 Две платежки за газ объединят, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - отметил прмьер.

По его словма, Кабмин над этим сейчас работает. Решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Но мы формируем в данный момент политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации", - подытожил премьер.

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