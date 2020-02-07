 Я подтверждаю свои показания, но их исказили. Сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, - Антоненко

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Леонид Маслов, обнародовав соответсвующее заявление Андрея Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Официально для СМИ:

Следователю Бырко

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Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как Вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня.

Я не скрывал одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что-либо.

Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста.

Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.

До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины", - говорится в обнародованном заявлении Антоненко.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.