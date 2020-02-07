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Все про:расследование (1083) Маслов Леонид (18) Антоненко Андрей (77)

 Я подтверждаю свои показания, но их исказили. Сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, - Антоненко

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко отказывается отвечать на вопросы следствия в связи с искажением, по его мнению, следователями его показаний, а также в связи с отказом предоставить его адвокатам доступа к материалам дела.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке адвокат Леонид Маслов, обнародовав соответсвующее заявление Андрея Антоненко, передает Цензор.НЕТ.

"Официально для СМИ: 

Следователю Бырко

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Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как Вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня.

Я не скрывал одно из обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы. Хотя теперь понимаю, почему адвокаты советовали отказаться говорить что-либо.

Вы сами скрываете от нас доказательства моей невиновности. Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые Вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста.

Кроме того, немедленно дайте разрешение моим адвокатам на доступ к моему личному делу в ИВС.

До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины", - говорится в обнародованном заявлении Антоненко.

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Я подтверждаю свои показания, но их исказили. Сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, - Антоненко 01
Я подтверждаю свои показания, но их исказили. Сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, - Антоненко 02

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3174374
 
 
 Топ комментарии
 
Те, що підозрюваним не дають змоги ознайомитися з усіма матеріалами справи, - не лише кричуще порушення їхніх прав, а й підтвердження того, що ніяких суттєвих доказів у поліції та прокуратури НЕМАЄ! Бо якби були 100% неспростовні докази, то ніхто не боявся б давати матеріали слідства підозрюваним та їх адвокатам!
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Свободу патриотам. Клоунов и Аваковских псов на нары!
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Давайте будемо чесними: перший у черзі - все-таки Яник...
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Те, що підозрюваним не дають змоги ознайомитися з усіма матеріалами справи, - не лише кричуще порушення їхніх прав, а й підтвердження того, що ніяких суттєвих доказів у поліції та прокуратури НЕМАЄ! Бо якби були 100% неспростовні докази, то ніхто не боявся б давати матеріали слідства підозрюваним та їх адвокатам!
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Ні, це так написаний КПК. Ну так Портнов його написав. Адвокат має право просити ознайомитись, слідчим має право не давати. Точніше, він має право ознайомити із тим, що вважає на цій стадії можливим. Дадуть вам справу, а в ній замість половини матеріалів "картки - замінники", папірець А4 на якому написано: висновок експертизи на 000 арк.
І це логічно, з точки зору слідства, оскільки воно ще триває, а повне відкриття слідчим своїх доказів, зробить подальше слідство просто недоцільним... Усю справу по КПК мають відкрити тільки по завершенню слідства.
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Тобто КПК Портнова виписаний таким чином, що він Ст. 32 Конституції порушує???
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КПК Портнова порушує усе і навіть здравий глузд, усе, окрім ст.32 Конституції. Я просто не розумію у чому ви знайшли порушення саме цієї статті?
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Людина має право на ознайомлення із зібраною про неї інформацією... Так, можливо вибірково, але має. Наскільки я розуміюз цього посту, адвокатам Антоненка взагалі не дають справу, а не вибірково засекречують окремі документи.
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Ніколи не слухайте і не вірте тому, що говорить адвокат на камеру. Він відпрацьовує гонорар.
На відміну від вас, він досконало знає, що нічого цікавого йому не покажуть, що це буде законно і навіть розуміє чому так... Але продовжує апелювати до "плєбсу" розумієчи, що вводить їх в оману.
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Свободу патриотам. Клоунов и Аваковских псов на нары!
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Не спорю, но порох первый в очереди на нары.
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Про Пороха тебе по каналу "Звезда" нашептали! Кстати где деньги которые сейчас не ворует Порох?
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А хто може підтвердити, або спростувати те, що "сейчас он не ворует"??????
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Почему? У тебя есть железобетонные доказательства ?
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Давайте будемо чесними: перший у черзі - все-таки Яник...
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Особисто мені? Я, як Рембо, маю десантуватися в Ростові, захопити Яника і привезти сюди?? Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко - Цензор.НЕТ 6064
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Антоненко и его защита хотят узнать все что есть у следствия, чтобы только потом придумать подходящее "алиби" и не опозориться завравшись про баню, как ранее.
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Взагалі-то це законне право підозрюваного - отримати всі слідчі матеріали!

Хоча що тобі пояснювати, ти мабуть у відео віриш, хоча чувак з відео ростом не вийшов, а у дами немає величезних татух, які у Дугар на руці видно неозброєним оком...
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На цій стадії розслідування - ні, читайте КПК.
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"а также официального экспертного измерения моего роста"
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