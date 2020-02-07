 Убыточные шахты будут закрыты, а шахтерам найдут новую работу, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", - отметил Гончарук.
По его словам, из-за плохого экономического положение шахт уголь, который они добывают, - неконкурентный, а сами шахты убыточные. Это и является причиной задолжености по зарплатам шахтерам.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обещал шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт.
До речі, чому така зневага до шахтарів?
я еще подумал каким образом, теперь понятно
хорошо шо польша рядом, местные шахтеры там не сильно обидятся?
когда наши туристы на раскопки приедут
Конечно найдут. Сейчас Беня всю землю купит, пойдут у него буряки полоть за трудодни.
шахтеры! как вам турбо-диджитализаторы?
пойдете дворниками. в стране не хватает дворников
про регресс и пенсию в 15000 грн забудьте.
вы сделали это разом
Ай да зеби. Ай молодці xD
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А закрывают, что бы больше денег шло в ОРДЛО?