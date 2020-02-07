 "Нам необходимо снимать сериалы на украинском языке", - Бородянский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
В то же время министр отметил, что не в курсе недавнего скандала вокруг языка сериалов на одном из украинских телеканалов, и его ответ не в контексте этой ситуации.
Напомним, ранее продюсер сериалов и фильмов канала "1+1" Алена Еремеева заявила, что для весеннего сезона они сняли все сериалы на русском языке, так как, по их мнению, "тональность украинского языка" не подходит для мелодрам, а лишь для комедий.
Його власник -категорично не згодний...
СкотиСвати" - пропагандистський чи ні?
Враховуючи те, що подіїі розгортаються в Україні (Крим), але укр. мова там не звучить ніде і ні разу, і навіть номери на автомобілях усі російські.
Главное, чтобы их смотрели, и не только из-за языка.
Нужно снимать качественные фильмы.
Снимать, абы снимать, - деньги на ветер.
Нафиг ты снова про кацапов?
Ты без них уже жить не можешь?
Жить тебе с этим до самой смерти.
були б у нас нормальні закони і Суди -даний виперд якоїсь співробітниці телеканалу призвів би до сотень судових позовів ПРОТИ ТЕЛЕКАНАЛУ..
Стаття "зневага до національної групи"..
Проблема не лише в намаганнях досі знімати серіали на кацапській, а й у тому, що автори цих серіалів мають за взірець не Гру престолів, Картковий будинок, Чорнобиль чи **********, а кацапський шлак...
Ринок "шлаку"..
В Харьков его, в клетку к голодающим животным.......
Поставить камеру и транслировать онлайн на канале Рада.
И пусть, падло, попробует перейти на суржик или мову противника........
Лайно, яке робить Г+Г, окупається, але якісним його може назвати лише ідіот.
Де і хто сказав, що потрібно знімати лайно українською?
...або як варіант лопатою по сушіприймачу..
Ця лахудра руская нацистка.
Вона так рускім нацизмом просмерділася, що смороду того не помічає.
Рускій нацизм рускіє називають "інтернаціоналізьмом".
Нам потрібна ненацифікація рускіх.