 К 2025 году правительство планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики относительно развития социально ответственного бизнеса.
Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности к реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека – строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создания условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечению медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.
Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, указывается в документе.
Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м - $17,5млрд, следует из концепции.
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
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