомлення про підозру - Цензор.НЕТ 5412
Может приболела?
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В країні йде війна, а гегеральний прокурор і цілий відділ прокуратури, а також ціла структура ДБР (харківських) за великі зарплати платників податків два місяці розслідують Великі справи проти двох жіночок. Жах. А дійсні сепарти, як бувша мер Словянська, керівник ригів, що привів війну, малороси, що бюджет викидать терористам свободно гуляють по місту і обжираються в дорогих кабаках. Що це твориться?
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В ДБР разве нет бланков повесток и вызывает сам Генпрокурор и куда ж ей являться, на улицу Петлюры или Грушевского?
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