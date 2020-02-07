 Из-за теплой зимы потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10%, - Оржель

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас самая теплая зима, это значит, что у нас меняется логика потребления. Товарная продукция в секторе энергетики и коммунальных услуг уменьшается. На 10% уменьшается потребление электрической энергии, также уменьшается потребление тепловой энергии", - сказал Оржель.

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