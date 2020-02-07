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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Тарифы на газ (178) Алексей Оржель (50)

 За год цена на газ для населения снизилась на 25%, - Оржель. ВИДЕО

Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, что получение двух платежек за газ - европейская практика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в ходе часа вопросов к правительству в Раде.

"О том, как удалось решить вопрос с ценой на газ. Действительно, были большие риски того, что нам не удастся подписать договор на транспортировку по территории Украины в Европу газа. Как результат - вышло. Это дало нам возможность обеспечить уменьшение цены на газ для наших украинских потребителей в отношении январь к январю на 25%", - рассказал Оржель.

Однако, по его словам есть и другие факторы, влияющие на конечный тариф.

"Есть необходимость инвестиционных вложений в энергетическую инфраструктуру, есть значительная изношенность инфраструктуры и основных фондов. Учитывая такие факторы, которые нам позволяли уменьшать цену, мы все-таки, максимально балансируя ситуацию, вкладывали средства для обновления основных фондов и инфраструктуры", - добавил Оржель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3174364
 
 
 Топ комментарии
 
Как в магазине . Сначала подняли цену , а потом акция . Почему "слуги" думают , что все вокруг идиоты ?
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Стесняюсь спросить, а в какой стране??????? И для кого?
Бо по платежкам как-то не заметно((((((((
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Правильно все пишут. Просто зебобики в панике ищут, чем закрыть дыру в бюджете. Сейчас будут пихать продажу земли
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поросенко всех победил
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А теперь представьте реальный уровень инфляции, если госстат посчитал, что цена на товар составляющий большую часть расходов населения снизилась на 25%. При этом получив инфляцию 4%...
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Все очень просто - в цене газа всегда была заложена и транспортировка и все последующие расходы на содержание , реконструкцию и т д, и сезонные разногласия - меж отопительных и не отопительных сезонов путем не хитрых банковских телодвижений распределены - на весь год, нынешние БОСЫ - получив в сезон большого потребления - набивают карманы , премии, и т д , а когда приходит время "Ч" или конец отопительного сезона - ( АХ Ёптиь) надо где то взять денежку - ато надо ж будет как -то же задвижку на кране поменять, а денег -)))))))))00000000 - так возьмем и у народа в (долгосТрочный долг возьмем)) а потом узаконим и нормуль НО а цена то ниже!!!телек так сказал и Вы держителсь !!! , мы жж к Вам люди лицоми и всем сердцем , и тарифы Вам поменьше и .... Жоп...а Вам поближе - а НАМ??? а нам --- ну в кормане оно то ух ты хорошо! - и вот так во всей нынешней Компании... Барышну чтоб не Вякакла на пРезикдента надо нагнуть - она ведь (РАМСЫ попутала) а ПЕТЮ в мультиках и роликах при той каденции -обсиракть- ну это демократия!!! Квартал -фуфло , ЗЕ- дебилы!!!
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цена на газ снизилась, но появилась новая платежка с транспортировкой. в итоге платим больше чем до подешевения.
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А на опалення стала більшою відсотків на 50%. Бо у листопаді та грудні 2018 заплатив 265 та 722 відповідно при цині газу 8,6. А у 2019 за тіж самі листопад та грудень 648 та 886. Так що пане міністр засуньте собі те здешевлення в те місце яким ви спроможні думати, у дупу.
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ціна газа укрвидобування для потреб ЖКГ- населення, апріорі не може бути більша ніш еквіварент 70$US- що складає порядка 1750 грн....- все що більше , це НАДПРИБУТКИ в кишені ОЛІГАРХІЇЇ Амінь...
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Цена на газ снизилась?
А стали ли украинцы платить за газ меньше, мурло ты щекастое?!
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