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 Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Государство не может содержать убыточные шахты, поэтому они должны быть закрыты. Конкурентоспособные шахты будут поддерживать, насколько это возможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", - отметил Гончарук.

По его словам, из-за плохого экономического положение шахт уголь, который они добывают, - неконкурентный, а сами шахты убыточные. Это и является причиной задолжености по зарплатам шахтерам.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обещал шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 169 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами, - депутат от СН Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3174376
 
 
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Канечна жеж найдут...где то в Польше, Германии, и т.п...только сами шахтёры искать будут...
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Усе логічно: шахтарі у Польшу, а їх жони до Нефьодова, у бордель.
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Де ви бачили у СН нормальних чоловіків? Там одні збоченці.
До речі, чому така зневага до шахтарів?
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Абсолютно верное решение. А теперь представьте, если бы такое предложила власть Пороха, была бы зрада нонстоп по всем телеканалам.
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Вчера же Бубочка шахтерам говорил, все норм ничего не закроют. И какую же им работу интересно найдут?
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вязание , выпиливание , вышивание . Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4265
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Володя вчера пообещал шахтерам выплатить долги по зарплате
я еще подумал каким образом, теперь понятно
хорошо шо польша рядом, местные шахтеры там не сильно обидятся?
когда наши туристы на раскопки приедут
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Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Конечно найдут. Сейчас Беня всю землю купит, пойдут у него буряки полоть за трудодни.
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Бдыщь!!!!!
шахтеры! как вам турбо-диджитализаторы?
пойдете дворниками. в стране не хватает дворников
про регресс и пенсию в 15000 грн забудьте.
вы сделали это разом
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Ну решение то верное, эти недоланые кормильцы очень дорого обходятся бюджету, учитывая их крайнюю неефективность
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Тоесть убыточные шахты нужно закрыть а шахтеров отправить в Польшу на клубнику. А убыточные ветряки Ахметова, которые вообще не вырабатывают електроенергию для Украины потому что она утилизируется как излишки, нужно дотировать? Ну как говорится за что боролись то и кушайте
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Может для этого у кацапов не стоит электроэнергию покупать?
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В свое время Тетчер сделала в Англии то же самое
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не треба порівнювати Залізню леді з повним нулем в економіці. Де Британія і де Україна???
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Петиция за отставку министра экологии и энергетики Оржеля:https://petition.president.gov.ua/petition/84520
Подпишите и распространите
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он воно як. Правильно в Чехії, Словаччині копалень багато. Це Ви там їм передбачила робочі місця????????????????????
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Гончарук намекает что уголь выгоднее у боевиков и на Рашке покупать. Ато им бедолахам ***** и так урезал бюджет, того гляди здадутся не сегодня завтра. А войну нужно еще хотябы лет 5 протянуть.
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По статистике 73% шахтеров голосовали за зебилов. Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4610
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Во всем мире не убыточные, а у нас убыточные. Может пора сделать выводы?
А закрывают, что бы больше денег шло в ОРДЛО? Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9998
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Блин что ни день то Слуги Народа водят электорату вялым по губам. Я такого даже при Януковиче не помню! Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1144
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