EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  530  13
Материалы по теме:
Все про:законопроект (1191) земля (1661) Корниенко (117)

 "Нас не устраивает такой темп", - в "Слуге народа" хотят сократить время рассмотрения законопроекта о рынке земли

Рассмотрение парламентом законопроекта №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" может занять от трех до пяти пленарных недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - сказал Корниенко в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

Он добавил, что на следующей неделе необходимо будет вести дискуссию между фракциями о дальнейшем рассмотрении законопроекта №2078 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о земле хотят принять на следующей сессионной неделе, - Тимошенко

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Источник: https://censor.net.ua/n3174375
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кого это "нас" ? Можно поименно ? Что это за ВИПы которые себя выше народа ставят ?
 показать весь комментарий
 
 
Денег в казне нет . Что делают глупые люди ? Идут в ломбард .
 показать весь комментарий
 
 
Вы никто и звать вас никак.Юлия Тимошенко не даст продать украинскую землю.Так что сосите молча.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это смотря сколько ей предложат
 показать весь комментарий
 
 
Так оставайтесь после работы и работайте по выходным!
 показать весь комментарий
 
 
ну да так можно й труси просрати без поповнення грошей для виконання бюджету
 показать весь комментарий
 
 
Во, харя! И эту харю что-то не устраивает. Неудивительно, такой фэйс- типичная харя тупого беспредельщика, которого устраивает только его бубновый интерес.
 показать весь комментарий
 
 
а работать со вторника по пол-пятницы с 10 до 17 (с перерывом на обед)... вас устраивает?
а каникулы, как у школьников, летние, зимние и прочие.... вас устраивает??
а зарплаты-доплаты-выплаты-льготы-бонусы и фокусы хрен пойми за что вас устраивает???
 показать весь комментарий
 
 
а что на следующий год останется для выполнения бюджета? или уже пох...
 показать весь комментарий
 
 
"Нас не устраивает такой темп"(с) - огласите список этих "нас", которым "такой темп" воровать мешает.
 показать весь комментарий
 
 
Денежек в казне почти нет, а пенсии платить пока еще надо, торопятся ребятки распродать все.
 показать весь комментарий
 
"Якщо багато кусати - можна вдавитися" (с)
украинская народная мудрость
но она для украинцев
слугоуродцы её не воспринимают - генотип не той системы..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх