 С начала февраля шестеро наемников РФ подорвались на собственных минах на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, минируя местность противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, а также самодельные взрывные устройства.
В то же время низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов.
"Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 военнослужащих российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.
главврач госпиталя распределяет раненых на реабилитацию в село:
-Иванов,ампутирована нога
все бабы: " дайте его мне,мне!"
-Петров,ампутирована рука
все бабы опять: "мне,мне"
-Сидовор,ампутирован конец
все бабы; "тю,кому такой инвалид нужен!"
Судьба любя,
Это хорошо не тебя..
Это хорошо шо орки на Кабздон,
Это хорошо с Ростова стон...(мало бабла дли за ублюдка)
мда, ну я и поэт(кстати песня - Канцлер Ги, русские то)
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы