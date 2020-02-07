 Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, в отличие от артистов, - Бородянский

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил он.
Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.
"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.
Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.
Где Вы рассмотрели ылиту?
В этом чертыле?
В Харьков его. В клетку к голодающим животным.......
с*ка, такий "потік сознанія" шо тока дайдарогу
кстати за музыку - отличи эту россиянку по вокалу от Тарьи:
https://www.youtube.com/watch?v=zfzIDdHql1s
я реально чуть не обосрался - голос же 1 в 1....
офигеваю, это просто копия же? хотя я далек от муз. слуха, но думаю шо ваще вся интонация и т.д., копия Тарьи. зацени
А мы будем желать им поражения и показывать факи при виде их рож в телевизоре...
как говорит один мой сильно ЗЕленый приятель " при чем тут это "
скабеева сегодня кончит в прямом эфире
... какая гнида
отправьте эту ссуку в лугандон, пусть там олимпиаду проводит
Потім усікі і лоимачєнки будуть обійматися з кацапами і пропагувати дружбу проти піндосів.
А что так?
Напомню слова Ады Роговцевой: "Сначала к нам заходит Алла Пугачёва... Потом - группа "Любе"... А потом - Гиркин с автоматом...".
Бородянский пытается нас убедить, что Россия и весь мир - равнозначные понятия...
Иуды не прекращали делать это все годы войны.
Владимир Владимирович Бородянский - Министр культуры, спорта и гуманитарной политики Украины
Владимир Владимирович Бородянский с сентября 2019 года стал Министром культуры, молодежи и спорта Украины. До этого он работал в медиа-пространстве и был генеральным директором телеканала СТБ, руководителем группы StarLightMedia, которая является холдингом Виктора Пинчука. После задействования Бородянского к работе в правительстве, он изменил некоторые свои взгляды на количество украинских каналов и квотирования контента. С момента начала работы в Министерстве, он начал выстраивать работу с журналистами, собрал закрытую встречу с представителями СМИ. Главный вопрос, связанный с персоной Владимира Бородянского - это его лоббирование интересов холдинга Пинчука., https://m.znaj.ua/ru/dossier/312-volodimir-volodimirovich-borodyanskiy-dosye-i-kompromat-ministra-kulturi
Зе фанаты- что вы наделали!
"Наша мета зараз - використовувати кожну можливість для підготовки спортсменок.
Стоїть завдання визначитися, хто саме буде представляти нашу країну. В індивідуальних вправах на Олімпіаді це будуть дві гімнастки. А претенденток у нас шість. Шанс повинен отримати кожен. Тому все старти, які відбуваються напередодні Олімпіади, мають таке велике значення. На Олімпійські ігри повинні їхати кращі, а їх видно саме за результатами змагань."
Суть в тому,що федерація гімнастики України-приватна структура,що належить клану суцільноватних,прикацаплених Дєрюгіних.
Цікава логіка:відправляємо в рф 6 гімнасток,щоб ми обрали на змагання двох кращих.
вибачте, а ви, падли, є громадянами чи у вас паспорт актора/спортсмена?
а якщо ти є громадянином, то виступ в державі, яка розпочала війну проти твоєї країни свідчить лише про одне - тобі, довбню, байдуже на долю свої країни та на всіх загиблих.
Мукачево сьогодні - білий день, дві банди у житловому районі влаштовують перестрілку.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870650