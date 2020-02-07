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Все про:дороги (1896) Голик Юрий (70)

 Часть полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" денег будет направлена на дороги, - советник премьера Голик

Средства, полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, могут быть направлены на ремонт дорог.

Как передает Цензор.НЕТ, такое предложение Президента Владимира Зеленского прокомментировал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"Ранее было анонсировано, что в этом году будет отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог. Говорилось о нескольких источниках финансирования процесса превращения направлений в дороги", - напомнил он.

В частности, в Дорожном фонде уже заложено 31,5 млрд грн для "Укравтодора" и 22 млрд грн для областных администраций на ремонт дорог. Кроме того, около 20 млрд грн будет привлечено под гарантии государства от коммерческих организаций.

"И вот три. Часть полученных от "Газпрома" денег будет направлена на дороги тоже", - заявил советник премьера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент подписал законы о дополнительном привлечении 19,3 млрд грн на ремонт дорог, - советник премьера Голик

"Но и это еще не все. Деньги международных финансовых организаций на дороги "Укравтодора", а это порядка 700 млн евро, подписанных уже. Это четыре. И проект ЕБРР - 300 млн евро на дороги категории Т в нескольких областях. Это пять. Да, все средства международных финансовых организаций - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще", - пообещал Голик.

"Дико сложно стартовать по всем направлениям одновременно, в ситуации, когда ранее система больше симулировала, чем делала, но если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом – быстро", - подчеркнул он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как Укравтодор сможет привлечь около 20 млрд грн на ремонт дорог под государственные гарантии.

Источник: https://censor.net.ua/n3174380
 
 
 Топ комментарии
 
У нас уже кончилась война,мы перевооружили ВСУ !
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Да ладно , этого никогда не будет ,мамка Коболева не за что не даст на это согласие Часть полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" денег будет направлена на дороги, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 5811
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Эх, дороги…
Пыль да туман;
Холода, тревоги,
Да степной бурьян.
Знать не можешь.
Доли своей.
Может, крылья сложишь.
Посреди степей.
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У нас уже кончилась война,мы перевооружили ВСУ !
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я от них не могу слышать, о дорогах, заманали уже. Деньги с газа тоже на дороги? Бред!

Мало чтоли денег с дорожного сбора, который скрыт в бензине? куда идут эти деньги? Беня віводит в офшоры?
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А закупить у США F-35, как сделала Польша, слабо?
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Да ладно , этого никогда не будет ,мамка Коболева не за что не даст на это согласие Часть полученных "Нафтогазом" от "Газпрома" денег будет направлена на дороги, - советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 5811
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Оно все на дураков....Начнем с того, что это деньги потребителей которые ранее они переплатили нафтогазу (а нафтогаз - газпрому). Эти деньги должны были вернуть потребителям, а их тупо распилят на дорогах - это самая любимая статья для распила
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Лучше не на дороги, а на дорогу, Киев-Ростов.
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дешевле бубочке новый внедорожник...с педальным приводом.
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и американскую мамку маркшейдером поставте.
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А іншу частину по кишеням? Ну слуги, ох і будуть вас *******.
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так зеленый ишак уже вывез все деньги полученные от газпрома в оманский офшор.
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""Но и это еще не все. Деньги международных финансовых организаций на дороги "Укравтодора", а это порядка 700 млн евро, подписанных уже. Это четыре. И проект **** - 300 млн евро на дороги категории Т в нескольких областях. Это пять. Да, все средства международных финансовых организаций - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще", - пообещал Голик."

Братья Голики - алкоголики.....

ЗАЙМИ И ВЫПЕЙ - наш девиз на все времена !!!

А потратить эти миллиарды на досрочное погашение долгов государства Украина - не?
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"На добычу собственного газа!!!" ((c) зрада)
"На дороги!!!" ((c) уЗеленские)
"" ((c) зебы)
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Теперь глава Укравтодора должен себе с этих денег премию выписать 310 миллионов гривень. У нас же по такому принципу работают ? Коболев не даст соврать, берешь даньги принадлежащие государству и с них себе премию выписываешь 1%.
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Сейчас эта банда разбазарит деньги и никто потом не сможет сказать куда они пошли. Вместо того, чтобы их направить целесообразно на погашение долгов перед МВФ.
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