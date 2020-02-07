 Две платежки за газ объединят, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - отметил прмьер.
По его словма, Кабмин над этим сейчас работает. Решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Но мы формируем в данный момент политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации", - подытожил премьер.
но главное - под это дело создать объединительную комиссию и пристроить туда оставшихся родственников и соседей..
но сумма за доставку никуда не денется и пересматривать саму методику ее начисления не будут... правильно?
т.е. "на верху" сделали вид что не поняли почему возмутился народ ? ))))))))
Но вы не сомневайтесь, громадяне! Данная прозрачная, честная схема закупки создана исключительно в целях повышения благосостояния трудящихся и недопущения доминирования гибридного агрессора на европейском газовом рынке.
Кстати, газ собственной добычи мы тоже везем в Амстердам. И там его покупаем- по европейской, справедливой цене.
главное теперь чтобы слово сдержал)