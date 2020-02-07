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Все про:гривня (1794) НБУ (2537) ревальвация (4)

 Негативные последствия укрепления гривни будут краткосрочными, - НБУ

Негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике являются преимущественно краткосрочными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

"В 2019 году гривня существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривни за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом для Украины является новым явлением", - говорится в отчете.

Отмечается, что опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что "негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике, являются преимущественно краткосрочными".

"С одной стороны, укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5%±1 п.п. Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, ведь закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивания сбережений. С другой стороны, укрепление гривни объясняет снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета. Однако такие последствия также не являются однозначными", - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что улучшилась и конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы, важно учитывая значительные объемы трудовой миграции.

Ревальвация гривни вместе со взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения соотношения государственного долга к ВВП. Это, в свою очередь, влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, суверенные рейтинги страны. Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174367
 
 
 Топ комментарии
 
Давай-давай, вешай лапшу... Вы, негодяи, откровенно зарабатываете, на этих идиотских качелях курса. Просто страшновато читать отчеты на финансовых ресурсах. Эксперты все(!) сходятся на том, что вы готовите катастрофу, сроки которой вы уже знаете, негодяи!
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Что они собираются делать с гривной теперь?
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Как минимум, не печатать новые миллиарды для спасения дохлых банков. Своих банков...
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А всё шо захотят. Понятно- краткосрочно. Но реально- всё, что им в их бОшки взбредёт!
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Только в стране где правит бал ЗЕлёный Организм возникают негативные последствия от укрепления национальной валюты
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негативные последствия от укрепления национальной валюты возникают в любой стране
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І це риторика НБУ?! Для них доллар по 24 погано, а по 35 добре!!! Якої країни цей банк, кому вони служать?!!!
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чтобы не говорили а долар по 8 сделать не смогут......
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та запросто.

надо просто набрать много долларов в долг
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Все правильно! Хватит залезать в карманы граждан и выполнять бюджет с помощью печатного станка!
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Давай-давай, вешай лапшу... Вы, негодяи, откровенно зарабатываете, на этих идиотских качелях курса. Просто страшновато читать отчеты на финансовых ресурсах. Эксперты все(!) сходятся на том, что вы готовите катастрофу, сроки которой вы уже знаете, негодяи!
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Чистая брехня,ВВП у вас растет только на бумаге,как вдруг снизился госдолг только от махинаций с курсом,если вы долги только набираете и процент по выплатам только растет?
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Ага. В Дніпрі металургія стоїть з вересня місяця. Вже 4 місяці як "краткосрочно".
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На вашу лапшу вже пора снігоуборочні машини випускати. Хочу назад "зубожіння".
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когда так заявляет НБУ, то срочно нужно снимать деньги с депозита
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Что то я не заметил чтобы цены снизились. Вместо того чтобы использовать иностранные кредиты и помощь для развития промышленности власть занимается популизмом, и скупкой валюты у гастарбайтеров по заниженному курсу чтобы пополнить себе панамские и мальдивские счета.
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