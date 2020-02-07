 Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После Часа вопросов к правительству и зачитывания депутатских запросов парламентарии приступили к рассмотрению поправки к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы продолжили рассмотрение с 185-й поправки и закончили рассмотрением 216-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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Затем народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями и предложениями.

После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Следующую неделю нардепы должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях. следующее очередное пленарное заседание парламента должно состояться 18 февраля.