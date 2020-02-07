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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1293) Кабмин (11583) Гончарук_Алексей (657)

 "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу зарплат. Расставлю точки над "і". Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядет зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника правительства, будет привязана к средней зароботной плате в Украине", - рассказал премьер.

По его словам, 3-5 средних заработных плат - тот объем, который сегодня считаю возможным платить в Кабмине.

"При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин просит набсовет "Нафтогаза" воздержаться от выплат больших премий, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3174382
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом."

Договорились - это ниачем. Должен быть законодательный запрет начисления премий более одного оклада.
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Клоунов тоже надо разогнать . "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров - Цензор.НЕТ 7732
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Не буде премій, будуть надбавки 300 - 400%.
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А как Беня будет устраивать представления ? 😵
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- Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. (с)
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Классика- Прємьер свой кабмин ЗООПАРКОМ называет!!! это он видимо под впечатлением мультика про Осла в короне и тоже подмазывается!!! А можно разложить на животных в этом зоопарке? Например, что за животное на самокате? и тд
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Не буде премій, будуть надбавки 300 - 400%.
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А кто ответит за то что был??? БАРДАК И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ УЖЕ ДОСТАЛА!!
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заодно и ранее стыренное научитесь возвращать в бюджет...
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"Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом."

Договорились - это ниачем. Должен быть законодательный запрет начисления премий более одного оклада.
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А в законодавстві є таке "середня зарплатня"?
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Есть такая. Используется при начислении пенсии.
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В 17-му році була 3700грн по ній нараховували пенсію мені-зараз не знаю
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к минимальной заработной плате надо привязывать
тогда будет более менее честно
максимум 10 например 5000 х 10 = 50 000 всё!
не нравится, иди зарабатывай больше, если сможешь
а средняя зарплата понятие эфимерное
тем более в стране где большинство населения нищие
65% населения не могут оплатить коммуналку и получают субсидии
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А ты нищий, зубожилый, или сочувствующий? Оплатил?
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К минимальной как раз не правильно. Ибо минимальная зарплата не отображает состояния гэкономики и легальных доходов населения - это просто законодательный ограничитель "меньше нельзя" и меняется соответственно не успехами правительства, а законом ВР..
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пускай сделают чтобы соответствовала
их же для этой цели народ нанимает
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минимальная как раз правильно. Сколько они определили минимумом для того, чтобы человек мог прожить по их мнению - отсюда и плясать надо. А то минималка - 4 с копейками, а среднюю они больше 10 считают. только в эти средние вкодят и миллионы коболева, укрпочты, укрзализныци и наемов с лещенками.
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"65% населения не могут оплатить коммуналку и получают субсидии" Свинорылые говорят, шо этим людям нужно найти более высокооплачиваемую работу )))))))))))
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свиноролые говорят шо субсидии это нормально
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60-70% населения на субсидиях нормально? Нормально 6-7.
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а свинорылые так говорят потому, что их пэдра народ и посадил на субсидии.
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Точное слово - Показывают в ЗЕзоопарке голые жопы и другую всякую херню от ЗЕобезьян ,а потом слушают, что скажет народ вне ЗЕклетки - и произносит речь Гончарук или Арахамия или През- МЫ ТАКОГО НЕ ДОПУСТИМ ! типа не из зоопарка эти МЫ
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Для этого мы и вводим закон о дезинформации забыл добавить Гончарчук!
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Пральна. Шобы не было шкандалю бабло зеленью надо в конвертах раздавать, как в СН.
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І міністри їх повернули і вибачились, чи ні?
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Треба розпочати з Мальдiвського ))))
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а никто и не говорит о зоопарке..... речь идет о Цирке.....
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Ну, натурально, шо за зе-о-парк: 300-400... Надо всем по 500%%!!!
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Аггга, "средняя зарплата" как и "средняя"температура по больнице!
От минимальной нада плясать!
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Средняя зарплата хоть примерно отражает состояние доходов населения, состояние экономики государства.
А минимальная - ничего не отражает - это просто прописанное в законе число.
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Будет стимул минималку поднимать!!
😁
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Паланням соєвих дуп задоволений!
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надо же. Коррупцию в правительстве уже победили, теперь за их премии с зарплатами взялись.. Поосторожнее там, ато скоро совсем без министров останетесь))
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Тут є одне хитреньке ключове питання - періодичність виписування премій (раз на рік, раз на місяць, раз на тиждень).
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щось народ України не чув, щоб клоуни зі "слуг народу", які грабували бюджет держави за допомогою "премій" щось повернули назад, що хтось порушив проти цих бандюків кримінальну справу? Чи для них все дозволено. За свої дії потрібно "братики" відповідать. Злочин і в є Африці злочин. А чому мовчить ДБР, це ваша пряма компетенція, вам держава за це платить кошти.
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кто какую справу порушит, если гончарук собственноручно им эти премии утверждал?
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Почему то зае.......... ло - БУДЕТ, НЕ БУДЕТ, ПОСТРОИМ, СДЕЛАЕМ, НАВЕДЕМ и т.д.
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Зарплаты министров должны быть привязаны к росту ВВП. Государство не должно стимулировать какие то безусловные доходы, государство должно обеспечивать рост экономики и рост ВВП как раз и дает возможность зарабатывать больше тем, кто этого хочет.
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не получат в виде премий - украдут в 1000 раз больше.

бобики, чудес не бывает - вы еще не поняли?
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У чиновников не должно быть премий в принципе! Дело в том, что суть премии - вознаграждение за перевыполнение каких то производственных показателей, у чинуш никаких показателей нет - у них есть определенный объем работы, обязанностей и на этот объем выведена ставка которую чиновник и получает! Премия ему за что?!
Премия это так же коррупционная составляющая - ее могут дать либо не дать (вышестояшее начальство/министерство....) все (включая размер премии) зависит от твоей лояльности к начальству
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Нужно не к средней зарплате привязываться, а к минимальной тогда будет какая то справедливость.
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Ну тебе понесло, друже,) як вони будуть утримувати свої родини і родини родичів а ще накопичити треба на випадок якщо піде щось не так...
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Навіщо призначали? Ви ж прекрасно знали, скільки грошей ви вже розтринькали, хрін знає на що. Бюджет з діріщею. Сподівалися, що нарід так любить мАлАдих прАХФесіоналОв- початківців, що проканає?
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12,5 тыс. * 5 = 62,5 тыс. в месяц +100% премия = 125 тыся в мсяц.
Это разумно, чуть больше чем в учителей
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Класно!)) все на рівні "домовились і обговорили"))
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Среднюю на бумаге можно вытянуть, а надо по минималке. считать и не более,чем в 10 раз чиновникам высшего эшелона.
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Так они завтра же увеличат зарплату депутатам и министрам, и средняя по стране увеличится. А люди буду продолжать бедствовать на пенсии ниже 2000 гриве и на мин. зарплату в 4000 гр.
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Этот гамасек, способен врать на перспективу.
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Надо не к средней привязывать, а к минимальной. Хотя в Испании зарплата депутатов привязана к средней. В посёлках 1,4 ср.зарплаты,а в городах 1,4 ср. зарплаты.
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Отже, то був цирк. Від 3 до 5 середніх та іще 100% премії? Спритні, необтяжені хорошими манерами прагнуть не тільки нажертися, ай ще і в кишені та у сумки понапихати.
Чи варто було свиней міняти на поросят?
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Такая ситуация везде, даже в самом забитом сельском совете, при ставке в 5тыс грн голова сильрады каждый месяц накручивает себе в 3-4 раза больше!
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Поголовно такое началось ,, и везде , не только в сельраде . Чинуши так прямо и говорят - а чем мы хуже министров , они гребут лопатой , а нам низзя , шо ле .? "Не буде цього зоопарку по 200-300-400%": Гончарук заявив, що Кабмін розібрався з преміями міністрів - Цензор.НЕТ 4829 .
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там одной министерше дали зарплату, а потом ещё столько отвалили надбавки, помощь, премия, на оздоровление...
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ежемесячную материальную помощь и надбавки за вредность в 1000% никто не отменял. "Не буде цього зоопарку по 200-300-400%": Гончарук заявив, що Кабмін розібрався з преміями міністрів - Цензор.НЕТ 7460
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"Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": а будет по 500 - 600 и 1000 % сказал Алексей Гончарук..!! "Не буде цього зоопарку по 200-300-400%": Гончарук заявив, що Кабмін розібрався з преміями міністрів - Цензор.НЕТ 5936 ..
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секундочку. а уже выписанные премии пусть вернут взад.
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Ще і року не минуло, ніяких результатів позитивних, а як ті міністри б'ються за бюджетні кошти, за премії, зарплати...
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так пусть сначала вернут эти деньги в казну !!!!!
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