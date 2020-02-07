 Украинцы могут временно потерять право на субсидию, продав землю за значительную сумму, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству.

"В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно", - сказал Гончарук.

По словам Гончарука, права на субсидию не будут лишать тех украинцев, которым действительно нужна помощь в оплате коммунальных услуг.

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