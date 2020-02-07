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 Политика Украины, Спорт
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Все про:Россия (74874) спорт (1773) Бородянский Владимир (83)

 Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире украинские спортсмены вынуждены выступать, в том числе и на территории государства-агрессора.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые за 10 лет не получила ни одной медали на юниорском чемпионате мира по биатлону

Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.

"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.

Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3174360
 
 
 Топ комментарии
 
Посадити Бородянського у вольєру для елітних собак і дозволити возити по всій Мокшандії, показувати за гроші. Зароблені кошти використати для оплати рахунків за газ українських пенсіонерів.
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имхо он достаточно наговорил чтобы его уволить
... какая гнида
отправьте эту ссуку в лугандон, пусть там олимпиаду проводит
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Посадити Бородянського у вольєру для елітних собак і дозволити возити по всій Мокшандії, показувати за гроші. Зароблені кошти використати для оплати рахунків за газ українських пенсіонерів.
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Каких нах... ылитных????
Где Вы рассмотрели ылиту?
В этом чертыле?
В Харьков его. В клетку к голодающим животным.......
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ааа забув, то з Харкова група? недавно читав - мудрий чувак, але тільки коли під "спідами", чи як воно там іменується...
с*ка, такий "потік сознанія" шо тока дайдарогу Украинские спортсмены должны выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3397
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походу да, я на Лурке читал.
кстати за музыку - отличи эту россиянку по вокалу от Тарьи:

https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s

я реально чуть не обосрался - голос же 1 в 1....
офигеваю, это просто копия же? хотя я далек от муз. слуха, но думаю шо ваще вся интонация и т.д., копия Тарьи. зацени
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Жду не дождусь когда "украинскому" боксёру и ватнику Усику, британский боксёр Дерик Чисора настучит по хлеборезке
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Судя по фото он сам на мельдонии сидит и других подсадить хочет
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ну ОК.., - если для спортсменов очки более важны чем мнение народа страны в котором они живут - пускай выступают....
А мы будем желать им поражения и показывать факи при виде их рож в телевизоре...
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Вовочка озвучил тезис " какая разница " а эти рады стараться

как говорит один мой сильно ЗЕленый приятель " при чем тут это "
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Не дебил, а эмиссар, подготавливающий к ментальному предательству...
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може он под кайфом?
скабеева сегодня кончит в прямом эфире
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имхо он достаточно наговорил чтобы его уволить
... какая гнида
отправьте эту ссуку в лугандон, пусть там олимпиаду проводит
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Его уже за его высказанные предложения не то, что уволить, но судить пора.
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А вам не кажется, что они все- наперегонки несут мерзость! Перечислять устану. Еженедельно- бенефис какой-то очередной мерзости, от "слуг". И- по хрену всё им! Реакции сподвижников- никакой. Они- типичные провокаторы и твари.
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Чиф, доброго дня. Как контракт, домой в апреле?
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Безперечно. Він пропагує дискримінацію. Цікаво, за якою ознакою? Які у кюнього аргументи? В принципі, стаття за дискримінацію один і та ж, не залежно від мотивів.
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А вот предыдущий министр так не считал. Факт: что ездят в рашку, что не ездят, результат примерно одинаковый.
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Плевки в душу народа - это профессиональная часть деятельности госчиновников и депутатов.
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Солдаты жизнь отдают, а этим очков жалко. Гниды.
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у всех дложна быть совесть но не у всех она есть......
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Ще один ідіот. У вас там розсадник дебілів,чи що? Украинские спортсмены должны выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1968
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Реально -лучше бы зебильная власть просто молчала. Какие выступления украинских спортсменов в Кацапстане? Параше запретили проведение международных соревнований по многим видам спорта. И как можно ехать на соревнование в страну, которая оккупировали украинские земли. Вывод один - Кабмин дебилов и предателей - в отставку, и желательно вместе с ************
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кацапський спорт забанили у всьому світі, бо в кацапів не спортсмени, а допінгові бройлери
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Этот лукашист сказал, что поднялся в 2011 году, когда люди старались спасти заработанное, обменивая на валюту, а возле обменников стояли пенсионеры и за процент меняли, т.к. люди не могли стоять днями в очередях..
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Чего это вдруг они должны выступать в Московии ? Не пора ли вообще забыть про эту страну?
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Артистів, які вміють ставати на шпагат також можна пускати на гастролі. Чим не спортсмени?
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Это твои клоуны ДОЛЖНЫ путлеру и коло-мойшам. А у Украинских спортсменов чувства гордости и самосознания маньоха побольше, чем у члено-грая нелоха!
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Пускай тих спортсменів до кацапів.
Потім усікі і лоимачєнки будуть обійматися з кацапами і пропагувати дружбу проти піндосів.
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Зебилы по трохи сливают нас под рашку, всякими путями прощупывают и атошников и волонтёров спецом присуют...
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Уже не видно в комментах выпендрежа "Мы сделали это вместе!".
А что так?
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А потому что стыдно... "Тужились вместе", а на выходе "вместе пёрднули", а потом "вместе жидко в штаны наложили...". А теперь смотрят друг на друга "бараньими" глазами, и спрашивают: "И от кого это так мерзко воняет?"...
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Сначала начнут - "спортсмены должны завоёвывать очки в государстве-агрессоре..."... Потом, когда "притрётся" - "артисты должны продвигать украинскую культуру в государстве-агрессоре, поднимать авторитет Украины...". Потом, когда они там станут петь на языке государства-агрессора, Бородянский заявит: "Они ищут общие точки взаимопонимания...". Дальше продолжать?
Напомню слова Ады Роговцевой: "Сначала к нам заходит Алла Пугачёва... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин с автоматом...".
Бородянский пытается нас убедить, что Россия и весь мир - равнозначные понятия...
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Я уже давненько понял- они все(!) типичные провокаторы. Даже соревнуются, по-моему: кто громче "пёрднет", твари.
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Понимаешь, они работают по "путинской" методе - "забрасывается "пробный шар"... Если "проглотили" - двигают дальше... Если народ "вздыбился" - или "заткнутся", или скажут, что их "не так поняли"... Если эти два варианта не "прокатывают" - начинают задавать "власти" "очень неудобные " вопросы , они заявляют, что "это - личное мнение заявителя, не имеющее к официальной политике властей никакого отношения...".
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Ну да, так оно и есть. Система верно прослежена. В данный момент, как мне видится- уже прошла обкатку. Печальные дела, надо сказать.
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Роговцева - истинная украинка , носительница украинского характера. Я про шо , с удовольствием снималась в кацапских сериалах до 15-го года. И нашим и вашим, щирая украинка.🙂
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ЗАКАНЧИВАЛА сниматься в фильмах, в которых начала сниматься до войны, чтобы не платить неустойки по контрактам.
Иуды не прекращали делать это все годы войны.
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Дурак ты, "немец лахтинский"!!! Твой "высер" "не засчитан"... Алла тебе правильно ответила...
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Зебилы, какие же вы геи, в плохом смысле этого слова
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Притащите етого ублюдка в военный госпиталь и заставьте там переночевать с раненными и покалеченными от рук тех кого ета тварь собирается развлекать
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Владимир Владимирович Бородянский: досье и компромат
Владимир Владимирович Бородянский - Министр культуры, спорта и гуманитарной политики Украины
Владимир Владимирович Бородянский с сентября 2019 года стал Министром культуры, молодежи и спорта Украины. До этого он работал в медиа-пространстве и был генеральным директором телеканала СТБ, руководителем группы StarLightMedia, которая является холдингом Виктора Пинчука. После задействования Бородянского к работе в правительстве, он изменил некоторые свои взгляды на количество украинских каналов и квотирования контента. С момента начала работы в Министерстве, он начал выстраивать работу с журналистами, собрал закрытую встречу с представителями СМИ. Главный вопрос, связанный с персоной Владимира Бородянского - это его лоббирование интересов холдинга Пинчука., https://m.znaj.ua/ru/dossier/312-volodimir-volodimirovich-borodyanskiy-dosye-i-kompromat-ministra-kulturi
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Украинские спортсмены - это те же украинские воины. Если есть возможность, то бей противника на его же территории.
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Спочатку спортсмени, потім артисти, потім газ на долар дешевше, потім ... А потім "Ми же брацкіє народи, нам нєчего дєліть".
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Бороться за независимость Украины или за медали? - Для Бородянского ( выходец из того же канала 1+1 с его рос-ориентацией) -медали. Он на посту министра спорта за медали отчитываться будет. Не за развитие спорта для молодежи.
Зе фанаты- что вы наделали!
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хлопець був Українцем до глибини сердця!!!((( а не ті,що зараз при владі...
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А хлопчина був спортсменом, гравцем, наскільки пам"ятаю, молодіжного футбольного клубу... Цікаво, що б, він, сказав, на ці слова Бородянського, якби залишився живий?...
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Чувак плагіатом зайнявся,я це півгодини тому написав
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Долбодятел! В 1980 году весь цивилизованный мир бойкотировал олимпиаду в москве в знак протеста против военной интервенции ссср в Афганистан.
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Дєрюгіна :
"Наша мета зараз - використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок.
Стоїть завдання визначитися, хто саме буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах на Олімпіаді це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому все старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами змагань."
Суть в тому,що федерація гімнастики України-приватна структура,що належить клану суцільноватних,прикацаплених Дєрюгіних.
Цікава логіка:відправляємо в рф 6 гімнасток,щоб ми обрали на змагання двох кращих.
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не розумію тез щодо: "ми, спортсмени (актори), поза політикою".
вибачте, а ви, падли, є громадянами чи у вас паспорт актора/спортсмена?

а якщо ти є громадянином, то виступ в державі, яка розпочала війну проти твоєї країни свідчить лише про одне - тобі, довбню, байдуже на долю свої країни та на всіх загиблих.
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Ти, кідар малороський, розкажи про бали і медалі тим пацанам і дівчатам, які осталися без рук або ніг, розкажи про спортивні рейтинги батькам, які похоронили своїх дітей. В котрий раз пересвідчуюсь, яка ж цинічна мерзота ця зелена цвіль, яка влізла у владу.
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Я щось у сортах проституток заплутався. Чим проститутки-спортсменки відрізняються від проституток-артисток???
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Бородянский если вы не знаете , то на олимпиаду 80 в ссср не поехали ведущие страны мира , из-за протеста против вторжения советских войск в Афганистан. И это мировая практика протеста . А у вас война со страной если вы не заметили , в которую ездят соревноваться наши спортшлюхи !
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То відправляй їх виступати на рф під триколором, дебіле ватний
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А тим часом передаю вітання Авакову, Зеленському і усій цій шоблі.
Мукачево сьогодні - білий день, дві банди у житловому районі влаштовують перестрілку.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870650
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О каком российском спорте можно говорить...одна моча ,а сериалы российские калом отдают Українські спортсмени змушені виступати в РФ, на відміну від артистів, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2929
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Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ.... и кто их принуждает "гитлеровские" пособники?
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Любой кубок мира не предусматривает участие спортсмена во всех соревнованиях. Это даже невозможно. Так что дядько бреше. Могут запросто они пропускать Россию.
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