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 Политика Украины
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Все про:нацменьшинства (174) Кулеба Дмитрий (255)

 Украина не будет затягивать с принятием закона о нацменьшинствах, - Кулеба

Законопроект о национальных меньшинствах, который разрабатывает Министерство культуры, молодежи и спорта, пройдет публичное обсуждение перед внесением в Верховную Раду.

Об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о проекте закона о национальных меньшинствах ... Принятие этого закона предусмотрено законом Украины о функционировании украинского языка как государственного. Наше Министерство культуры, молодежи и спорта активно разрабатывает этот законопроект и он пройдет еще публичное обсуждение. Уже после этого может быть подан в парламент . Я не могу прямо сейчас сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о сроках внесения в Раду законопроекта по защите языков нацменьшинств.

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Кулеба также заверил, что Украина остается преданной своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств, а также гордится и дорожит каждым нацменьшинством, существующем в государстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3174401
 
 
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а зачем?
у нас нацменьшинство даже президентом может стать
кому нужен этот закон?
кого то в чем ущемляют?
или субсидии не дают по национальному признаку?
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все просто.
населення наше то русифіковують, то полонізують, то венгризують...з однією метою - відгризти шмат землі.
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вон оно как
если шо думаю шо под татарскую автономную республику лучше всего подойдет винницкая область
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Точно, мы защищаем семитов, нацменшинства, а когда будет защищена титульная нация украинцев? Только в украине убивают украинцев за то, что они говорят на украинском.
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Закони мають прийматись дзеркально.
Скільки в країнах меншин українських шкіл ? А ?
То стільки ж має бути і в нас. Інакше ми розпишемось в самозневазі.
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Закон про землю вже обговорювали (на референдумі), тепер візьмемось за нацменів.
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Енто о праХоботах, не?
🤔
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Не, они сексменьшинство
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Украина должна заботится о правах украинцах говорить на украинском языке...., о правах например венгров говорить на венгерском должна заботится Венгрия и они могут реализовать это право забрав венгров к себе.
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Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.
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Lillie

Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.Україна не буде затягувати з ухваленням закону про нацменшини, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5531
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Скажіть мені де є на світі країна, де державна мова - українська і я туди поїду, хто хоче щоб державною мовою в Україні була інша мова - послідуйте моєму прикладу - їдьте туди, де ваша мова. ЗІ Ви ж зрозуміли нема іншої для мене країни, ніж Україна.
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