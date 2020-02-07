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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (877) Зеленский (4511) Сийярто (82) Виктор Орбан (8)

 Встреча Орбана с Зеленским может состояться уже этой весной, - Сийярто назвал условия

Украина и Венгрия договорились об условиях, при которых состоится встреча лидеров двух государств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом рассказали на пресс-конференции в Киеве вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто не стал связывать проведение переговоров на высшем уровне с решением вопроса о языке образования, который он назвал "сложным вопросом наших отношений". При этом Киев и Будапешт договорились, что этой встрече должно предшествовать заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

По словам Кулебы, эта комиссия соберется уже в следующем месяце.

"7 лет не заседала наша двусторонняя комиссия. Мы договорились уже в этом году провести заседание этой комиссии в Будапеште", - рассказал он.

"Если заседание межправительственной комиссии все пройдет успешно, это откроет путь для проведения уже весной встречи премьера Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского", - добавил Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто

Сийярто также уточнил, что именно может быть согласовано на заседании комиссии. Языкового вопроса в перечне не прозвучало. Речь идет о устаревших проблемах, решения которых требует Украина, таких как открытие нового пропускного пункта на границе и разблокирование инфраструктурного кредита в 50 млн евро.

Как сообщалось, во время визита Сийярто также заявил, что Киев должен изменить языковые нормы еще и нового закона о среднем образовании.

Источник: https://censor.net.ua/n3174396
 
 
 Топ комментарии
 
А може і Україна почне ставити свої умови? Чи як, зебіли?
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Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
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Условия Зеленского - так что бы с сауной и девочками .
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А може і Україна почне ставити свої умови? Чи як, зебіли?
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А в України, у всякому разі у 73% її жителів, одні умови - ув'язнення бариги з основними підбарижниками, припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі, покращення умов життя простих людей.
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Ну и как улучшились условия??? Что там депутаты получают как простые люди, олигархи сидят уже?))) Собаку не продал ещё от улучшения? Пока ты сажаешь "барыгу" по котором ноль доказательств, беня миллиарды твоих денежек в карман себе ложит, кальмар ты зелёный.
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Согласно решения Высокого Лондонского суда, барыгою является Беня, а подбарыжником - зеленый клован. И скажи мне кто против, что бы их посадить? А скажи ка нам Рома, а кто начал войну на Донбассе? А что до "кровавої бійні" то сравни количество погибших за всю войну, и количество погибших на дорогах Украины за тот же период. И гиде кровава бійня? А относительно " покращення умов життя" так оно уже "покращилось", и зарплаты и премии министров, депутатов, руководства гос.предприятий тому подтверждение.
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припинення безглуздої кровавої бійні на Донбасі

То есть вы утверждаете, что Украина напала на Дамбас?
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На канале Рада . Самое печальное , что моя мысль совпадает с жоппоблоком . Землю нельзя продавать .
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Условия Зеленского - так что бы с сауной и девочками .
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Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
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Об этом раньше нужно было думать. Когда Украина только стартовала. На уровне стран Балтии.
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Чайка Київ

Оце то "повага" до нарідного презЕдента, а відповідно і до України! Хто йому ще умов не поставив, не нагнув?
Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови - Цензор.НЕТ 920

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может орбану с этим типом надо поставить условие - заткнуться. ввести ато, посадить всех работающих на венгрию и гонящих контрабас и закрыть их
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Нє, Вовік і справді як та актриса з німецьких фільмів для дорослих.
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В том положении,что Украина...Ссорится нет смысла. Нужны компромиссы. Хорошо,что с поляками нашли.
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Как и поляков. Но те все поняли. И сказали об этом уже.
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А кто собирается ссорится? Просто послать на йух и всё. Зачем ссорится?.
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Посылать нужно кацапов. А это заблудшие. На пути к Западу.
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Что то все украинские заклятые "друзья" начали виться кругом Зеленского как мухи над дерьмом. Говорят что муха никогда не ошибается. Посмотрим правда это или нет.
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каждая сволочь ставит свои условия, и только лохи идут на эти условия.
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Сволочь в ЕС и НАТО. Это хороший показатель.
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уже не показатель, если оккупанта и агрессора там принимают.
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И США принимает. И Германия с Францией. Не в этом их сила.
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поэтому каждый должен заниматься своей страной.
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"...Сійярто назвав умови" - ще не хватало щоб і ця шмакодявка нам якісь умови висувала.
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Ну что тут скажешь - бумеранг. Порноактер принимает в любой позе, в любом количестве и с любой стороны.
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Мовні питання поза порядком денним, бо в новій редакції закону про середню освіту усі вимоги мадяр враховані.
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"Великая страна" нам уже всякие ***** условмя ставят.
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