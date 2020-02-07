 Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто

"Мы сделали два предложения, и попросил госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение", - сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге с вице-премьер-министром Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На просьбу оценить сделанные Украиной шаги во исполнение решения Венецианской комиссии венгерский министр ответил, что если бы Будапешт был доволен ситуацией, не высказывал бы новых предложений. "Я очень надеюсь на то, что те два предложения, которые мы высказали сегодня, Министерство образования обдумает. Если бы мы были довольны той ситуацией, которая сложилась, мы бы не делали предложения на улучшение ситуации", - сказал Сийярто.

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Он отметил, что Венгрия понимает, что Украина хочет, чтобы все ее граждане умели говорить на украинском языке, однако Будапешт хочет, чтобы венгры, проживающие на Закарпатье, имели и возможность сберечь свой родной язык. "И мы считаем, что эти две цели одновременно можно достичь. Нам кажется, что это вопрос методологического характера", - пояснил министр.

Сийярто добавил, что и украинская, и венгерская цели могут быть достигнуты. По его словам, можно достичь того, чтобы венгры, проживающие в Украине, выучили государственный язык "даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них повышалась"

Также министр указал на то, что Венгрия с радостью поможет финансово и методологически, чтобы преподавание украинского языка в Закарпатье было намного эффективнее.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.