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 Политика Украины, Экономика
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Все про:электроэнергия (348) Алексей Оржель (50)

 Из-за теплой зимы потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10%, - Оржель

Потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10% в связи с теплой зимой.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас самая теплая зима, это значит, что у нас меняется логика потребления. Товарная продукция в секторе энергетики и коммунальных услуг уменьшается. На 10% уменьшается потребление электрической энергии, также уменьшается потребление тепловой энергии", - сказал Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174403
 
 
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пора комиссии вступать на защиту обездоленных и падымать тарифы...
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Принц Рынат Леонидович как раз не рыдает. Свое от государства тоесть мзду от холопов он вовремя собирает. А вот другие будут сосать лапу
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Ето поетому власть готовит повышение цен на електроенергию? Чтобы все вовремя платить Ахметке за *зеленую* енергетику?
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треба підвищити тарифи! не затягуйте з цим.
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и к чему эти словосочетания?
опять жеж...и зима вспомнила, что она зима и примораживает потихоньку...
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"Ми маємо найтеплішу зиму, це означає, що у нас змінюється логіка споживання." - якщо хтось може, то поясніть мені логіку цього висловлювання.
При холодних зимах логіка споживання в нас буде змінюватись в протилежну сторону?

Тепла зима - це досягнення уряду, чи особисто преЗЕдента?
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Потребление э/э уменьшилось, газа тоже - это хорошо!
А потребление бензина возросло!
Больше машин, больше ездят - больше денег для террористов.
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Так идите до Бога министрами и делайте погоду, у вас это хорошо получается. И премийки пусть он выделяет, не, не на грешной земле вам быть, берите выше.
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это не из-за теплой зимы, а из-за заоблачных тарифов....
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