 Украинцы могут временно потерять право на субсидию, продав землю за значительную сумму, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству.
"В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", - сказал Гончарук.
По словам Гончарука, права на субсидию не будут лишать тех украинцев, которым действительно нужна помощь в оплате коммунальных услуг.
- Соломон Маркович...кого я вижу!...
- ай отстаньте..
- а шо такое...слышал вы в лотерею 100 тысяч сняли? брешут наверное?
- та не брешут.. чтоб им...
- а шо ж так печально?
- а чему радоваться? субсидию ж сразу забрали...
Це Жителі Иорданської ДолинИ.
Про маму і бабцю мертвечука громадськості поки нічого не відомо.
А це цікаве питання!
то не слухняні собачки...то волелюбні, сам по собі і собі на розумі... котики... майже леви !!!
продавать надо за незначительную
а лучше вообще подарить шобы проблем не было
хочешь субсидию? отдай землю!
собака))
Як і завіщав великий Зебіл маленького зросту "Ідіть усі в сраку"..
Дайте 🐟 ему!!
подажупереподажу землі отримає Бєня.
https://www.youtube.com/watch?v=uKBJWvAYrP0
не иначе собачиков раздавать будут...
смешнее и представить трудно...
Имеешь коммерческую недвижимость (даже комнату 9м.кв.) - шиш тебе субсидия.
Имеешь коммерческую землю - Welcome субсидия.