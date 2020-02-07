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Все про:изнасилование (662) Молдова (1061)

 Консула Украины в Молдове отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в изнасиловании 17-летней девушки

Консула Украины в Бельцах (Молдова) подозревают в изнасиловании несовершеннолетней гражданки Молдовы, его отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыкой на молдавский портал СП, в распоряжении которого есть комментарий украинского Министерства иностранных дел Украины.

Изнасилование 17-летней девушки в Бельцах произошло 4 февраля, в преступлении подозреваются двое мужчин (37 и 38 лет). СМИ, ссылаясь на анонимные источники в следствии, сообщили, что в их числе - один из консулов Украины в Бельцах, и его пока не задержали, поскольку у него дипломатический иммунитет. Второй фигурант дела задержан на 72 часа.

Как пишет издание, украинское ведомство сообщило, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ сообщило Посольству Украины о том, что правоохранительные органы Молдовы ведут следствие. В нем они проверяют заявление, "поступившее от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении неё преступления консулом Украины в г. Бельцы".

"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдовы на время проведения следственных действий. Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей", - сообщило ведомство.

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О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.

Вместе с тем, посольство Украины сообщило молдавскому изданию, что работник консульства в Бельцах не задержан, обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены и его причастность к инциденту выясняется.

"Информация о якобы причастности сотрудника консульства Украины к этому инциденту проверяется, устанавливаются все обстоятельства. В данный момент он не задержан и обвинения в каком-либо преступлении ему не предъявлены. До окончания расследования, которое проводят компетентные органы Республики Молдова, мы ничего не можем комментировать", - сказали в пресс-службе посольства Украины в Молдове.

Источник: https://censor.net.ua/n3174373
 
 
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Ну теперь ему прямая дорога в Раду...в состав зеленого стада...там таких любят...
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Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою
Зорьки летние встречать". Консула Украины в Молдове отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрения в изнасиловании 17-летней девушки - Цензор.НЕТ 3720
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Не бреши - там такого выгнали из фракции сразу как только подтвердилось обвинение.
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чергова "перемога" віслючої дипломатії
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В ВР его. Там есть насильник, зелёные ****** и дрочер
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Мда... все зебильнее и зебильнее живем...
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Тут может быть и подстава.Но если правда-судить в Украине на полную катушку.Изнасилование - тягчайшее преступление.
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Пусть в Молдове судят - он там преступление совершил.
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интересно нахрена нам консульство в Бельцах?
Кишинёва недостаточно?
походу ожидается наплыв наших граждан, шо в целом понятно
теперь же мы самые нищие в европе
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Если честно , во многих слухаях = это банальная подствава. Есть куча массажных салонов, девочки пр вызову, сауны, инет и т.д.
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Утверждается, что преступление произошло в ночь на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Девушка подверглась сексуальному насилию со стороны двух лиц в возрасте 37 и 38 лет.
Один из мужчин был задержан правоохранительными органами. А второго еще не задержали, учитывая, что у него дипломатический иммунитет. Источники сообщают, что причастным к преступлению является дипломат Александр Сторожук - украинский консул в Бельцах.
Предварительно, несовершеннолетняя родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.
Телеканал TV8 со ссылкой на украинское консульстве в Бельцах сообщает, что все обстоятельства этого дела выясняются компетентными органами
"В настоящее время консул не арестован и не обвиняется. Мы не можем комментировать это дело до тех пор, пока не будет завершено расследование или пока не будет объявлено решение правоохранительных органов", - заявили в консульстве.
А по данным издания esp.md консула Александра Сторожука уже отстранили от должности и открыли дисциплинарное производство. Также власти Модовы попросили его не покидать страну во время следствия.
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Похоже история из серии - а утром оказалось, что ей нет 18ти ) Она стала требовать денег и кричать об изнасиловании.
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