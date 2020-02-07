 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток зафиксирован 1 обстрел на Луганском направлении - начиная с 11 часов оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехово.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток дважды нарушал режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны