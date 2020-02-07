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Все про:Дугарь Яна (45) Офис генерального прокурора (75)

 Адвокаты Дугарь принесли в Офис Генпрокурора новые доказательства ее непричастности к убийству Шеремета

Защитники военной медсестры Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, передали в Офис генерального прокурора новые доказательства ее непричастности к данному преступлению и ходатайствуют о закрытии дела.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал на брифинге в пятницу возле Офиса генпрокурора адвокат Николай Ореховский.

"Мы подали ходатайство на имя заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, потому что именно по его решению следствию было предоставлено еще время проверять доказательства алиби, в том числе, Яны Дугарь, которые предоставлялись стороной защиты", - заявил он.

Он отметил, что в декабре 2019 года по инициативе стороны защиты была проведена психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа.

"Полученные результаты позволяют сделать вывод, что свидетельства Дугарь о том, что она не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета, соответствуют содержанию следов в ее памяти. 99,9%, что она не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства Павла Шеремета", - указал Ореховский.

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Адвокат также утверждает, что пять свидетелей во время допроса стороной защиты непосредственно в ходе судебного заседания, который был разрешен судьей Печерского райсуда Киева, подтвердили алиби Дугарь.

Кроме того, защита подвергает сомнению проведенные в ходе следствия экспертизы и их выводы. "Рост Яны Дугарь существенно отличается о роста той девушки, которая зафиксирована на тех видео в июле 2016 года и которую называют "разведчицей", - подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины

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Источник: https://censor.net.ua/n3174397
 
   
 Топ комментарии
 
А манипуляций от прокуратуры ты не видишь?
Вот меня всегда интересовал один вопрос, вот такие типчики, как ты, они кацапы или местные полезные идиоты?
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Була б людина, а рябашапка на його голову знайдеться. А якщо це ще й патріот, а отже особистий ворог Зєйла....
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Зєйло для себе вже все вирішив. Необхідний козел відпущення за вся переможну боротьбу зєбуїнів із злочинами. Ну не сєпарів же йому на цю роль призначати.
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Зєйло для себе вже все вирішив. Необхідний козел відпущення за вся переможну боротьбу зєбуїнів із злочинами. Ну не сєпарів же йому на цю роль призначати.
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Була б людина, а рябашапка на його голову знайдеться. А якщо це ще й патріот, а отже особистий ворог Зєйла....
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не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета

не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства



Уже вижу манипуляцию от адвокатов. Что говорит полиграф насчет фотографирования камер наблюдения, алиби в эти дни, знакомства и общения с остальными фигурантами дела, включая супругов Грищенко?
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А манипуляций от прокуратуры ты не видишь?
Вот меня всегда интересовал один вопрос, вот такие типчики, как ты, они кацапы или местные полезные идиоты?
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какая разница, это гнилой упырек, а уж касапа чи зебуин, разницы нет.
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Полиграф говорить не умеет. Говорит оператор, расшифровывающий его показания. И далеко не факт, что судебная система Украины примет такое доказательство. И какой смысл в фото камер наблюдения? Чтоб была возможность пойти на опасное дело, напялив футболку с характерным принтом (который, кстати не совпадает с принтом на футболках Антоненко)? Следаки просто гении.
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Смысл в том, чтобы для маскировки в нужный момент надевать очки и черный парик, как сделала убийца, предположительно Кузьменко, перед активацией взрывного устройства.
В том, чтобы после убийства "нужные люди" знали, какие записи с каких камер нужно срочно изъять и стереть, чтобы не раскрыли заказчика.
А еще в том, чтобы блудить дворами и не палить что убийцы не пользовались транспортом, потому что кто-то из них имел жилье в районе убийства - предположительно Антоненко. Именно поэтому Антоненко в принципе был нужен в данной операции.
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Просте питання: де в відео зі зйомками камер татухи Дугар?
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Ты когда нибудь слышал про женскую косметику, в частности тональник? Или убийцы, которые пользовались париком, очками и маскировкой с помощью одежды - не знали как скрыть татуировки?
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Тоналка не закриє татуху ну ніяк... От спеціально тільки що в дружини спитав, яка цим користується... Тоналка навіть герпес на губі толком не сховає!
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То есть Дугарь утрудилась замазать себе руки и ноги тоналкой, но надеть кепку и очки - нет? И почему тогда просто не штаны и одежда с рукавами?
Ну это если допустить что на видео Дугарь, потому что ни лицо, ни рост не совпадают)
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Не пойму вас так загримировали , что сразу и не разберёшь - вы рюкзаков или его собачка Антоха Геращенко ?
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это ничего не значит, а виновен человек или невиновен, устанавливает только суд....прекрасно, правда? выхватываем любого из толпы, лепим любое обвинение, лучше, если в том, что было 3-4 года назад и, пользуясь тем, что человек растерян, навешиваем ему арест с содержанием в сизо, дальше можно расслабиться, он оттуда никуда не выйдет, а суды у нас длятся 10-летиями...
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ну так такий "поганий" закон "савченко" менти відмінили, показавши якусь статистику мол злочинці раніше вийшли з СІЗО і зробили злочин... і мовчали скільки невинних в сісзо сидить роками.... бо менти не паряться...
а на рахунок злочинців які вийшли по цьому закону і здійснили злочин, а якби той злочинець просидів троха довше він би не здійснив злочина ?
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Чумаеу не до Дугарь. Він з депутатом зібрався судитися.
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Откуда у медсестры деньги на нескольких адвокатов, которые не только защищают но и бегают по инстанциям бумажки заносят ?
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А то, что у следаков и прокуропов и судей недурственные зарплаты и они несколько месяцев из Ваших и моих налогов идут на всякую муйню, Вас не волнует?
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а) оплачує замовник
б) оплачує сама за кошти отримані від виконання вбивства
в) оплачують бойові побратими і волонтери які вірять в те що подруга не винна
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г) оплачивает кто-то кто за 5 лет очень сильно обогатился и хочет подгадить новой власти
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это тот самый, который с 1,6 миллиарда дообогащался до 0,7 млрд ?
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Следствие будет идти долго.Суд будет оценивать доводы сторон,аппеляция кассация,ЕСПЧ.Денег на адвокатов потратят тьму-тьмущую.Кто платит?Порошенко защищает московский адвокат.А кто его впустил?
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только в фильмах віпускает при железном алиби, а у нас если прєЗедєнь сказал виновна, то не поможет никакие алиби, будет сидеть пока Зеля прєЗеденский срок не отбудет...Он же не должен потерять лицо, раз уж сказал "виновна"
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Сабакову пох..він вже все вирішив..А зелений ще раз підтвердив що він подонок.
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Замовник вбивства явно сцить кипятком що стільки сил і бабла кинув на захист виконавців вбивтсва Павла... Що не новина то якість апеляції, спроба намалювати алібі, звинуватити всіх у фальсифікаціях... Тьфу нах....
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а во сколько обошлась операция по уменьшению роста на 10 см ?
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Какие там еще доказательства! Не мечите бисер, "тройкой" на брифинге уже вынесен приговор.
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Экспертиза видео есть? Это - 100% источник информации. Все остальное оспаривается.
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