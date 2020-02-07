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Все про:религия (780) США (16118) Турчинов (1173)

 Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и сильной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США

В Вашингтоне состоялся 68-й Национальный молитвенный завтрак США, который посетили делегаты из 160 стран мира: руководители государств и правительств, парламентарии, бизнесмены, общественные деятели, лидеры христианских конфессий и лидеры общественного мнения.

По словам координатора украинской делегации Павла Унгуряна, в этом году мероприятие посетили 3500 делегатов со всего мира, "Украинская же делегация в молитвенном завтраке США была значительно меньше, чем в предыдущие годы". Среди известных гостей из Украины молитвенный завтрак также посетил экс-председатель Верховной Рады Украины, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Накануне молитвенного завтрака Александр Турчинов провел серию встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где собеседники обсудили вопросы поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и продвижения нашего государства на пути реформ.

В своем комментарии после молитвенного завтрака Координатор Всеукраинского Собора напомнил, что традиция молитвенных завтраков, где собираются вместе политики из разных политических партий, государственные и религиозные деятели "началась в трудные времена Второй мировой войны и продолжается по сегодняшний день".

"Эта традиция собираться для совместной молитвы является свидетельством того, что кроме политических и корпоративных интересов у людей есть еще и высшие приоритеты, основанные на вечном Евангелии и, когда страна развивается в соответствии с ними, она может действительно стать великой. Примером для этого являются Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Александр Турчинов.

По его словам, центральным выступлением молитвенного завтрака было обращение Президента США Дональда Трампа, провозгласившего чрезвычайно важные вещи: "Обеспечение религиозной свободы в США, права детей на рождение, возвращение изучения Библии в школах и другие инициативы, которые зал поддерживал аплодисментами".

"При такой положительной прохристианской программе есть реальная перспектива победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах", - отметил Александр Турчинов.

Координатор Всеукраинского Собора отметил, что в Украине так же, как и в США, и многих странах мира, ежегодно проходят молитвенные завтраки, где собираются политики, государственные, общественные и религиозные деятели "для совершения совместной молитвы и определения общих духовных ценностей".

"В Украине уже сложилась определенная традиция молитвенных завтраков и не только на уровне Киева, она охватывает почти все регионы и областные центры. Это дополнительное свидетельство того, что Украина есть и будет христианским государством. Путь, определенный Христом, является путем для настоящей победы и величия нашего государства", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3174370
 
   
 Топ комментарии
 
По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
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пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
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По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
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А какой фундамент у свецкого государства? Может золотой телец или перевёрнутая звезда?
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Турчинову надо почаще бога вспоминать, когда он олигархам прислуживает за счет народа Украины (помогает разворовывать народное добро)

Турчинов, Тимошенко -- лицемеры из Днепра без всяких тормозов.
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Только дикари и религиозные мракобесы ищут фундамент государства в символизме и верят в мировой заговор марсиан против дикарей религиозных мракобесов.
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У кожної людини своє сприйняття реальності, а якщо ви сповідуєте науку, як інструмент її сприйняття, то маю вас розчарувати - наука опирається на теорії, гіпотези і аксіоми, що стоять в одному ряду з вірою. Ви ж якось повірили, що дві паралельні прямі не перетинаються і точка має безкінечно малий розмір, хоч перевірити це не можете. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 8780
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Только вот востприятие реальности большинством жителей Катара и ОАЭ не дает им вырваться в мировые лидеры в науке и технологиях. По востприятию реальности, религиозные государства находятся на стадии феодализма.
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Тим не менше - порівняйте себе (лідера технологій з з/п 500-700 баксів) і катарця (відсталого феодпла з з/п 15 000 баксів). Кожна людина, особливо матеріаліст, має мету - матеріальні блага. От і виходить - ви невіруючий матеріаліст із капіталістичного середовища відстаєте в 25-30 разів! від віруючого катарця-феодала з релігіозної країни. Як вам такий феномен? Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 4013
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Не смогу сравнить себя с тем, что ты пишешь, т.к. по первому же критерию я не соответствую. У тебя слишком заниженные цифры. Ну и вообще ты не корректно сравниваешь, интерполируя экономики государств на отдельных людей. К примеру, экономика той же па-рашки, хоть и на задворках мира, но всё же довольно крупная, а вот экономика па-рашкинян (жителей па-рашки) не просто на задворках мира, а глубако в кулуарах ж@пы...
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Тоді порівняйте росіянина і катарця. Росіяни - це невіруючі люди, це признає навіть агент Михайлов у рясі, це все імітація (згадуємо засновника РПЦ - тов.Сталіна), а катарці - віруючі. Ще раз - релігійність і економічне процвітання не корелюють.
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Oljik А давайте катарських жінок порівняємо.В них прав,як у нас в худоби.Толку з того багатства і золота.Я наприклад обираю Західну Європу,а не усілякі дикі Катари.
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Вы сравниваете теплое с мягким. Катар тупо продает природные ресурсы в развитые страны, вот и весь феномен. Не будь атеистов-материалистов с их наукой и вытекающими от туда благами, был бы тот устаревшим до сих пор нищим полуоолодным пастухом.
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Фундаментом РЕСПУБЛИКИ являются ИНТЕРЕСЫ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, а не барыши вороватых ОЛИГАРХОВ или халява для НЕДЕЕСПОСОБНЫХ /фактических рабов/, и уж тем более не коммерческие прибыли попов и всякого рода самозванцев, объявивших сябя посредниками между "богом" и лохами, которые почему то не имееют кассовых аппаратов с фискальной памятью, для выписки чеков по "ритуальным" услугам и продаже амулетов!
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Світська держава - не ознчає атеїстична держава. І не означає, що державною релігією є гуманізм чи дарвінізм
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Правильно Пастор говорит. Все процветающие страны исповедуют протестантизм или католицизм. Православные в конце списка.
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Катар и ОАЭ находятся в полной зависимости от светских государств. Именно из светских государств в Катар и ОАЭ пришла наука и технологии, именно в светские государства Катар и ОАЭ продают свои природные ископаемые (больше ничего они не могут предоставить именно в силу своей цивилизационной отсталости), именно в светских государствах Катар и ОАЭ покупают всю свою роскошь.
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Тогда, США - это нищеброды, потому что зависят от всего мира - это я об том, что весь мир должен подкреплять чем-то материальным бумагу, которую печатает федеральный резерв США.
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Как раз весь мир зависит от США, т.к. валюта резервирования у всех стран мира - это на 90% доллар США. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 1813
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Да! И четверть мирового ВВП - это экономика США. Ближайший конкурент - Китай - значительно отстаёт. па-рашка всего 2% и падает.
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Ви мені про результати, а я вам про механізм. Уявіть на секунду, що весь світ відмовився від доллара. То хто від кого залежить?
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Вот как раз результат и определяет качество механизма. И, если у США такой результат, то и механизм у них соответствующий. Отказавшись от доллара, весь мир потеряет свою экономику. Совсем. А США будут их кормить гуманитаркой, как они это регулярно делают с па-рашкой.

Айвазовский, картина "Раздача продовольствия" (внимание на флаг):


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Ви знову мене не зрозуміли. Штати придумали механізм - з державного боргу (папір) створювати матеріальні блага (не папір). Тобто ви отримуєте не підкріплену нічим банкноту, а віддаєте таку ж банкноту, підкріплену вашим потом і кров"ю. Без вас папірець залишається папірцем. Ось така залежність.
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Я вас прекрасно понял - вы повторяете кацапские мантры про госдолг, которые являются обыкновенной манипуляцией сознания. Кстати, манипуляциям сознания больше всего подвержены сторонники религий. Собственно, они в этих манипуляциях живут постоянно.
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Які такі кацапські мантри!? Американці ніколи не приховували цю схему - просто кацапів давить жаба, що вони тіпа вєлікіє, как омеріка, а ржубль скоро стане тугріком. Єдине, що я привів трохи недоречно - це те, що вже ніхто лишнього паперу не друкує - Федеральний резервний банк клєпає позики в електронному вигляді.
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Те государства, которые по конституци являются религиозными, находятся в цивилизационном плане на задворках мира. Иран, к примеру. Вот и па-рашка хочет свою секту в конституциии прописать...
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Хотел вставить гифку танцующего Вовика с одноплеменниками, но заранее знаю, что админ её сразу удалит. Поэтому - вы меня поняли.
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пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
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Ну что за тупые бараны вокруг, стоят?!!! "Велосипедному "гетьману" срочно захотелось "нюхнуть", а "дорожку насыпать не на чём!!! Приходится "с пальца" "занюхивать"...Хоть айфон-бы, кто-то, подставил... Ни хрена "величайшего лидера современности" не уважают!!!
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"Турчинов сдал Крым" - индикатор дебилизма.
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то есть даже средней не устраивает, обязательно сразу великой - второй Францией
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Как он совмещает это со своим коммунистическим прошлым ? В котором не было место Богу )) Так можно делать ? ))
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я реально кайфую от смеха - клеймители совка и попов, ВНЕЗАПНО стали верож*пыми..... Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 7207

кстати, нашел россиянку перепевает Найтвиж, зацениhttps://www.youtube.com/watch?v=***********

как по мне - один в один даже Один сказал бы шо это круто
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А что в Евангелии про Родовид банк и группу киллеров написано ?
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Как он СБУ руководил то ? Кто баптиста главой Службы безопасности Украины назначил. С тех пор с безопасностью кстати как то вообще плохо. Даже Крым про..ал в Донбассе СБУ пришлось в перестрелку своих людей на джипах отправлять. Во время Дебальцево он вроде как молился всю ночь на коленях с Порошенко и его женой. В итоге разгром и котел.
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Украина - светское государство, потому что живет по светским законам. Если бы Украина была христианским государством, она жила бы по христианским законам. В реальности о религиозных канонах и табу "верующие" вспоминают пару раз за год и еще пару раз за жизнь, когда думают, а почему бы не повенчаться в церкви, крестить ребенка... Так что Украина - это светское государство, в котором каждый волен выбирать, в какой храм ему ходить в свое свободное время, или не ходить ни в какой, потому что в отличие от средневековья, еретиком со всеми последствиями не объявят.
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Петь, но эти "светские" колотят в звоны и бегают с хоругвями. Мне неприятно. Хорошо шо нету как на Рашке - плюнул в их сторону = посиди 5 лет то
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Христианское государство под руководством иудейско-хабатских властей заканчивается Голодомором и Холокостом. Германия - в пример.
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предоставь хотя бы один "наказ" Третьего Рейха с распоряжением кого-то там и столько-то там, сжечь, или отравить. Давай!!! ЖдУ!
или балабол? тьху
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Slava Zitomirskiy 1c632945 Так християнство вийшло звідти.Всі дійові особи там були євреями,не українцями.
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А Крым и Донбасс кто оккупировал? Атеисты? Буддисты? ИГИЛ? Ещё вопрос. Устроители молитвенного ужина во славу Летающего Макаронного Монстра или Деда Мороза дают гарантию исполнения желаний? А то как бы не вышла неувязочка аля-рюсс, когда запускают освящённые пОпами ЁПРСТ (РПЦ) ракеты с бусурманского Байконура, а те падают аки пылающие свечки.
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В России правят хабатники как и в Украине с 2019 года. Христианства в России нет.
Святитель Игнатий Брянчанинов еще в 19 веке предвидел, что Россия будет главным союзником Антихриста на Земле.
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Иудеи утвердили: Украина - христианское государство!
А ведь из Апостольских правил следует, что «тот, кто не причащался Святых Христовых Тайн более трех недель без уважительной причины, считался отпадшим от Церкви».
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походу, эта орава была(ну, апостотолы и Акробат) шайкой фокусников, насколько мона понять прочитав книгу некоего одессита, Найджела Дэвиса... и да, я согласен с ним. суто по логическим причинам.

здравия Мужику - опускает верожопиков неплохо.
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Ты баран! Сколько вам, тупым "лахтинцам" говорить : СНБО - совещательный коллегиальный орган. На известном заседании ОДИН Турчинов выступил за введение войск и вооружённое сопротивление... Но остальное "быдло" его не поддержало... Шесть лет вам объясняем, а вы врубиться не можете!!! Или откровенно тупые, или "дураки по должности"... Видно, второе... "Откровенно тупым" деньги за работу, не платят...
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Там не надо было вводить. И так стояла огромная группировка с полным вооружением.
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Лучше бы Пастор что-то про вооружения говорил...
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Красивый тост: чтоб пуй стоял и деньги были.
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Ты, "христианин", расскажи лучше - как Крым сдал.
И незнакома ли тебе девичья фамилия Коган?
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В Украине очень мало верующих христиан (много причин: и 75 лет тоталитарного атеизма, и перекрученная суть Евангелия "ортодоксальными" церквями, и люди привыкли жить не по заповедям Создателя, а по своим прихотям..). Поэтому у нас такой никчемный уровень морали, культуры, нравственности и соответственно такой уровень економики, низкий уровень и качество жизни...

Что сеем, то и пожинаем!
Слава Христу Спасителю!
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>Александр Турчинов провел серию встреч с американскими сенаторами и конгрессменами


Такие дела, да. Зелёной банде на заметку: с Пастором американцы охотно разговаривают, а вас - откровенно презирают.

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" возвращение изучения Библии в школах"
Источник: https://censor.net.ua/n3174370

А, кстати, да.
При этом вовсе не обязательно становиться христианином (у мусульман, между прочим, Иисус Христос - пророк Иса, если не ошибаюсь).
А библейские истории знать полезно, иначе ничего не поймешь в сюжетах картин художников.
Например, не каждый мышебрат, расскажет, а что, собственно говоря, изображено на картине Рембрандта "Давид и Ионафан", выставленной в Эрмитаже. Нет, мышебратья вздохнут, конечно, ибо Рембрандт больших денег стоит да и пойдут дальше.
Также и в литературе мировой постоянно аллегории библейские используются.
Очень, очень полезно изучать Библию, а не "строить часовни в шаговой доступности от дома", для распила государственных денег, получая при этом число православных равное статистической погрешности, как запоребриком.
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