 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
С начала текущих суток зафиксирован 1 обстрел на Луганском направлении - начиная с 11 часов оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехово.
Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Надо Гетьмана(я не о "Порохе") такого шо скажет вот так: (это не ВСУ), а Обама или кто там тоже скажет:
вот как ИРА делала:https://www.youtube.com/watch?v=8MuhFxaT7zo