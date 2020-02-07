 Из-за теплой зимы потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10%, - Оржель

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас самая теплая зима, это значит, что у нас меняется логика потребления. Товарная продукция в секторе энергетики и коммунальных услуг уменьшается. На 10% уменьшается потребление электрической энергии, также уменьшается потребление тепловой энергии", - сказал Оржель.
опять жеж...и зима вспомнила, что она зима и примораживает потихоньку...
При холодних зимах логіка споживання в нас буде змінюватись в протилежну сторону?
Тепла зима - це досягнення уряду, чи особисто преЗЕдента?
А потребление бензина возросло!
Больше машин, больше ездят - больше денег для террористов.