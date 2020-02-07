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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1293) Кабмин (11583) гендерные проблемы (115)

 К 2025 году правительство планирует до 83% увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин

Кабинет министров планирует к 2025 году увеличить соотношение средней зарплаты женщин и мужчин до 83% и до 85% - в 2030-м, тогда как в 2015-м этот показатель был на уровне 74,9%, следует из Концепции реализации госполитики развития социально ответственного бизнеса до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ призван повысить уровень вовлеченности бизнеса в реализацию социальных проектов и определить направления госполитики относительно развития социально ответственного бизнеса.

Концепция предусматривает привлечение компаний с высоким уровнем социальной ответственности к реализации соцпроектов в сфере защиты прав человека – строительство жилья для внутренне перемещенных лиц, социального жилья; создания условий для организации лечения и адаптации военнослужащих; обеспечению медучреждений оборудованием, к строительству и обустройству школ и детсадов, реализации социальных проектов за счет бюджетных средств.

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Государство намерено привлекать бизнес к таким проектам путем конкурсного отбора, указывается в документе.

Прирост прямых иностранных инвестиции к 2025 году должен достигнуть $16млрд, а в 2030-м - $17,5млрд, следует из концепции.

Источник: https://censor.net.ua/n3174398
 
 
 Топ комментарии
 
Цей уряд дебілоїдів дотягне до осені 2020 року?
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Срок долгий. НЕ все доживут,чтобы проверить...
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Якщо брати мужчину Кобалєва, та жінку прибиральницю у школі, то....
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Срок долгий. НЕ все доживут,чтобы проверить...
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Кто-нибудь объяснит что такое соотношение средней зарплаты женщин и мужчин?
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Якщо брати мужчину Кобалєва, та жінку прибиральницю у школі, то....
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Если серьёзно, это фактическое соотношение. Другое дело, что те, кто собирается поднимать это соотношение, должны сначала доказать, эффективность труда женщин 0,85. Думаю, что реально меньше. (на то есть причины).
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Аааааа. Это у мужчины зарплата 1, а у женщины 0,85? Правильно? А мужикам тогда в чем гешефт? Шоб баба клевала что столько же зарабатывает? Мдя.
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"А мужикам тогда в чем гешефт?" Это - эгоцентризм, извините за выражение. До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків - Цензор.НЕТ 7053 Ну и не все же бабы "клюют".
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До 1 они не дотянут даже в 2030 году. Можно не переживать.
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Шутник, он что планирует , что их Зеленый балаган будет до 25 года гастролировать?
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А зарплаты контрактников ВСУ и паРаши будут уравниваться или война закончилась с началом диджитализации?
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А до якого року жінок змусять так же працювати?
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А нам на днях опять повысили зарплату!
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.

Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.

🤑
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Я, в принципе, согласен когда женщина- сталевар или шахтер будет получать наравне со сталеваром или шахтером-мужчиной. Но когда женщина-учетчик получать будет наравне со сталеваром или шахтером - мужчиной, это уже гендарная неравность.
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Фонтан планов неиссякаем, а где реальные дела? Полезные для народа, а не для пуйла и зебанды.
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Чем больше слов, тем меньше верить надо, Порошенко это подтвердил своим 5-ти летним правлением.
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