 Я подтверждаю свои показания, но их исказили. Сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, - Антоненко

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Леонид Маслов, обнародовав соответсвующее заявление Андрея Антоненко, передает Цензор.НЕТ.
"Официально для СМИ:
Следователю Бырко
Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как Вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня.
Я не скрывал одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что-либо.
Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста.
Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.
До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины", - говорится в обнародованном заявлении Антоненко.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
І це логічно, з точки зору слідства, оскільки воно ще триває, а повне відкриття слідчим своїх доказів, зробить подальше слідство просто недоцільним... Усю справу по КПК мають відкрити тільки по завершенню слідства.
На відміну від вас, він досконало знає, що нічого цікавого йому не покажуть, що це буде законно і навіть розуміє чому так... Але продовжує апелювати до "плєбсу" розумієчи, що вводить їх в оману.
Хоча що тобі пояснювати, ти мабуть у відео віриш, хоча чувак з відео ростом не вийшов, а у дами немає величезних татух, які у Дугар на руці видно неозброєним оком...