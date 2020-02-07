 Украина не будет затягивать с принятием закона о нацменьшинствах, - Кулеба

Об этом сказал вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет о проекте закона о национальных меньшинствах ... Принятие этого закона предусмотрено законом Украины о функционировании украинского языка как государственного. Наше Министерство культуры, молодежи и спорта активно разрабатывает этот законопроект и он пройдет еще публичное обсуждение. Уже после этого может быть подан в парламент . Я не могу прямо сейчас сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о сроках внесения в Раду законопроекта по защите языков нацменьшинств.
Кулеба также заверил, что Украина остается преданной своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств, а также гордится и дорожит каждым нацменьшинством, существующем в государстве.
у нас нацменьшинство даже президентом может стать
кому нужен этот закон?
кого то в чем ущемляют?
или субсидии не дают по национальному признаку?
населення наше то русифіковують, то полонізують, то венгризують...з однією метою - відгризти шмат землі.
если шо думаю шо под татарскую автономную республику лучше всего подойдет винницкая область
Скільки в країнах меншин українських шкіл ? А ?
То стільки ж має бути і в нас. Інакше ми розпишемось в самозневазі.
🤔
Ясно, в Украине будут защищать кого угодно только не национальное большинство.