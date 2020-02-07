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 Политика Украины
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Все про:земля (1661) Шустер (527) рынок земли (110)

 В студии "Свободы слова Савика Шустера" обсудят рынок земли

Сегодня, 7 февраля, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, какое будущее ожидает украинские села, и также что унаследуют будущие поколения, если открыть рынок земли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями выпуска станут:

Леонид Кравчук, Президент Украины (1991 - 1994), Витольд Фокин, Премьер-министр Украины (1990 - 1992) (прямое включение), Александр Мороз, председатель Верховной Рады Украины (1994 - 1998; 2006 - 2007), Давид Арахамия, Председатель фракции "Слуга народа", Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина", Николай Сольский, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли, Юрий Бойко, Сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За Жизнь", Даниил Пасько, Председатель Наблюдательного Совета компании Allseeds.

Источник: https://censor.net.ua/n3174383
 
 
 Топ комментарии
 
У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі - Цензор.НЕТ 3060
― Ну почему ты не смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь - сколько мне лет?
― Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
― Хе... Я мужчина хоть куда - в полном расцвете сил.― Да-а? А в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
― Ну знаешь... не будем об этом говорить...(с)
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Оце так склад. На малоросійському каналі в малоросійському шоу малороси різного гатунку (від хохлів Кравчука і Юльки до москаля Бойко) будуть обговорювати майбутнє української землі при повній відсутності самих українців.
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У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі - Цензор.НЕТ 3060
― Ну почему ты не смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь - сколько мне лет?
― Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
― Хе... Я мужчина хоть куда - в полном расцвете сил.― Да-а? А в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
― Ну знаешь... не будем об этом говорить...(с)
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знает чем ольгу подкупить подлец
за этот рулон она ему отдасться вместе со своим мужем
у 25% жителей рф кстати нет своего туалета (это с учетом того шо даже те шо на улице посчитали)
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То він сказав їй, щоб передала Тхору.
Утірацца. Бо тот сільно потєєт на работє для *****.
Пользуйся.
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"Свобода слова Савика Шустера" . Там есть свобода ?
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Присосався жидустер до України,більше не може ніде гроші заробляти,як медом намазано.**** чому Україна,ні Молдова,ні Грузія-один негатив в його клоаці.
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Панове ЗЕ більшість,назвіть ТРИ сутьеві причини по яких люба область України по референдому НЕ може відєднатись від вас.Чи Україна це посмертний приговор?
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Обыски в студии проведут в прямом эфире или подождут до его окончания?
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У гаранта новое погоняло - Земеля ! 😁 😁 😁
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Ну и кодло. Старые коммуняки, брехЮля, главРыг, бородатая женщина и Арахаша будут решать что делать украинцам с их землей.
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что выбрали для украинцев с тем и жить прийдется
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Явно ЦЕНЗОР с Савиком в одной упряжке -- еженедельный анонс-реклама на "шпальтах" сайта вот уже несколько недель.
Неужели Бутусову нравится Шустер? Или "акционер" общий?
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А что унаследовали будущие поколения аборигенов, приносящих конкистадорам золото в обмен на стеклянные бусы?...
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Оце так склад. На малоросійському каналі в малоросійському шоу малороси різного гатунку (від хохлів Кравчука і Юльки до москаля Бойко) будуть обговорювати майбутнє української землі при повній відсутності самих українців.
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10 тыс гектар в одни руки = смерть села

Снижение во втором чтении закона о продажи земли в одни руки с 200,000 га до 10,000 га это не компромисс с фермерами. Это просто досадное неудобство для распродажи 7 млн госземель, чтобы хоть как-то заполнить бюджет обанкротившегося государства. О фермере как никто не думал, так и не думает.

10,000 га это один барин и 5-6 сел холопов\батраков. Но у нас не 19 век. Просто батраки уедут в город, так что из 5 сел останется одно. Все остальные села просто исчезнут.

У кого есть 10,000 га не нужны сельские школы, больницы, дороги. У таких вся прибыль уходит в Швейцарию, на покупку яхт и квартиры в Лондоне.

Сегодняшние бездарные и некомпетентные законодатели так и не услышали фермеров. Пора это все прекратить.

Нам не нужны латифундии-агрохолдинги, высасывающие соки из земли, не нужны бабки-рантье с 2 га, которые не могут обрабатывать землю и готовые продать землю за любые деньги, не нужны инвесторы-спекулянты для создания очередного пузыря, не нужны местные депутатики-феодалы, судьишки и всякие прохиндеи, наворовавшие себе земли за годы госслужбы и ждущие с нетерпением возможности обналичить украденное. Это все результаты 28 летнего бездарства, коррупции и бездеятельности государства в аграрной политике. Это нужно исправлять, лечить и искоренять, а не приспосабливаться или подыгрывать этому как делает сегодняшняя Рада.

Селам нужны зажиточные фермеры, которые могут обрабатывать по 50-100 га, объединённые в кооперативы. Это самые эффективные собственники земли, что доказано Европой и Америкой. Это должно быть основой основ агро госполитики Украины. Государство должно заниматься не распродажей земли, а развитием малого и среднего фермерства и вкладывать в это в 10-20 раз больше сегодняшних бюджетных копеек. Компенсационные программы не работают. Государство должно помогать людям начать агро бизнес с нуля, потому как у 99% сегодняшних малых и средних предпринимателей которые хотят стать фермерами нет капитала вообще.
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Авторы и соавторы и заинтересованные лица "закона о земле" должны обсуждать этот так званый закон о земле не на шоу у Савика - а на нарах !!! И чем быстрей - тем лучше.. У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі - Цензор.НЕТ 7414
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Ну и раздули из мухи слона !!
Я понимаю Шустрого - это его доход, Тимошенко с ее истеричными воплями - это ее последний шанс, но ведь большинству нормальных не заангажированных людей это глубоко индифферентно !!
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