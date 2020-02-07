 Мы не будем ни с кем договариваться о снятии поправок по рынку земли: с террористами не торгуемся, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его расчетам, рассмотрение поправок может затянуться до 16-17 апреля. За это время никаких других законопроектов Верховная Рада рассмотреть не сможет.

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Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, не видит ли он возможности, что отдельные фракции готовы не настаивать на поправках, он заявил: "Возможности видим, но мы не будем ни с кем договариваться. Мы не видим нашей готовности. Мы говорим: если вы за страну - снимайте свои правки и работайте. Если вы хотите что-то на что-то наменять - мы с террористами не торгуемся .