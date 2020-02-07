 Мы не будем ни с кем договариваться о снятии поправок по рынку земли: с террористами не торгуемся, - "слуга народа" Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его расчетам, рассмотрение поправок может затянуться до 16-17 апреля. За это время никаких других законопроектов Верховная Рада рассмотреть не сможет.
Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, не видит ли он возможности, что отдельные фракции готовы не настаивать на поправках, он заявил: "Возможности видим, но мы не будем ни с кем договариваться. Мы не видим нашей готовности. Мы говорим: если вы за страну - снимайте свои правки и работайте. Если вы хотите что-то на что-то наменять - мы с террористами не торгуемся .
Поздравления, пожелания...
Люта укра
@lutaukra
·17 ч
Які ж середні розміри фермерських господарств в країнах Європи? Польща - 6 гектарів, Німеччина - 18, Данія - 32, Бельгія - 15, Франція - 14, Італія - 6, Греція - 4 га. В Німеччині, наприклад, 54% господарств мають площу меншу 10 га. І лише 5% більшу ніж 50 га.
Багато країн законодавчо обмежують розмір фермерських господарств. Так в Румунії максимальна площа для фізичних осіб 100 га, Польщі - 300 га. (для юридичних 500), в Італії 300, в східній Німеччині - 20 га.
А що пропонують наші слуги? То 200 000 га, то 10 000 га в одні руки. Тобто орієнтація явно не на фермерські господарства. А явна орієнтація на формування олігархату і батраків
В США 98,7% ферм - це сімейний бізнес. (Самі обробляють) Середня кількість орної землі ферми - 100 га. (з пасовищами 180 га). І це, враховуючи високу ступінь механізації с.г. США
Яка сімейна ферма може обробити 10 000 га? (Площа землі колгоспів з кількох сіл була 1000 - 5000 га). Не на формування середнього класу в сільському господарстві орієнтовані зэ А на те, щоб були пани і батраки Щоб була постійна соціальна напруга і нестабільність в країні.
Фермерства в Україні практично нема. Лише 34 тисячі фермерських господарств. І кількість їх зменшується. За останні 7 років зменшилась на 10 000. (Для прикладу в Польщі 3 мільйони сімейних ферм)
очень даже торгуетесь, например с парашкой по обмену заложниками
Можно только представить чувства пассажиров нетеррористов в таком самолете.
Вот так сейчас в Украине.
Арахноид, попустись.
Ишь как оборзел, чебурашка
Це закладає ризик громадянського конфлікту, який може поставити під загрозу існування держави як такої.
Мислячі люди це розуміють, придуркам треба це сотні раз пояснювати, а потім ще палками бити щоб дійшло.
Чому хтось має наживатися, зовсім не обробляючи землю?
На своїй землі можна буде будувати будівлі на свій розсуд?
Добувати корисні копалини?
Заборонити прохід/проїзд стороннім особам?
Стріляти у непроханих гостей?
А то якась недовласність буде...
Вам мало земли ? Вас накормят землей донесхочу.
Ау,юристи,це прямий привід подавати судові позови
Для того, чтобы скупить украинскую землю вместе с околпаченными рабами.
Все остальное мелочь.
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!Арахама, закувати в кандали і посилкою відправити в Грузію, з тюремним терміном.