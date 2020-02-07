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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (877) украинский язык (765) язык (3166) нацменьшинства (174) Сийярто (82)

 Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто

Венгрия сделала два предложения Украине по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства на Закарпатье.

"Мы сделали два предложения, и попросил госпожу министра образования, чтобы Украина обдумала эти предложения. Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей Союза педагогов Закарпатья и в результате этих переговоров будет достигнуто решение", - сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на брифинге с вице-премьер-министром Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На просьбу оценить сделанные Украиной шаги во исполнение решения Венецианской комиссии венгерский министр ответил, что если бы Будапешт был доволен ситуацией, не высказывал бы новых предложений. "Я очень надеюсь на то, что те два предложения, которые мы высказали сегодня, Министерство образования обдумает. Если бы мы были довольны той ситуацией, которая сложилась, мы бы не делали предложения на улучшение ситуации", - сказал Сийярто.

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Он отметил, что Венгрия понимает, что Украина хочет, чтобы все ее граждане умели говорить на украинском языке, однако Будапешт хочет, чтобы венгры, проживающие на Закарпатье, имели и возможность сберечь свой родной язык. "И мы считаем, что эти две цели одновременно можно достичь. Нам кажется, что это вопрос методологического характера", - пояснил министр.

Сийярто добавил, что и украинская, и венгерская цели могут быть достигнуты. По его словам, можно достичь того, чтобы венгры, проживающие в Украине, выучили государственный язык "даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них повышалась"

Также министр указал на то, что Венгрия с радостью поможет финансово и методологически, чтобы преподавание украинского языка в Закарпатье было намного эффективнее.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3174392
 
 
 Топ комментарии
 
Нема в Україні мовного питання - всі повинні вчити державну мову... А вдома спілкуйся хоч на хінді...
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вопрос решается очень просто:
пусть Венгрия у себя примет те законы и поправки, которые предлагает принимать Украине.
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ой!хоть ты иди на йух.своих дебилов хватает
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ой!хоть ты иди на йух.своих дебилов хватает
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Пропозиція №1)ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МУСЯТЬ ЗНАТИ ДЕРЖАВНУ МОВУ а БЕЗКОШТОВНА освіта в Україні буде УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Пропозиція №1)ті ГРОМАДЯНИ які не ЗНАЮТЬ державної мови НЕ МОЖУТЬ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ і після перебування в Україні на протязі90днівМУСЯТЬ покинути Україну. Угорщина зробила Україні дві пропозиції щодо вирішення мовного питання, - Сійярто - Цензор.НЕТ 4075
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Пропозиція №1)Громадянина Till Johan в перзиденти! )))
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Мадьяри, візьміться за руки та йдіть в ..
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Интересно, сколько школ в Венгрии учат украинскому языку и почему наши власти не выдвигают встречных предложений, чтобы украинцы в Венгрии сохранили свой язык?
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Нема в Україні мовного питання - всі повинні вчити державну мову... А вдома спілкуйся хоч на хінді...
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вопрос решается очень просто:
пусть Венгрия у себя примет те законы и поправки, которые предлагает принимать Украине.
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тварина, чому не на державной?
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У дупу собі запкайте ті пропозиції.
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коротка историческая память у венгров... зато упрямство безгранично...


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Треба їм про це нагадувати частіше.
Що якщо працюєте проти України, то працюєте за новий СРСР та новий Будапешт-1956
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Сначала введите обязательное изучение украинского в венгерских школах.А потом этот ,многолетний опыт,можно будет предложить внедрить и в Украине.
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проблема не в Венграх, а в нашем безмозглом госуправлении, в том числе минобразования. Это просто еще один пример тупости и бездарста наших чинуш
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Anton Karasuk - Венгрия сделала Украине два предложения по разрешению языкового вопроса, - Сийярто - Цензор.НЕТ 6201

проблема в том.., что Цензор превратили в помойку для идиотов под не украинскими флагами..
Ты яркий пример...
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Антоша, а как насчёт "конкретики" - в чём именно "безмозглость" "тупость" и "бездарсто"? В том, что, не взирая на давление "снаружи" и сопротивление "изнутри", провели вполне нормальный (для "переходного периода", в государстве, набитом национальными меньшинствами, с пророссийским "лобби"), закон? Или в чём-то, ином? Ты не забыл, что у нас менее десяти лет назад на должности министра культуры был "русскоязычный космополит"? Я, что-то, не заметил, как владелец "украинской фамилии" - Карасюк, вспомнил "рідну мову", и стал, из-за океана, общаться с земляками, ею, а не "великарусским наречием"... Или ты у нас "омерыканец внутриМКАДовский"? Что щами пованивать, начало...
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А по моему лучше, делать так как лучше нам и послать венгров лесом с их двумя предложениями. Педагоги-переговорщики какие то...., да идите вы нах!!!
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Краще так: "Назвався "********"? Так і уйоб.й!!!"
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Умные венгры придумали способ выучить язык не изучая его .Венгрия как и рашка страны с фашистским режимом.
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"Не хочешь учить украинский в школе - выучишь русский на Колыме" (с)
венгерская народная мудрость
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Словаки прогнулись под мадьяр - в селах, где проживает больше 20 процентов мадьяр могут официально использовать мадьярский, даже таблички при въезде в нас. пункт двуязычные.
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Ну и что? В США, в местах компактного проживания "испаноязычных" - то же самое... Однако, делопроизводство, судопроизводство, официальное общение - на английском... Поэтому, ты можешь прожить всю жизнь, не зная английского, но выше "мокрой спины", ты не поднимешься... ("Мокрые спины" - тамошняя кличка чернорабочих на плантациях, в строительстве и тому подобных работах, где требуется не интеллект, а физическая сила... ). То же самое венгры хотят сделать для своих соотечественников... Они нуждаются в простых рабочих руках, потому что "свои" разбежались по "Европам", и некому работать на полях и у станков... А, учитывая резкое отличие венгерского от других языков Европы, им, без знания германских, романских или славянских языков, просто некуда будет деться... "*******" загоняют своих соотечественников в "языковое гетто"!... Вот и всё...
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Словаків як і нас усі прогинають як хочуть.
Треба з ними покорефанити та разом відстоювати крихти суб'єктності що залишились
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Угорці хочуть у себе другою державною мовою зробити українську?
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тонкий намек венгров, повлечет за собой легализацию кацапского языка в областях Украины, они к этому стремятся. На уступки идти нельзя,они с кацапами заодно.
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Пьетя НАТУ прописал в Конституции, так что плевали мы на вас!, ******!!!)
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Лучше бы забрали с почестями к себе в Угростан всех желающих своих соплеменников и перестали мутить воду за бабки великого кагана запоребриковья.
А свято место пусто е бывает. Тем более у Балоги по этому поводу есть дельное предложенние.
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а що там пропонує Балога? Питаю з цікавості
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*************, не нужно лезть в чужую страну со своими законами.
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Я считаю должно быть разгроничение по национальности и потому коренное ли меньшинство проживает на территории Украины.
Например Венгры,Крымские татары это коренные народы,им надо дать право изучать свой язык и обращаться в органы власти.В то время как русифицированные украинци все таки украинци,пусть учат украинский язык.
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А "с какого перепугу" венгры стали "коренным народом Украины"? Коренной народ - народ, компактно проживающий на конкретной территории, считающий эту территорию своей Родиной и не имеющий, где-либо, своей государственности... У венгров есть государство - Венгрия. У венгров есть Родина - в Паннонии и на Балатоне. Они там компактно проживают... Ты-бы, ещё ляпнул, что беларусы, проживающие в районе Вильнюса - "коренной народ Литвы"... (О городе "Вильно" я знаю... Вот только "Вильно" вы "просрали"... Надо было меньше формировать "полки литовские", для подавления восстания при Хмельницком, поддерживать поляков в антироссийских восстаниях, посылать своих сынов в "Польский корпус", к Наполеону... Пока твои соотечественники "головы ложили" за чужие интересы, литовцы ассимилировали пустующие земли...).
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Интересная ситуЁвина - какой-то "союз пИдагогов" приехал к министру договариваться об изучении иностранного языка . Кто вам мешает учить другие языки - вперед , после работы , факультативно , да как угодно , но в свободное от работы время.
А для ****** у нас есть еще легче выход из положения - всего одно предложение - УЧИТЕ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК и не 3,14здите....
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"Союз педагогов Закарпатья" - наполягає на виконання вимог іноземної держави, яка втручається у внутрішні справи України. Не пора вже читати про припинення дії всяких там підпільних союзів Закарпаття (справжня мета їх дії відрізняється від заявленої легенди для лохів). Зраджувати Країну повинно коштувати дорого.
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Союз педагогів Закарпаття вже давно з мадярськими паспортами і дістають щороку стипендії від мадярського уряду за просування мадярської мови у Закарпатті...
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Например русским нельзя давать право на изучения языка в Украине,потому что они мигранты ,а не коренной народ.Представьте если Франция разрешит арабам не изучать свой язык,их там уже 10% от общего населения.Тоже самое касается русифицированных Украинцев,они самоиндифицируют себя как Украинци,пусть учат украинский.
А Крымским татарам и венграм можно сделать поблажку.
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Ти свої роздуми розповідай своєму калхозенфюреру. Мадяроті ні хто ні коли не забороняв і не забороняє вчити мадярської, не лізь ти туди де розумієшся як свиня у апельсинах...
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Я не розумію їм там що не можна замість вивчення російської мови та літератури зробить вивчення угорської відповідно мови та літератури?
Через що весь цей сир-бор?
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Мадярота взагалі не хоче вчити української будучи громадянами України, моя дружина вчителька музики і у неї більшість дітей з етнічно мадярських сел які зовсім не говорять українською, це ігнорування державної мови 100% призведе у майбутньому до втрати територій...
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То що вони не за те щоб вивчати угорську а за те щоб не вивчати українську????
Тоді однозначно наЙух!!
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А ти думав! Саме так і є... Те ж саме - і з "русскаязичними"...
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А навіщо їм вчити українську? вони вважають що живуть на "своїй" землі а чужі на Закарпатті саме українці, так їм кажуть Сіярто і Орбан через КМКС
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Сир-бор той з тої причини, що українську не хочуть вчити.
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Ще, даруйте, циганва тут не давала вказівки. А що там міністерка каже?
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Венгры простые как сатиновые трусы--Украина должна обучать венгов на венгерском за свои деньги. Вы не при*уели часом?
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