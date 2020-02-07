 Рада рассмотрела 216 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли. Следующее пленарное заседание 18 февраля

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После Часа вопросов к правительству и зачитывания депутатских запросов парламентарии приступили к рассмотрению поправки к законопроекту 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Нардепы продолжили рассмотрение с 185-й поправки и закончили рассмотрением 216-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.
Затем народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями и предложениями.
После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Следующую неделю нардепы должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях. следующее очередное пленарное заседание парламента должно состояться 18 февраля.
Охренеть кричали гости!!
Что вообще происходит..?
Это ВР или Бенин публичный дом, где за все уже заплачено...?
Див. Коментар до статті 111. Державна зрада
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАМАХ НА ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН!!!
Кожен народний депутат, який проголосує за будь-який із законопроектів, що передбачають відкриття ринку землі, вчиняє злочинне діяння найтяжчої категорії!