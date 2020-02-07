 В Украине создадут фонд реинтеграции "Крым" и центр для подачи исков против РФ, - министр Коляда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.
По ее данным, оба проекта будут финансироваться из госбюджета и планируются к запуску в 2020 году.
"Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины. Сейчас идет процесс разработки механизма действия центра", – сообщила Коляда.
В ведомстве отметили, что центр документирования будет обобщать данные Украинского Хельсинкского союза по правам человека, сведения организации "Донбасс SOS" и других негосударственных организаций. Планируется, что деятельность центра станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России. Также центр будет предоставлять данные по информационным запросам от других ведомств, журналистов, международных организаций.
В свою очередь, фонд "Крым" будет предоставлять грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и другим.
Планируется, что обе бюджетные организации будут сотрудничать с международным сообществом.
Накануне в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.
Как пишет Крым.Реалии, главой нового министерства по реинтеграции может стать представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней Минской контактной группы Алексей Резников.
Утром 5 февраля в администрации крымской столицы заявили, что запасов воды в Симферополе осталось на три месяца.
Глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что во всех хранилищах, снабжающих крымскую столицу, сегодня осталось только 23 млн кубометров воды, которую можно использовать.
Это вдвое меньше, чем в прошлом году. Аянское водохранилище наполнено на 23%, Симферопольское и Партизанское - на 33%.
В администрации Симферополя приняли решение давать горячую воду только по выходным, а холодную - только утром и вечером.
Спустя несколько часов в Сети появилось фото документа, регламентирующего подачу воды по четыре часа утром и вечером, однако без подписи. Автомойкам рекомендовали работать «на привезенной технической воде», правда, откуда ее везти в условиях дефицита в регионе - непонятно.
В социальных сетях и СМИ появились панические сообщения и обвинения властей в недостаточной работе по предотвращению последствий засухи, которая длилась несколько месяцев.
Идет сейчас поиск альтернативных источников: опреснение, очистка, взятие воды из воздуха, поиск глубинных вод в зонах разломов. Нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям», - говорит президент Крымской академии наук, профессор экологии Виктор Тарасенко.
В годы, когда выпадает много осадков, в Крыму набирается до 335 млн кубометров, но даже и этого не хватает: по подсчетам ученых, нужно как минимум в два раза больше для закрытия всех потребностей.
«Поинтересуйтесь, сколько за пять лет миллиардов рублей было потрачено на решение водной проблемы - на технические сооружения, водоводы, новые скважины, которые бурятся. Вы будете ошарашены цифрами. Эти меры существенный результат не дают - воды больше не становится.
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин посоветовал крымчанам «более бережно расходовать питьевую воду», напомнив, что в скором времени начнется реконструкция Межгорного водохранилища и водовода, который идет на Севастополь, что позволит решить водную проблему полуострова к 2025 году. Примерная стоимость проекта - 25 млрд рублей.
https://news.rambler.ru/community/43639680-zakroyte-kran-panika-v-krymu-iz-za-vody-zakonchilas-no-opaseniya-ostalis/