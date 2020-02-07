EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Экономика
  3551  17
Все про:топливо (485) дизтопливо (42)

 Введение пошлины повлечет за собой подорожание дизтоплива на 3 грн 90 коп. за 1 литр, - Марунич

Эксперт подчеркнул - последствия роста пошлины лягут на плечи конечных потребителей.

В Украине может подорожать стоимость дизельного топлива и газа на заправках, если будет введена пошлина на импорт этих видов товаров, сообщает "5 канал".

Пошлина составит 8,5% в текущем этом году и вырастет до более чем на 25% в 2024-м. Таким образом, цена на дизель вырастет на 3 грн 90 коп. за 1 литр.
По данным сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, такое положение дел может быть выгодным для отдельных производителей.


"Я бы на месте правительства по крайней мере, существенно задумался бы. Не исключено, что речь идет о том, что оно также действует в интересах внутреннего производителя. У нас это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Как нам известно, он контролируется структурами господина Коломойского. Вот здесь такие опасные вещи идут. Но за все эти, так сказать, небольшие презенты для господина Коломойского, в конце концов заплатит потребитель ", - заявил Марунич.
При этом, по его словам, последствия роста пошлины лягут на плечи конечных потребителей - рядовых украинцев.

"Дополнительное подорожание горюче-смазочных материалов ни к чему хорошему не приведет. Честно говоря, я не совсем понимаю логику правительства. К сожалению, можем иметь и явления дефицита на внутреннем рынке с соответствующим ростом цены. В конце концов, платит конечный потребитель, понимаете? Вот и вся история. Это не правительство платит эти деньги", - подчеркнул эксперт.


Кроме того, подорожание топлива повлияет на общий уровень инфляции. Могут еще больше подорожать другие социально значимые товары, передает издание.

Источник: https://censor.net.ua/n3174415
 
 
 Топ комментарии
 
Капец! Еще ждут , уроды, в своих придуманных Нью Васюках инвестиций космических! Космические дебилы, мля.
Интересно, кто из дружащих с головой людей , мог голосовать за бабломойского и этого зеленодрысного осла? Люди, вы реально считаете, что международный вор и аферист бабломойский, с десятками уголовных дел против него за плечами, пришел делать быдлу хорошо? Или наркоман-клоун, с пустой злобной головой вам сделает хорошо? А на фиг вы им нужны, лохи?
 показать весь комментарий
 
Зебіли повинні страждати!
 показать весь комментарий
 
Якщо зважити що вартість палива у нас досягла рівня наших наближчих сусідів на заході, то нашим фермерам гаплик.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Удивили, давайте быстрее, накручивайте.
 показать весь комментарий
 
 
А почему эти плакальщики скромно замалчивают,
что что пошлины введены только на дизтопливо из России?
Берите более качественное из Прибалтики, Беларуси, Румынии...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а за что не платит конечный потребитель? Чем топливо отличается от любого другого импортируемого товара?
 показать весь комментарий
 
 
Капец! Еще ждут , уроды, в своих придуманных Нью Васюках инвестиций космических! Космические дебилы, мля.
Интересно, кто из дружащих с головой людей , мог голосовать за бабломойского и этого зеленодрысного осла? Люди, вы реально считаете, что международный вор и аферист бабломойский, с десятками уголовных дел против него за плечами, пришел делать быдлу хорошо? Или наркоман-клоун, с пустой злобной головой вам сделает хорошо? А на фиг вы им нужны, лохи?
 показать весь комментарий
 
 
ПОЧЁМ ТВОЙ НОМЕРНОЙ ,, Ukrpatriotизм 1d7ca949"??????
 показать весь комментарий
 
Ну если соляра подорожает...то следом и товары в магазинах....доставка то в основном дизельными авто осуществляется...
Слава великим зеленым иканамистам...с дипломами Трускавецкой аккадемии...
 показать весь комментарий
 
 
Якщо зважити що вартість палива у нас досягла рівня наших наближчих сусідів на заході, то нашим фермерам гаплик.
 показать весь комментарий
 
 
А не будет ни каких фермеров...будут агрохолдинги....закон о земле то под них пишется....а под фермеров....
 показать весь комментарий
 
 
Так ето же хорошо. Как утверждают ******* меньше пробок и быдла хитрожопого которое не хочет строить будки, станет на дорогах.
 показать весь комментарий
 
 
Та понятно...Порошенко снова виноват.Ха-ха-ха-ха...
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы же хотели новыхлиц - получите и распишитесь Введение пошлины повлечет за собой подорожание дизтоплива на 3 грн 90 коп. за 1 литр, - Марунич - Цензор.НЕТ 7905
 показать весь комментарий
 
 
Подымай!!!! Давай, в 5 раз!

ЗЕбилы должны стонать!
 показать весь комментарий
 
 
1. ПОЧЕМУ ЭТОТ ЫКСПЕРТ НЕВСПОМИНАЕТ ЧТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВВЕСТИ ПОШЛИНЫ ТОЛЬКО НА рфИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ???????
2. СОЕВЫЕ ХОЛУЙЧИКИ-,,ПАТРИОТЫ", А ВЫ ТО ПОЧЕМУ ЗАБЫЛИ ПРО ,,АРМЮ,МОВУ,ВИРУ" И О ТОМ ЧТО ВОЙНА С рфИЕЙ ТАКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ??????? И ПОЧЕМУ СОЕВЫЕ ХОЛУИ ЛЖЕПАТРИОТЫ ВДРУГ РЕЗКО НЕХОТЯТ ПОМНИТЬ ЧТО ЭТО ИМЕННО НА ДЕНЬГИ ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА УКРАИНЕ рф И ОТЖАЛА У УКРАИНЫ КРЫМ, И РАЗВЯЗАЛА БОЙНЮ НА ДОНБАССЕ???? НА ВАШИ ЖЕ СОЕВО ЛЖЕПАТРИОТИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ.
СОЕВЫЕ ЛЖЕПАТРИОТЫ ОТПИСАВШИЕСЯ ЗДЕСЬ, - А СКОЛЬКО СТОИТ ВАШ ЛЖЕПАТРИОТИЗМ?????? 😂😅
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх