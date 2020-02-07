 "Не будет этого зоопарка по 200-300-400%": Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.
"По поводу зарплат. Расставлю точки над "і". Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядет зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника правительства, будет привязана к средней зароботной плате в Украине", - рассказал премьер.
По его словам, 3-5 средних заработных плат - тот объем, который сегодня считаю возможным платить в Кабмине.
"При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом", - добавил Гончарук.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.
Договорились - это ниачем. Должен быть законодательный запрет начисления премий более одного оклада.
тогда будет более менее честно
максимум 10 например 5000 х 10 = 50 000 всё!
не нравится, иди зарабатывай больше, если сможешь
а средняя зарплата понятие эфимерное
тем более в стране где большинство населения нищие
65% населения не могут оплатить коммуналку и получают субсидии
их же для этой цели народ нанимает
От минимальной нада плясать!
А минимальная - ничего не отражает - это просто прописанное в законе число.
😁
бобики, чудес не бывает - вы еще не поняли?
Премия это так же коррупционная составляющая - ее могут дать либо не дать (вышестояшее начальство/министерство....) все (включая размер премии) зависит от твоей лояльности к начальству
Это разумно, чуть больше чем в учителей
Чи варто було свиней міняти на поросят?