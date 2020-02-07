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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11583) субсидия (534) земельная реформа (196) Гончарук_Алексей (657)

 Украинцы могут временно потерять право на субсидию, продав землю за значительную сумму, - Гончарук

Украинцы, которые продадут свои земельные участки после запуска земельной реформы, могут временно потерять право на субсидию. Однако это произойдет в том случае, если продажа принесет большой доход.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству.

"В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", - сказал Гончарук.

По словам Гончарука, права на субсидию не будут лишать тех украинцев, которым действительно нужна помощь в оплате коммунальных услуг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174400
 
 
 Топ комментарии
 
Закон виписаний так, щоб обдурити більшість населення України, на користь певних осіб.
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- Соломон Маркович...кого я вижу!...
- ай отстаньте..
- а шо такое...слышал вы в лотерею 100 тысяч сняли? брешут наверное?
- та не брешут.. чтоб им...
- а шо ж так печально?
- а чему радоваться? субсидию ж сразу забрали...
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я тебя ..... в бороду.... или свалю или подохну. п. н. х.
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Закон виписаний так, щоб обдурити більшість населення України, на користь певних осіб.
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Кажіть уже правду про цих осіб.
Це Жителі Иорданської ДолинИ.
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а чому би нє срубіть земліци с лошачків...
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Ага Медвейчук и Тимошенко жители иорданской долины! Нет лоха поиметь любой сможет!
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Йуля - по бабці Капітельман, а у них, національність визначають по матері.
Про маму і бабцю мертвечука громадськості поки нічого не відомо.
А це цікаве питання! Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3054
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яблуко від яблуні недалеко ябнулось Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1432
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По бабці по чоловічий чи то жіночий лінії? А бойко теж еврей с Азіровим і Януковічем?
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У євреїв, з часів придушення Титом іудейського повстання, коли майбутній Імператор, кастрував всіх чоловіків і хлопчиків, що залишилися живими, національність визначають по матері.
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Тут, первый раз, с гончарногом я согласен на 100%. Я бы вообще супсидии отменил. Ибо практически все зебилы на супсидиях сидят. Продал землю - плати за комуналку в полном объеме
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за це вони зненавидять Зелю більше ніж Петю
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І що саме головне, при продажі землі прийдеться декларувати свій дохід, це ж не телятко продати на ярмарку Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5756
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я так бачу, ви вже в мислях насолоджуєтесь помстою зебілам ))
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Гончарук,не заманивай значительными суммами.Их не будет,во-первых,а во-вторых,даже скудные суммы зелень выгребет из украинцев.Пошли вон.
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Ну шо украйонцы))) выбрали себе черта на шею?))) поздравляю
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припини постити елітних котів.... бо деяким рехформаторам можуть прийти недобрі думки в їхні дурноваті голови Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6634
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нехай спробують...ми з котами... ті дурні думки разом з очами видряпаємо! )))
то не слухняні собачки...то волелюбні, сам по собі і собі на розумі... котики... майже леви !!!

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классическое наманалово - сначала довести людей чтобы они были готовы хоть душу продать чтоб выручить штуку баксов на хавчик, не говоря уже об участках, а потом все скупить на вечное пользование, вот тебе и новые владельцы украины
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Тю дурне. Если есть земля выращивай себе хавчик и будет тебе счастье. Ну или езжай в Польшу. А понял это работать надо!
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Если народ сейчас - в ближайшее время не вынесет из ВР эту зеленую плесень, то через пару лет зеленая плесень вынесет народ из этой страны)))
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посыл понятен
продавать надо за незначительную
а лучше вообще подарить шобы проблем не было
хочешь субсидию? отдай землю!
собака))
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Продавать по цене не превышающую значительную сумму указанную в договоре купли-продажи, остальное в конверте Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5285 изи же
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Землю будуть міняти на паяльник в сраці.
Як і завіщав великий Зебіл маленького зросту "Ідіть усі в сраку"..
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За тошо пай есть лишают!!
Дайте 🐟 ему!!
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Раскудахтались халявщики. И землю продать и на шее работающего народа остаться. Алё, патриоты хреновы, не стыдно что Украина не первом мире по халявщикам?
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что значит верх цинизма? получил бабосик - плати комуналку! в чом, собсна проблема. Я плачу за все и у меня нету супсидии. Выходит я тупее зеболов которые ее получают ? Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 576
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Значний прибуток від подажу переподажу землі отримає Бєня.
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новая акция от кабмина, продай землю - оплати коммуналку
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Поміняй землю на собак, собаками оплати газ...

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Да, на большее ума не хватает, строительство, промышленность и другие сферы для поднятия экономики, это не их уровень. КОМСОМОЛЬЦЫ У РУЛЯ. Кто не знает, то это они.
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готовься башлять на востановление домбаса, Алексей
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А если есть земля и не продает, то субсидию дают?
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считают в доход, если общий доход превышает норму, то не дают
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Смотря сколько у тебя дохода сейчас вроде аренда пая около 1000 грн в месяц
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Якщо їм твоя земля буде НЕ потрібна - субсидію дадуть, якщо буде потрібна - замість субсидії засунуть паяльник в дупу.. Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7666
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А чего раскудахтались? Все правильно, продал землю, получил доход - отобрали субсидию.
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50000 грн...и помаши субсидии ручкой.....а потом эти 50000 грн отдай за коммуналку в течении года.... Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3224
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результат - ні землі, ні грошей, ні субсидії..... оце геніальна схема
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виходить гончарук ніразу не профан в єкономіці, от брехлива собака, все він розуміє Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8280
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Ключевая фраза за дорого. Хотите субсидию будем скупать за дешево
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правильно! дрюч і надалі зєбілів! зєбіл повинен страдать! ату їх, ату!
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как же повезло зелёной власти, что в Украине 73% оказалось безмозглых...
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Называется - прожрать, пропить и проср... то, что имеешь...
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Зрада. Надо так: землю продать, деньги пропить, супсидию получить - а потом скулить что тебя обманули и нету грошей.
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По словам Гончарука, права на субсидию не будут лишать тех украинцев, которым действительно нужна помощь в оплате коммунальных услуг.
не иначе собачиков раздавать будут...
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«Буду думати». Положинський про пропозицію стати мером ЛуцькаСпівак з Луцька Сашко Положинський, який нещодавно заявив, що іде з проекту «Тартак», прокоментував пропозицію балотуватись на міського голову обласного центру Волині.
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Це він так натякає - не продавайте землю нам дорого, бо ми заберем вашу субсидію. ЗІ Я тільки що сказав Шаріку, що продаж землі - для нього ще не вихід. Українці можуть тимчасово втратити право на субсидію, продавши землю за значну суму, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3691
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все таки прикольный етот економист по оливье.
смешнее и представить трудно...
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Где равенство перед Законом Украины?
Имеешь коммерческую недвижимость (даже комнату 9м.кв.) - шиш тебе субсидия.
Имеешь коммерческую землю - Welcome субсидия.
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