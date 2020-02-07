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Все про:Минобороны (6264) обстрел (8666) Донбасс (20606) операция Объединенных сил (2055)

 Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава наших воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток зафиксирован 1 обстрел на Луганском направлении - начиная с 11 часов оккупанты выпустили 10 мин калибра 82 мм по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных возле Орехово.

Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток дважды нарушал режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3174393
 
 
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Ты явный порохобот! Так не любишь нашего бубочку!
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В раде всем фиолетово . На кону земля Украины . Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3582
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Слово "РАЗВИВАТЬ" имеет три ошибки, правильно "РАЗВАЛИТЬ"
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Хорошо, но надо: "неопознанный беспилотник нанес пары ударов, орков нет".

Надо Гетьмана(я не о "Порохе") такого шо скажет вот так: (это не ВСУ), а Обама или кто там тоже скажет: Найманці РФ обстріляли з 82-мм мінометів позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5929
вот как ИРА делала:https://www.youtube.com/watch?v=8MuhFxaT7zo
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