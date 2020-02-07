EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Общество
  1113  36
Все про:религия (779) США (16118) Турчинов (1173)

 Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США

В Вашингтоне состоялся 68-й Национальный молитвенный завтрак США, который посетили делегаты из 160 стран мира: руководители государств и правительств, парламентарии, бизнесмены, общественные деятели, лидеры христианских конфессий и лидеры общественного мнения.

По словам координатора украинской делегации Павла Унгуряна, в этом году мероприятие посетили 3500 делегатов со всего мира, "Украинская же делегация во молитвенном завтраке США была значительно меньше, чем в предыдущие годы". Среди известных гостей из Украины молитвенный завтрак также посетил экс-председатель Верховной Рады Украины, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.

Накануне молитвенного завтрака Александр Турчинов провел серию встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, где собеседники обсудили вопросы поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией и продвижения нашего государства на пути реформ.

В своем комментарии после молитвенного завтрака Координатор Всеукраинского Собора напомнил, что традиция молитвенных завтраков, где собираются вместе политики из разных политических партий, государственные и религиозные деятели "началась в трудные времена Второй мировой войны и продолжается по сегодняшний день".

"Эта традиция собираться для совместной молитвы является свидетельством того, что кроме политических и корпоративных интересов у людей есть еще и высшие приоритеты, основанные на вечном Евангелии и, когда страна развивается в соответствии с ними, она может действительно стать великой. Примером для этого являются Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул Александр Турчинов.

По его словам, центральным выступлением молитвенного завтрака было обращение Президента США Дональда Трампа, провозгласившего очень важные вещи: "Обеспечение религиозной свободы в США, права детей на рождение, возвращение изучения Библии в школах и другие инициативы, которые зал поддерживал аплодисментами".

"При такой положительной прохристианской программе есть реальная перспектива победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах", - отметил Александр Турчинов.

Координатор Всеукраинского Собора отметил, что в Украине так же, как и в США, и многих странах мира, ежегодно проходят молитвенные завтраки, где собираются политики, государственные, общественные и религиозные деятели "для совершения совместной молитвы и определения общих духовных ценностей".

"В Украине уже сложилась определенная традиция молитвенных завтраков и не только на уровне Киева, она охватывает почти все регионы и областные центры. Это дополнительное свидетельство того, что Украина есть и будет христианским государством. Путь, определенный Христом, является путем для настоящей победы и величия нашего государства", - резюмировал Александр Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3174370
 
   
 Топ комментарии
 
По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
 показать весь комментарий
 
пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По Конституции Украина - светское государство. Украина - христианское государство, евангельский фундамент - это шанс для страны стать великой и мощной, - Турчинов на молитвенном завтраке в США - Цензор.НЕТ 6301
 показать весь комментарий
 
 
А какой фундамент у свецкого государства? Может золотой телец или перевёрнутая звезда?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Турчинову надо почаще бога вспоминать, когда он олигархам прислуживает за счет народа Украины (помогает разворовывать народное добро)

Турчинов, Тимошенко -- лицемеры из Днепра без всяких тормозов.
 показать весь комментарий
 
 
Только дикари и религиозные мракобесы ищут фундамент государства в символизме и верят в мировой заговор марсиан против дикарей религиозных мракобесов.
 показать весь комментарий
 
 
У кожної людини своє сприйняття реальності, а якщо ви сповідуєте науку, як інструмент її сприйняття, то маю вас розчарувати - наука опирається на теорії, гіпотези і аксіоми, що стоять в одному ряду з вірою. Ви ж якось повірили, що дві паралельні прямі не перетинаються і точка має безкінечно малий розмір, хоч перевірити це не можете. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 8780
 показать весь комментарий
 
Только вот востприятие реальности большинством жителей Катара и ОАЭ не дает им вырваться в мировые лидеры в науке и технологиях. По востприятию реальности, религиозные государства находятся на стадии феодализма.
 показать весь комментарий
 
Правильно Пастор говорит. Все процветающие страны исповедуют протестантизм или католицизм. Православные в конце списка.
 показать весь комментарий
 
 
Катар и ОАЭ находятся в полной зависимости от светских государств. Именно из светских государств в Катар и ОАЭ пришла наука и технологии, именно в светские государства Катар и ОАЭ продают свои природные ископаемые (больше ничего они не могут предоставить именно в силу своей цивилизационной отсталости), именно в светских государствах Катар и ОАЭ покупают всю свою роскошь.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда, США - это нищеброды, потому что зависят от всего мира - это я об том, что весь мир должен подкреплять чем-то материальным бумагу, которую печатает федеральный резерв США.
 показать весь комментарий
 
Как раз весь мир зависит от США, т.к. валюта резервирования у всех стран мира - это на 90% доллар США. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 1813
 показать весь комментарий
 
Да! И четверть мирового ВВП - это экономика США. Ближайший конкурент - Китай - значительно отстаёт. па-рашка всего 2% и падает.
 показать весь комментарий
 
Ви мені про результати, а я вам про механізм. Уявіть на секунду, що весь світ відмовився від доллара. То хто від кого залежить?
 показать весь комментарий
 
Вот как раз результат и определяет качество механизма. И, если у США такой результат, то и механизм у них соответствующий. Отказавшись от доллара, весь мир потеряет свою экономику. Совсем. А США будут их кормить гуманитаркой, как они это регулярно делают с па-рашкой.

Айвазовский, картина "Раздача продовольствия" (внимание на флаг):


 показать весь комментарий
 
Те государства, которые по конституци являются религиозными, находятся в цивилизационном плане на задворках мира. Иран, к примеру. Вот и па-рашка хочет свою секту в конституциии прописать...
 показать весь комментарий
 
Хотел вставить гифку танцующего Вовика с одноплеменниками, но заранее знаю, что админ её сразу удалит. Поэтому - вы меня поняли.
 показать весь комментарий
 
т.е. модератор нетерпим к евреям? Он нацист?
 показать весь комментарий
 
 
Я теж у нього питав. Доречі, чому не банять гопак? І хава нагіла і гопак - це етнічні елементи двох культур. Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 5943
 показать весь комментарий
 
пастор... как же я соскучился за адекватной властью..... эх бл....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та да. Адекватно Крым сдали. Без боя.
 показать весь комментарий
 
 
молун, а ничего шо то шо песчинка падает и 1000000 попов не смогут повлиять молитвочками на ее траекторию то?
дурацкие высеры для стада оставь.те для себя
Дурак наш Пастор и дети его(не дай Перун) тоже
 показать весь комментарий
 
 
то есть даже средней не устраивает, обязательно сразу великой - второй Францией
 показать весь комментарий
 
 
Как он совмещает это со своим коммунистическим прошлым ? В котором не было место Богу )) Так можно делать ? ))
 показать весь комментарий
 
 
я реально кайфую от смеха - клеймители совка и попов, ВНЕЗАПНО стали верож*пыми..... Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США - Цензор.НЕТ 7207

кстати, нашел россиянку перепевает Найтвиж, зацениhttps://www.youtube.com/watch?v=***********

как по мне - один в один даже Один сказал бы шо это круто
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Куриная жопа хочет нас в свой баптизм навернуть?
 показать весь комментарий
 
 
А что в Евангелии про Родовид банк и группу киллеров написано ?
 показать весь комментарий
 
Как он СБУ руководил то ? Кто баптиста главой Службы безопасности Украины назначил. С тех пор с безопасностью кстати как то вообще плохо. Даже Крым про..ал в Донбассе СБУ пришлось в перестрелку своих людей на джипах отправлять. Во время Дебальцево он вроде как молился всю ночь на коленях с Порошенко и его женой. В итоге разгром и котел.
 показать весь комментарий
 
Украина - светское государство, потому что живет по светским законам. Если бы Украина была христианским государством, она жила бы по христианским законам. В реальности о религиозных канонах и табу "верующие" вспоминают пару раз за год и еще пару раз за жизнь, когда думают, а почему бы не повенчаться в церкви, крестить ребенка... Так что Украина - это светское государство, в котором каждый волен выбирать, в какой храм ему ходить в свое свободное время, или не ходить ни в какой, потому что в отличие от средневековья, еретиком со всеми последствиями не объявят.
 показать весь комментарий
 
 
Христианское государство под руководством иудейско-хабатских властей заканчивается Голодомором и Холокостом. Германия - в пример.
 показать весь комментарий
 
 
А Крым и Донбасс кто оккупировал? Атеисты? Буддисты? ИГИЛ? Ещё вопрос. Устроители молитвенного ужина во славу Летающего Макаронного Монстра или Деда Мороза дают гарантию исполнения желаний? А то как бы не вышла неувязочка аля-рюсс, когда запускают освящённые пОпами ЁПРСТ (РПЦ) ракеты с бусурманского Байконура, а те падают аки пылающие свечки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх