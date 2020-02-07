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 Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля

Верховная Рада в ходе сегодняшнего пленарного заседания успела рассмотреть 32 поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После Часа вопросов к правительству и зачитывания депутатских запросов парламентарии приступили к рассмотрению поправки к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы продолжили рассмотрение с 185-й поправки и закончили рассмотрением 216-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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Затем народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями и предложениями.

После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Следующую неделю нардепы должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях. следующее очередное пленарное заседание парламента должно состояться 18 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3174407
 
 
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следующую неделю типа...по комитетам и комиссиям )))) или по ресторанам и саунам!!!
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следующую неделю типа...по комитетам и комиссиям )))) или по ресторанам и саунам!!!
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и субсидія тю-тю (але минсоцполітики буде радий) )))
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Нардепы продолжили рассмотрение с 185-й поправки и закончили рассмотрением 216-й поправки. Ни одна из поправок не была принята.Источник: https://censor.net.ua/n3174407

Охренеть кричали гости!! Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля - Цензор.НЕТ 5087
Что вообще происходит..?
Это ВР или Бенин публичный дом, где за все уже заплачено...?
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А мікрофона замінили який Юлька відірвала? Краще б вона повідривала вам щось інше.
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Зеленський, Разумков, Гончарук - зрадники і мають бути осуджені, адже підривають обороноздатність України під час бойових дій.
Див. Коментар до статті 111. Державна зрада
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А почему аж 18? Они что бедненькие устали и теперь 10 дней отдыхать будут?!
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Ублюдочне зелене стадо землі захотіло, українці зробимо їх разом, на нари зенелохів, довічно.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!
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Про Зе-команду ,так бажаючу скорiше розпродати украiнську землю олiгархам та мiжнародним спекулянтам ,дуже влучно та правдиво сказав колишнiй народний депутат Степан Хмара з трибуни Верховноi Ради Украiни (портал "Полiтека"):"Я не збирався виступати ,але я не мiг терпiти ту ганьбу i знущання.За кого вас i всiх нас тримають,за кого тримають украiнцiв.Ось ця шпана лiквiдаторiв,яка сьогоднi прийшла до влади,на них чекаэ трибунал,влада змiниться,воно нiчого не знають.Вони прийшли розпродати всi пiдприэмства,якi працюють i приносять прибуток,взяти продати землю,причому не тiльки iноземцям,вони хочуть заробити собi дуже багато,ну не заробити,а вкрасти,дуже багато i дуже швидко,а потiм злиняти кудись в теплi края.Там не маэ такого поняття,як патрiотизм,совiсть,вiра.Iх нiчого не пов'язуэ з Украiною.Перекати-поле,яке не маэ коренiв,у них лише грошi,тому вони брешуть,брешуть i ще раз брешуть...Ми повиннi,всi украiцi,хто маэ совiсть i вiдповiдальнiсть...ось цю падаль,покидькiв викинути.Бо аргументiв вони не знають ,переконувати це приниження,i даремна трата часу"
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