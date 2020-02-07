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 Политика Украины
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Все про:ВР (24387) Гончарук_Алексей (657)

 Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук

Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Это позволило в рекордно короткие сроки реализовать задачи президента - снизить платежки и запустить программу доступных кредитов для бизнеса. Сейчас правительство полностью готово реализовать закон о рынке земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу, благодаря чему удалось снизить платежки и запустить государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса.

"Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, получаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон про анбандлинг "Нафтогаза": это позволило нам завершить переговоры с европейцами и русскими и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5 -7-9%". Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела", - заявил премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Гончарук также прокомментировал закон о земле, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

"Сейчас вы перешли к важному, возможно, самому важному с начала работы парламента закону - о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или нет документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс", - объяснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий по закону о рынке земли и продолжается дискуссия. Впрочем это не должно стать причиной конфликтов, ведь все - правительство, депутаты, президент - выполняют одну задачу и работают в интересах Украины.

"Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с восторгом наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж - пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится", - заявил премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174412
 
   
 Топ комментарии
 
Злагоджено і ефективно здають інтереси України по усіх напрямках...
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Это просто страшно. Человек, у которого своя отдельная реальность в голове,где всё цветёт и колосится и которая никак не связана с действительностью, пытается руководить экономикой государства.
Ему место не в кабмине, а на приёме у профильного доктора, занимающегося людьми с искаженным восприятием действительности.
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Совет форумчанПравила форума
 
Это кто такое сказал? Какие критерии оценки использовали?
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У Гончарука один критерий - брехать как собака и вешать лапшу на уши. Какой эффект работы зелени? Падение промышленности на 15%, снижение запасов золотовалютного фонда на треть, и это за полгода их "работы", снижение размеров субсидий от 30 до 100%, рост цены на воду и другие комуслуги, снижение зарплат и их задержки, рост цен на продукты питания, упадок в медицине ниже нулевого уровня, нечем лечить даже раненых с фронта. Дегенераты - дрочеры у руля и это только начало.Чем дальше в лес , тем больше дров и главное нет никакой надежды, что у зеленых уродцев появятся мозги, их там нет.
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Госбюджет в январе недополучил четверть доходов.

Доходы государственного бюджета за январь 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн (24,5%) меньше планового показателя на этот месяц.
если єто еффективно то что тогда нееффективно? Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 211
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Эти 24.5% Порошенко вкрав. Сегодня по Г+Г рассказывали!
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віходит слажено, но не в ту сторону
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Злагоджено і ефективно здають інтереси України по усіх напрямках...
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Запустите рынок земли - тогда да. Остальное можно повернуть вспять
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***
Осел, козел, проказница мартышка,
Песец, орел да косолапый мишка…
Барсук и жук, тигренок и волчица,
Хомяк, паук, котенок и тигрица,
Лиса, коза да 33 коровы
Затеяли играть оркестр…


А дальше было все, как у Крылова,
Но более нестройно и хреново…
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так это тот Зоопарк, которым сегодня Гончарук назвал свое правительство? Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6669
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Не с "русскими", а с руске, т.е мардвой, мардовским народом.
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Якщо скрізь попризначати примітивніших і дурніших, то сам на їхньому фоні здаватимешся асом і майстром, одним із найвеличніших лідерів світу.
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У Гитлера и Путина тоже все слаженно.

Когда власть узурпирована, то названия органов вообще перестают что-то означать.

ВР, кабмин, суды - преступный режим, а не разные ветви власти. И этот преступный редим должен быть уничтожен вместе с его носителями, а население очищено любым доступным способом от его апологетов.
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Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой Источник: https://censor.net.ua/n3174412
за часів януковича працювали так само.

тепер треба зробити аби закінчили ви не краще ніж риги. а бажано набагато, набагато гірше.
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Смахивает на перепуг и панику...
Но, все харррашо, прррекррасная маркиза!
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клоуны...сам себя не похвалишь, так и никто
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Это просто страшно. Человек, у которого своя отдельная реальность в голове,где всё цветёт и колосится и которая никак не связана с действительностью, пытается руководить экономикой государства.
Ему место не в кабмине, а на приёме у профильного доктора, занимающегося людьми с искаженным восприятием действительности.
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"Работа кипит": Тищенко снимал сторис и пропустил голосование (видео)
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Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук

В якій реальності чи в якому вимірі??? Верніться на Землю, кацманавти!
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ой жуть жуть, надеюсь их всех так слажено и будут судить
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Правильный термин власть узурпирована, а то разбрасываются всякими эпитетами «слаженно» и т.п.
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І знову полився теплий зелений дощик в очі зебілам.
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Чем больше муйни творит зеленая плесень, тем больше она себя хвалит.
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мдаа, Пуйло молчит смотрит на этих клоунов и думает, куда спешить подожду пока сами развалят страну, ведь правильно всё делают, а там спокойно можно зайти...
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Дешевый кредит, 5-7-9%. А потом будет проблема с ликвидностью банков выдающих такие кредиты. Экономику не обдуришь - в одном месте стало больше, значит где-то станет меньше. А решать проблему дешевых кредитов за счет банков и в конечном счете вкладчиков ни к чему хорошему не приведет. Откуда могут еще взяться "дешевые" кредиты?
Эти перепуганные не имея стратегии достижения цели, пытаются сиеминутно решить вопросы в которых ничего не понимают.
Дать этот "дешевый" кредит - обокрасть военных, учителей, медиков да тех же шахтеров.
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Вопрос, во вред или на пользу Украине и народу работают слаженно?
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Що правда,то правда...такої злагодженої команди невігласів ще не було...
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Да уж! Слаженно так слаженно!
Тільки промисловість падає шаленими темпами, та дірка в бюджеті глибше та глибше.
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Подают пример таким недоразвитым странам, как США, Канада, Великобритания, Германия, где в этих кругах сплошные шатания и разброд
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Льоха, куй лі ти скромнічаєш, говори вже прямо: "Нам під чутким керівництвом нашого самого молодого, розумного, чесного, великого (заодно вже кажи і "високого") преЗЕдента, вдалося здійснити небачений у світовій (та що там "світовій" - "галактичній") економіці прорив. Ми, зелена підоросль поросль зупинили війну, незважаючи на спротив "агрессивного меньшинства". Ми, нові морди лиця підняли міжнародний імідж України на небачене дно. Ми змінили інвестиційний клімат держави - ще ніколи при незалежній Україні не було в нас таких теплих зим. Ми ліквідували всіх корупціонерів і олігархів - осталися тільки крупні вітчизняні інвестори. Ми вже не тільки не торгуємо на крові, ми тепер на ній заробляємо. Ми... та ми... та, бл.ть..., кароче "Слава Малоросії!"
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А що саме злагоджено і ефективно??? Ви ж там всі профани і крім високих зарплат та премій ви ні чого не зробили, у вас там злагоджений ХАОС!!!
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та до того ж, керований хаос. З-за порєбріка..
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стесняюсь спросить, для кого "эффективно"? Хіба що, для слуг урода та їхніх прихлібателів.
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Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Источник: https://censor.net.ua/n3174412

В прірву теж можна падати організовано великою толпою

Вперше в історії України уряд, парламент і президент працюють злагоджено й ефективно, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8607
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Это тот же премьер, что *********** идиотом считает на записях, или я чего путаю ?
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Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент работают слаженно и эффективно, - Гончарук.

Питання тільки для кого?
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Впервые в истории Украины правительство, парламент и президент ОБСИРАЮТСЯ так слаженно и эффективно.Тут леша прав.
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