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 Политика Украины
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Все про:электронные документы (54) Дмитрий Дубилет (93)

 Дубилет рассказал, что чиновники ОГА сейчас сдают 4 тыс. видов никому не нужных отчетов

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет убежден, что 90% отчетов, которые заполняют чиновники, скоро будут отменены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Факты".

"Внутри государственных органов такой круговорот бумаг, что на голову не налезает. Приведу красноречивый пример. Мы провели функциональный анализ работы областных администраций. Помимо всего прочего, проанализировали, какие отчеты там строчат, так как поступил сигнал, что едва ли не половину рабочего времени сотрудники обладминистраций тратят на заполнение каких-то бумажек. Мы попытались собрать и систематизировать информацию обо всех этих отчетах. Оказалось, с 1992 года накопилось около четырех тысяч (!) видов. Их добросовестно заполняли, министерства их принимали и ничего с ними не делали. К тому же десять процентов отчетов министерства давно отменили, но все равно их продолжали писать (то ли людей забыли предупредить, то ли просто по инерции). В областях выполняли эту бессмысленную работу, даже не уточнив, кому эти данные нужны. Просто Кафка в чистом виде. Думаю, что девяносто процентов этих отчетов скоро будут отменены", - сказал министр.

Дубилет также выразил надежду, что перемены заметят и чиновники, и граждане, для которых получение административных услуг станет намного проще: "Над этим работает команда министра Федорова (глава Минцифры Михаил Федоров. - Ред). Их задача провести реинжиниринг этих услуг и перевести "в цифру" все, что можно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электронный документооборот до 1 июля заработает во всем Кабмине, - Дубилет

"Моя точка концентрации в настоящий момент — взаимодействие государства и бизнеса. Недавно меня поразила статистика. Пообщался с руководством одной компании на Западной Украине. Это офис, который ведет кадровые дела не только здесь, но и по всей Европе. Так вот, администрирование одного сотрудника в Германии обходится в 40 центов, в Венгрии — 60, а у нас более двух долларов. Это все из-за лишней регуляции.

В этом году должны ее снизить. Реформа КзоТа отменяет ряд обязательных бумажных документов, ведь у нас абсолютная архаика. Трудовые книжки, переписка предприятий с военкоматами, налоговая отчетность и отчетность в Госстат — это все нужно переосмыслить и упростить", - резюмировал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3174386
 
 
 Топ комментарии
 
Малый бизнес тоже сдает кучу никому не нужных отчетов.....так может быть ты этим озаботишься...а??
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я опасаюсь, что под лозунгом "внедрения инноваций" ,происходит разрушение государственного контроля и управления..
напомню, что также в 2012 году убивалась система воинского учета и архива личных дел военнослужащих.. типа, "а зачем это нам нужно, ведь мы мирная страна"..
а через несколько лет, Дубилет со своей маланской рожей будет давать интервью у Скобеевой, переехав в Мацкву на постоянку..
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Це правда і тут я його підтримую. Якби ти обмежив потік власних "геніальних" ідей і консультувався до їх оприлюднення, ціни би тобі не було.
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Малый бизнес тоже сдает кучу никому не нужных отчетов.....так может быть ты этим озаботишься...а??
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Це хвороба наявна в усіх сферах життя. Турбує не це, а те як її намагаються побороти. Ось він говорить про відміну. Це правильно, але в інших відомствах просто вели електронну переписку і там, зараз ці "5 тис" нікому непотрібних звітів, спочатку друкують, а потім сканерять...
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Если это талантливое дитя не понимает чего-нибудь, значит оно не нужно.
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Чукча не читатель, однако! Чукча - писатель
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Це правда і тут я його підтримую. Якби ти обмежив потік власних "геніальних" ідей і консультувався до їх оприлюднення, ціни би тобі не було.
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А як як вивести області України із впливу України законним шляхом?
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не зрозумів питання.
Як вам до речі перестрілка в Мукачеві, серед біла дня, біля дитячого садочку?
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Я поки що не в курсі про перестрілку.
А я про те чи стоїть нашій області жити в правовому полі України?
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Я не сєпар. У якому тоді правовому полі має жити Закарпаття, у Мадярському?
Проблема не в полі, а в народі. Наш народ має суттєву перевагу у ментальності на рівні побуту. Ми не чекаємо і не розраховуємо на допомогу держави, але у нас і хиб вистачає.
У явіть собі "незалежне Закарпаття", таке собі графство Балог, Блюків, Пашкуляків і т.п. сра.ні.
Та ну на... Не факт, що ми не одні з лідерів поширення корупції в Україні... бо зарішати, підмазати, протягнути свого кума чи шовгура, у нас у крові. Нам потрібно на землю спустись. Наша особливість пов'язана виключно із близькістю до кордонів та найменшим часом перебування під впливом кацапів. Як би кацапи перебували у Полтаві (для прикладу) не 300 років, я тільки із 45-го року, ви би і різницю не побачили. Це можно виправити, а ось хто буде наші хиби виправляти, якщо ми самі по собі будемо?
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1.Хто такий ,,сепар,, той хто вказує що влада нас веде в кацапію розвалюючи Украйну та бореться щоб не ******** Україну?
2.А без балог в Закарпаті ніхто і не перне.
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Та оно понятно, клоунам ничего такого ненужно, все продадут, или в аренду, а сами на Израиль, с картой Украины в смартфоне, на память.
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Нехай розповість, яким боком він до цього? 06.02.20 16:23 "Кабмин намерен упростить и ускорить процедуру получения украинского гражданства, - Дубилет". Для громадян яких країн планують ускорити і спростити процедуру? З якою ціллю? Шоу- "перепис" для цього влаштовали?
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Лапати им дати нада, пусть капают!!
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Кафка еврей . Умный был человек . Умные мысли писал .
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И Левитан им был. Монументальные картины писал... А вофка-клоун из кривогорога, умеет членом по роялю... а еще он на гитаре поет...
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0,888 ≈ 90%
=====
Стабильность однако. Чувствуется профессионализм!
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Кафка тоже сдавал отчеты? Я знаю, что Фицджеральд грешил. И друг его Спиноза... Но Кафка... сук, в моем образовании столько пробелов, шо я не хочу оскорблять интеллект дубилепта...
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Кафку уже убрали))))) не прошло "умничание" ))))))
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Его произведения, пронизанные абсурдом и страхом перед внешним миром и высшим авторитетом, способные пробуждать в читателе соответствующие тревожные чувства[3], объединяют в себе элементы реализма и фантастического[4] и, как правило, повествуют о человеке, сталкивающемся с причудливыми или сюрреалистическими трудностями и непонятными социальными бюрократическими силами

По ходу Дубилет на порядок умнее тебя
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я опасаюсь, что под лозунгом "внедрения инноваций" ,происходит разрушение государственного контроля и управления..
напомню, что также в 2012 году убивалась система воинского учета и архива личных дел военнослужащих.. типа, "а зачем это нам нужно, ведь мы мирная страна"..
а через несколько лет, Дубилет со своей маланской рожей будет давать интервью у Скобеевой, переехав в Мацкву на постоянку..
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Разрушение госконтроля и госуправления началось с 1991 года,когда надо было начать обворовывать безнаказанно украинский народ.Так что Дубилету разрушать осталось только чиновничьи архаистические метастазы ,образовавшиеся для занятости пап,мам,сестер,братьев,сватов и кумовей.Ведь даже сейчас абсолютно некому проверить реальные суммы по платежкам,что выплачиваются населением за отопление мародерам при 30% снижении цены на газ.Кабмину отчитываются сказками и липой.
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ну, так там законы Паркинсона не читают... они ими болеют...
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В этих ОГА отстали от времени, не в курсе, что Миагрополитики нет. Взятки еще пишут куда отнести за решение вопросов *- СОВОК
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замахнулся на святое..., в эти ога сотнями брали людей, которые заполняли эти бумажки и получали за это з/п, а теперь им куда..., а люди-то были сплошь не простые - чьи-то жены, дочки, тетки, племянники и племянницы..., а люди типа Дубилета - это вообще страшные типы, которые умеют систематизировать, делать анализ, а потом и выводы...
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Діма-Електронік в своєму репертуарі, в мене аж сльози з'явились від такого тяжкого та невдячного життя чиновників.
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накінець мудра людина прийшла ...а що ж тоді ці писарі робити будуть.. звільнити неробів
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А сколько видов отчётов было с 1913 года?

4 тысячи отчётов это 18 отчётов за рабочий день (220 рабочих дней в году).
Что-то он звиздит...
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