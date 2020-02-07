 С начала февраля шестеро наемников РФ подорвались на собственных минах на Донбассе, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, минируя местность противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, а также самодельные взрывные устройства.

В то же время низкий уровень подготовки военнослужащих подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые осуществляют минирование, приводит к росту потерь оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты завозят на Донбасс новые партии мин и гранат, - разведка

"Из-за отсутствия схем минных полей и взаимодействия между подразделениями с начала февраля на собственных минах подорвались 6 военнослужащих российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.