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 Политика Украины
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 Мы не будем ни с кем договариваться о снятии поправок по рынку земли: с террористами не торгуемся, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что фракция не собирается договариваться с другими фракциями, чтобы они сняли свои поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его расчетам, рассмотрение поправок может затянуться до 16-17 апреля. За это время никаких других законопроектов Верховная Рада рассмотреть не сможет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля

Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, не видит ли он возможности, что отдельные фракции готовы не настаивать на поправках, он заявил: "Возможности видим, но мы не будем ни с кем договариваться. Мы не видим нашей готовности. Мы говорим: если вы за страну - снимайте свои правки и работайте. Если вы хотите что-то на что-то наменять - мы с террористами не торгуемся .

Источник: https://censor.net.ua/n3174408
 
   
 Топ комментарии
 
Черножопая тварь, в 2015 получившим гражданство Украины руководит продажей Украинской земли. Дожились.
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А гордому абхазу не час на Родіну? Не загостювався?
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Зато главный террорист планеты пуйло для них не террорист.
Поздравления, пожелания...
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Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3600 Люта укра

@lutaukra

·17 ч

Які ж середні розміри фермерських господарств в країнах Європи? Польща - 6 гектарів, Німеччина - 18, Данія - 32, Бельгія - 15, Франція - 14, Італія - 6, Греція - 4 га. В Німеччині, наприклад, 54% господарств мають площу меншу 10 га. І лише 5% більшу ніж 50 га.

Багато країн законодавчо обмежують розмір фермерських господарств. Так в Румунії максимальна площа для фізичних осіб 100 га, Польщі - 300 га. (для юридичних 500), в Італії 300, в східній Німеччині - 20 га.

А що пропонують наші слуги? То 200 000 га, то 10 000 га в одні руки. Тобто орієнтація явно не на фермерські господарства. А явна орієнтація на формування олігархату і батраків

В США 98,7% ферм - це сімейний бізнес. (Самі обробляють) Середня кількість орної землі ферми - 100 га. (з пасовищами 180 га). І це, враховуючи високу ступінь механізації с.г. США

Яка сімейна ферма може обробити 10 000 га? (Площа землі колгоспів з кількох сіл була 1000 - 5000 га). Не на формування середнього класу в сільському господарстві орієнтовані зэ А на те, щоб були пани і батраки Щоб була постійна соціальна напруга і нестабільність в країні.

Фермерства в Україні практично нема. Лише 34 тисячі фермерських господарств. І кількість їх зменшується. За останні 7 років зменшилась на 10 000. (Для прикладу в Польщі 3 мільйони сімейних ферм)
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>с террористами не торгуемся

очень даже торгуетесь, например с парашкой по обмену заложниками
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Слуги и есть террористы, захватившие "самолет" Украина и посадившие за штурвал произвольно выбранного "своего парня".
Можно только представить чувства пассажиров нетеррористов в таком самолете.
Вот так сейчас в Украине.
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в очередной раз доказательно видим что происходит когда власть концентрируется в одних руках - она куеет и наглеет, и в результате получается очередное куйло. процесс зеля-в-куйло идет в турборежиме. уже и посадки "за репосты" и все такое начинается
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Хуцпа крепчала.
Арахноид, попустись.
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Вот собрались бы все партии НЕслуги и подали в суд на абраХАМию за его высказывание!
Ишь как оборзел, чебурашка
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Ну вот и дожились, чурка из банды слуг еврейского народа называет 75% украинцев террористами, с которыми они ни о чем договариваться не будут. Так может лучше отправить этих инородцев на историческую родину и тогда мы перестанем быть террористами?
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Бляха ну не доходить до придурка, що легалізовані латифундрії 10 000га - 200 000 га в Україні неприйнятні. Ні ментально, ні історично.
Це закладає ризик громадянського конфлікту, який може поставити під загрозу існування держави як такої.
Мислячі люди це розуміють, придуркам треба це сотні раз пояснювати, а потім ще палками бити щоб дійшло.
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Это вы с российскими террористами торгуетесь стремясь получить от них мир даже путем потери суверенитета Украины и ее территорий. А насчет страны-скажите какой страны? России, Израиля, Грузии? Мы до сих пор не знаем на какую страну вы работаете, но уж точно не на Украину.
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Это кто террористы, те кто у кого мнение с этими проходимцами не совпадает?
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Не понимаю, чего у слуг до сих пор такой большой рейтинг ( на самом деле прекрасно понимаю Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 443 .). Тут уже все их парафинят " в хвост и в гриву" , включая и зебилов ,, на ФБ и в Твиттер там вообще капец , разрывают ,, на улице то же самое , даже мой сосед (яростный фанат зюзи ) , уже проходит мимо смотря в пол , а разные соцконторы упорно пишут о каких то 40 - 47 % поддержки этой отары !? Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7065 .
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Не треба плутати обробіток території з власністю.
Чому хтось має наживатися, зовсім не обробляючи землю?
На своїй землі можна буде будувати будівлі на свій розсуд?
Добувати корисні копалини?
Заборонити прохід/проїзд стороннім особам?
Стріляти у непроханих гостей?
А то якась недовласність буде...
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Ара понятно сказал за кого он нас,украинцев, считает!
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Вечно небритое чмо с подростковым чубчиком - пусть берёт самокат и катится из Рады.
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Команда Зеков хочет войти в историю как "Банда Земленских".
Вам мало земли ? Вас накормят землей донесхочу.
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Ця тварина обізвала переважну більшість громадян України терористами.Приблудний покидьок не знає,що їх циркове щобло порушує 5 статтю Конституції?Вони узурпували владу і вбивають країну.Державні інституції дискридитовані і ручні,народ ,який є джерелом влади,публічно названо терористами.
Ау,юристи,це прямий привід подавати судові позови
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Російських терористів, що стріляють і плювали на українські закони, він терористами не називає. А українців, що вимагають дотримуватися українських законів і всіх парламентських процедур, називає.
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Вы еще до сих пор не поняли для чего Слуги так рвались к власти?
Для того, чтобы скупить украинскую землю вместе с околпаченными рабами.
Все остальное мелочь.
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Не они рвались, а их хозяева-спонсоры их для этого привели к власти.
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!Арахама, закувати в кандали і посилкою відправити в Грузію, з тюремним терміном.
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