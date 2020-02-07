 В Украине создадут фонд реинтеграции "Крым" и центр для подачи исков против РФ, - министр Коляда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

По ее данным, оба проекта будут финансироваться из госбюджета и планируются к запуску в 2020 году.

"Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины. Сейчас идет процесс разработки механизма действия центра", – сообщила Коляда.

В ведомстве отметили, что центр документирования будет обобщать данные Украинского Хельсинкского союза по правам человека, сведения организации "Донбасс SOS" и других негосударственных организаций. Планируется, что деятельность центра станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России. Также центр будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций.

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В свою очередь, фонд "Крым" будет предоставлять грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и другим.

Планируется, что обе бюджетные организации будут сотрудничать с международным сообществом.

Накануне в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.

Как пишет Крым.Реалии, главой нового министерства по реинтеграции может стать представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней Минской контактной группы Алексей Резников.